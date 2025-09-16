Η Spotify ανοίγει λειτουργίες που ζητούσαν οι δωρεάν χρήστες εδώ και χρόνια

Μια μικρή έκπληξη έκανε η Spotify στους εκατομμύρια χρήστες της που απολαμβάνουν τη δωρεάν έκδοση της υπηρεσίας. Μόλις λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της διάθεσης του lossless streaming, η εταιρεία προχωρά σε μια γενναία αναβάθμιση, φέρνοντας δυνατότητες που μέχρι πρότινος προορίζονταν αποκλειστικά για τους Premium συνδρομητές. Και το σημαντικότερο: όλα αυτά θα είναι διαθέσιμα παγκοσμίως.

Η πιο ηχηρή αλλαγή ακούει στο όνομα “Pick & Play”. Μέχρι σήμερα, οι χρήστες της δωρεάν έκδοσης μπορούσαν να ακούσουν μουσική μόνο μέσω shuffle, χωρίς τη δυνατότητα να επιλέξουν άμεσα το τραγούδι που επιθυμούσαν μέσα από ένα άλμπουμ ή μια playlist. Με το νέο χαρακτηριστικό, η εμπειρία αλλάζει ριζικά: πλέον, ο free χρήστης ανοίγει οποιοδήποτε άλμπουμ, διαλέγει το τραγούδι που θέλει και το ακούει αμέσως. Μια λειτουργία απλή για τους Premium, αλλά πολυπόθητη για όσους δεν πλήρωναν συνδρομή.

Σε παρόμοιο πνεύμα έρχεται και η προσθήκη του “Search & Play”. Μέχρι πρότινος, οι δωρεάν χρήστες μπορούσαν να αναζητήσουν τραγούδια, αλλά έπρεπε να αρκεστούν στην αλγοριθμική επιλογή που έπαιζε κάποιο σχετικό κομμάτι ή τυχαία λίστα. Τώρα, αρκεί μια αναζήτηση για να παίξει απευθείας το τραγούδι που θέλεις. Μια δυνατότητα που αλλάζει εντελώς την καθημερινή χρήση του Spotify για εκατομμύρια ακροατές.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Η Spotify φέρνει και το “Share & Play”, το οποίο επιτρέπει την άμεση αναπαραγωγή ενός τραγουδιού μέσω link. Αν για παράδειγμα κάποιος καλλιτέχνης ή φίλος μοιραστεί ένα link, ο παραλήπτης δεν χρειάζεται να ψάξει αλλού. Με ένα άγγιγμα ακούει το συγκεκριμένο κομμάτι. Πρόκειται για μια λειτουργία που ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πλατφόρμας, δίνοντας έμφαση στη μουσική ως εμπειρία που μοιράζεται.

Φυσικά, όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι η δωρεάν εμπειρία γίνεται Premium. Οι διαφημίσεις παραμένουν, κάτι που η εταιρεία υπενθυμίζει ξεκάθαρα. Έτσι, ο χρήστης θα εξακολουθεί να ακούει spots ανάμεσα στα τραγούδια, αν και η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων κομματιών κάνει την εμπειρία αρκετά πιο ευχάριστη.

