Νέο Vision Pro με M5 chip αποκαλύπτει ο κώδικας της Apple

Η Apple φαίνεται να προετοιμάζει την επόμενη γενιά του Vision Pro, εξοπλισμένη με το νέο M5 chip, σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από κώδικα της εταιρείας και εντοπίστηκαν από τον Aaron Perris. Η ανακάλυψη αυτή επιβεβαιώνει φήμες που κυκλοφορούν εδώ και μήνες για το επόμενο μοντέλο του κορυφαίου headset μικτής πραγματικότητας της Apple.

Οι πρώτες ενδείξεις για το Vision Pro δεύτερης γενιάς είχαν εμφανιστεί ήδη από πέρυσι, όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το ποιο chip θα ενσωμάτωνε η συσκευή. Ο γνωστός αναλυτής Ming-Chi Kuo είχε προβλέψει ότι η Apple θα προχωρήσει με τον επεξεργαστή M5, την επόμενη γενιά της σειράς M, ενώ ο Mark Gurman του Bloomberg είχε υποστηρίξει ότι η εταιρεία θα χρησιμοποιούσε τον M4, τον ίδιο επεξεργαστή που βρίσκεται στα πιο πρόσφατα MacBook Air και iPad Pro.

Η ανάλυση του κώδικα που διέρρευσε φαίνεται να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ της εκδοχής του Kuo, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα συσκευή θα τροφοδοτείται τελικά από το M5 chip. Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση επεξεργαστικής ισχύος, η οποία αναμένεται να προσφέρει ακόμα πιο ομαλή απόδοση στις εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, καθώς και μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Από πλευράς σχεδιασμού, οι αλλαγές αναμένεται να είναι περιορισμένες. Οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η Apple δεν θα προβεί σε εμφανείς επεμβάσεις στην εξωτερική μορφή ή στα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, εκτός από την αναβάθμιση του επεξεργαστή. Ωστόσο, εξετάζεται η προσθήκη ενός νέου, βελτιωμένου ιμάντα, σχεδιασμένου να αυξάνει την άνεση κατά τη χρήση για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, κάτι που αποτελεί σημαντικό ζητούμενο για μια συσκευή που φοριέται στο κεφάλι.

Το Vision Pro, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2024, αποτελεί την πρώτη μεγάλη είσοδο της Apple στον χώρο της μικτής πραγματικότητας, συνδυάζοντας τεχνολογίες AR και VR σε ένα premium προϊόν με προηγμένα οπτικά, εντυπωσιακή ανάλυση και λειτουργικότητα που επεκτείνει την εμπειρία του χρήστη πέρα από τις παραδοσιακές οθόνες. Με την ενσωμάτωση του M5 chip, η Apple φαίνεται να στοχεύει σε ακόμη μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ για πιο απαιτητικές εφαρμογές, όπως σύνθετα 3D περιβάλλοντα και ζωντανή αλληλεπίδραση με εικονικά αντικείμενα.

Η πιθανή κυκλοφορία του νέου Vision Pro 2 τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 2025, χωρίς όμως να έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία. Αν το χρονοδιάγραμμα αυτό επαληθευτεί, το λανσάρισμα θα συμπέσει με την περίοδο των εορτών, δίνοντας στην Apple την ευκαιρία να προσελκύσει τόσο τους υπάρχοντες χρήστες του πρώτου μοντέλου που επιθυμούν αναβάθμιση, όσο και νέους αγοραστές που ενδιαφέρονται για την εμπειρία της μικτής πραγματικότητας.

[via]