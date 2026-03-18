Η SpaceX έσπασε το φράγμα των 10.000 ενεργών δορυφόρων Starlink!

Σύνοψη

Η SpaceX ξεπέρασε το ορόσημο των 10.000 ενεργών δορυφόρων Starlink σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO).

Ο στόχος επετεύχθη την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, μέσα από δύο διαδοχικές εκτοξεύσεις πυραύλων Falcon 9 που μετέφεραν συνολικά 54 νέους δορυφόρους.

Ο συνολικός αριθμός των δορυφόρων του αστερισμού ανέρχεται πλέον στους 10.049, δίνοντας στη SpaceX τον έλεγχο του 66% των ενεργών αντικειμένων σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι νέες προσθήκες αφορούν δορυφόρους V2 Mini, οι οποίοι ενσωματώνουν οπτικές ζεύξεις λέιζερ και μεγαλύτερη χωρητικότητα εύρους ζώνης.

Στην Ελλάδα, το Starlink έχει διαμορφώσει νέα δεδομένα στην οικιακή πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές (με συνδρομή στα 40 ευρώ) και έχει βελτιώσει ριζικά τις τηλεπικοινωνίες στην εγχώρια ναυτιλία και ακτοπλοΐα.

Σχεδόν επτά χρόνια μετά την έναρξη δημιουργίας του αστερισμού ευρυζωνικού διαδικτύου σε χαμηλή γήινη τροχιά (Low Earth Orbit - LEO), η SpaceX πέτυχε ένα ιστορικό νούμερο καταγράφοντας απόλυτη κυριαρχία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Η διαστημική εταιρεία του Elon Musk διαθέτει πλέον περισσότερους από 10.000 ενεργούς δορυφόρους Starlink. Το συγκεκριμένο ορόσημο ξεπεράστηκε επίσημα την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026, μέσα από δύο διαδοχικές και απολύτως επιτυχημένες αποστολές του πυραύλου Falcon 9.

Οι λεπτομέρειες των εκτοξεύσεων

Η εταιρεία εκτόξευσε δύο νέες παρτίδες δορυφόρων, προσθέτοντας συνολικά 54 μονάδες στο δίκτυό της. Ο δορυφόρος που σηματοδότησε το ρεκόρ των 10.000 ενεργών συστημάτων βρισκόταν στο φορτίο της πρώτης πτήσης, η οποία μετέφερε 25 δορυφόρους και απογειώθηκε από τη Βάση Διαστημικών Δυνάμεων Vandenberg στην Καλιφόρνια. Η εκτόξευση της ομάδας με την κωδική ονομασία "Starlink 17-24" πραγματοποιήθηκε στη 01:19 π.μ. (τοπική ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ). Το πρώτο στάδιο του επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου Falcon 9 (Booster 1088) ολοκλήρωσε με επιτυχία τη 14η πτήση του, επιστρέφοντας και προσγειωνόμενο στο πλωτό σκάφος αυτόνομης πλοήγησης "Of Course I Still Love You" στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Λίγες ώρες αργότερα, μια δεύτερη εκτόξευση (Starlink 10-46) πρόσθεσε επιπλέον 29 δορυφόρους στην τροχιακή υποδομή. Η απογείωση έλαβε χώρα από το Space Launch Complex 40 (SLC-40) στη Φλόριντα, στις 09:27 π.μ. Το πρώτο στάδιο της συγκεκριμένης αποστολής (Booster 1090) επέστρεψε στη Γη για 11η φορά, προσεδαφιζόμενο στο σκάφος "A Shortfall of Gravitas" στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά τηλεμετρικά στοιχεία του Jonathan McDowell, αστροφυσικού και ερευνητή του κέντρου Harvard-Smithsonian, ο μεγα-αστερισμός του Starlink αριθμεί πλέον 10.049 δορυφόρους στο Διάστημα. Από αυτούς, όλοι εκτός από 10 βρίσκονται σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τον Μάιο του 2019, έχουν εκτοξευθεί επιπλέον 1.509 δορυφόροι. Αυτοί οι δορυφόροι πρώτης γενιάς, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους (ο οποίος εκτιμάται στα πέντε έτη), έλαβαν εντολή να εισέλθουν ξανά στη γήινη ατμόσφαιρα, όπου και καταστράφηκαν προγραμματισμένα για την αυστηρή αποφυγή δημιουργίας επικίνδυνων διαστημικών θραυσμάτων.

Τεχνικές αναβαθμίσεις και οπτικές ζεύξεις

Οι νέοι δορυφόροι που προστίθενται στο δίκτυο τα τελευταία χρόνια ανήκουν στην κατηγορία V2 Mini. Οι συγκεκριμένες μονάδες διαθέτουν αναβαθμισμένες συστοιχίες κεραιών Phased Array και χρησιμοποιούν συχνότητες E-band για το backhaul, επιτρέποντας στο δίκτυο να παρέχει έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα ανά δορυφόρο σε σχέση με την πρώτη γενιά. Παράλληλα, εξοπλίζονται με προηγμένους προωθητήρες Hall που χρησιμοποιούν αέριο Αργό αντί για το ακριβότερο Κρυπτό, μειώνοντας δραστικά το λειτουργικό κόστος και αυξάνοντας την απόδοση της πρόωσης για τις απαραίτητες διορθώσεις τροχιάς.

Μια εξίσου κρίσιμη τεχνολογική παράμετρος που επιτρέπει στο Starlink να διατηρεί χαμηλό latency σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι ζεύξεις λέιζερ. Μέσω αυτών των συστημάτων, οι δορυφόροι επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους στο κενό του διαστήματος σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός. Αυτό δημιουργεί ένα εξαιρετικά γρήγορο οπτικό δίκτυο κορμού στον ουρανό, το οποίο εξαλείφει την ανάγκη για άμεση φυσική σύνδεση κάθε δορυφόρου με επίγειους σταθμούς βάσης όταν πετάει πάνω από ωκεανούς ή γεωγραφικά απομονωμένες ηπείρους.

Κυριαρχία στην αγορά και στρατηγικός σχεδιασμός

Η συγκέντρωση αυτού του αριθμού δορυφόρων επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία της SpaceX στον τομέα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία ελέγχει πρακτικά το 66% (δύο στους τρεις) όλων των ενεργών δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά. Ο πλησιέστερος ανταγωνιστής της, το δίκτυο της OneWeb, διαθέτει κλάσμα αυτού του αριθμού (περίπου 650 δορυφόρους), ενώ οι προσπάθειες του Project Kuiper της Amazon παραμένουν σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Ο ρυθμός εκτοξεύσεων της SpaceX διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Μόνο το 2025, η εταιρεία πραγματοποίησε πάνω από 130 εκτοξεύσεις Falcon 9, εκμεταλλευόμενη τον κύκλο επιθεώρησης και άμεσης επαναχρησιμοποίησης των πυραύλων της. Η διαστημική υπηρεσία έχει ήδη εξασφαλίσει άδεια από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) για την ανάπτυξη 12.000 δορυφόρων και σχεδιάζει μελλοντικά την επέκταση του δικτύου στις 30.000, ή ακόμα και 42.000 δορυφόρους. Η επιχειρησιακή ενσωμάτωση του βαρέος οχήματος εκτόξευσης Starship αναμένεται να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, καθώς θα επιτρέπει τη μεταφορά εκατοντάδων δορυφόρων πλήρους μεγέθους (V2) σε μία μόνο πτήση.

Η εικόνα στην ελληνική αγορά

Για την ελληνική πραγματικότητα, η εξάπλωση του Starlink έχει επιλύσει δομικά προβλήματα ευρυζωνικότητας δεκαετιών. Η υπηρεσία είναι πλήρως διαθέσιμη στη χώρα μας, προσφέροντας ταχύτητες λήψης (download) που κυμαίνονται μεταξύ 150 και 250 Mbps, καταγράφοντας χρόνους απόκρισης (latency) κοντά στα 30-40 ms. Σε περιοχές της ορεινής Ελλάδας και στα μικρά νησιά του Αιγαίου, όπου οι τοπικοί πάροχοι περιορίζονται σε συνδέσεις χαλκού με ταχύτητες κάτω των 10 Mbps, το δορυφορικό δίκτυο αποτελεί την αποκλειστική λύση υψηλών επιδόσεων. Το κόστος αγοράς του τερματικού εξοπλισμού προσαρμόζεται συχνά μέσα από εκπτωτικές ενέργειες ή προγράμματα ενοικίασης, ενώ η μηνιαία συνδρομή για το οικιακό πακέτο (Residential) διαμορφώνεται στα 40 ευρώ.

Το ζήτημα της συνδεσιμότητας στις ακτοπλοϊκές γραμμές και στον ελληνικό εμπορικό στόλο βρίσκει επίσης απάντηση μέσω του Starlink Maritime. Εταιρείες διαχείρισης πλοίων προχωρούν σε μαζικές εγκαταστάσεις των ειδικών επίπεδων κεραιών (Flat High Performance), παρέχοντας απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τα πληρώματα και επιτρέποντας τη μεταφορά δεδομένων τηλεμετρίας, καιρού και ναυσιπλοΐας σε πραγματικό χρόνο προς τα κεντρικά γραφεία.

Προκλήσεις και διαστημική διαχείριση

Η μαζική τοποθέτηση αντικειμένων στο Διάστημα δεν είναι απαλλαγμένη από τεχνικές προκλήσεις. Η διεθνής αστρονομική κοινότητα επισημαίνει μεθοδικά τον κίνδυνο της φωτορύπανσης, καθώς οι συστοιχίες δορυφόρων αντανακλούν το ηλιακό φως, αφήνοντας φωτεινά ίχνη στις παρατηρήσεις των επίγειων ραδιοτηλεσκοπίων και οπτικών τηλεσκοπίων.

Η SpaceX προσπαθεί να μετριάσει το φαινόμενο εφαρμόζοντας ειδικές απορροφητικές επιστρώσεις στο σασί των δορυφόρων, ωστόσο ο τεράστιος όγκος του αστερισμού παραμένει αισθητός στους επιστήμονες.

Παράλληλα, η διαχείριση της κυκλοφορίας σε τροχιά (Space Traffic Management) δοκιμάζεται έντονα. Οι δορυφόροι του Starlink εκτελούν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες αυτόνομους ελιγμούς αποφυγής σύγκρουσης, αντλώντας δεδομένα από το σύστημα ιχνηλάτησης της αμερικανικής Διοίκησης Διαστήματος (US Space Command). Όσο ο αριθμός των αντικειμένων αυξάνεται, τόσο επιτακτική γίνεται η ανάγκη για διεθνείς κανόνες ρύθμισης της τροχιακής κυκλοφορίας.

Με τη ματιά του Techgear

Η υπέρβαση των 10.000 ενεργών δορυφόρων από τη SpaceX αποτελεί τεχνολογικό επίτευγμα ιστορικών διαστάσεων. Επιβεβαιώνει την κάθετη ολοκλήρωση της εταιρείας: κατασκευάζει μόνη της τους δορυφόρους, διαθέτει τους δικούς της επαναχρησιμοποιήσιμους πυραύλους και ελέγχει πλήρως το επίγειο δίκτυο διανομής. Οι παραδοσιακοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι καλούνται πλέον να συνεργαστούν μαζί της παρά να την ανταγωνιστούν. Για την Ελλάδα ειδικότερα, η πλατφόρμα έλυσε πρακτικά το πρόβλημα του ψηφιακού χάσματος της περιφέρειας, εξυπηρετώντας άριστα τον τομέα του τουρισμού, της ναυτιλίας και της αποκεντρωμένης εργασίας. Οφείλουμε, ωστόσο, να παρακολουθούμε στενά τον αντίκτυπο αυτής της μονοπωλιακής συγκέντρωσης υποδομών, καθώς η λειτουργία του 66% των ενεργών δορυφόρων του πλανήτη ελέγχεται αποκλειστικά από μια ιδιωτική οντότητα.