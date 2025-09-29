Η Spotify βάζει φρένο στην «καταιγίδα» τραγουδιών που φτιάχνονται με AI

Ανοίγεις το Spotify, ακούς ένα κομμάτι που σε μαγνητίζει, αλλά το όνομα του «καλλιτέχνη» σου είναι άγνωστο. Είναι συγκρότημα; Είναι ανεξάρτητος δημιουργός; Ή μήπως πρόκειται για τραγούδι φτιαγμένο από τεχνητή νοημοσύνη;

Αυτό το ερώτημα δεν είναι καθόλου θεωρητικό. Για εκατομμύρια ακροατές, τα όρια ανάμεσα στη μουσική που δημιουργείται από ανθρώπους και σε εκείνη που παράγεται από αλγόριθμους γίνονται ολοένα πιο δυσδιάκριτα. Με εργαλεία όπως το Suno ή το Udio να παράγουν κομμάτια όλο και πιο πειστικά, οι ψηφιακοί κατάλογοι γεμίζουν με ταχύτητα και η ανάγκη για κανόνες γίνεται επιτακτική.

Γι' αυτό, η Spotify ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο πολιτικών που στοχεύει σε τρία μέτωπα: την αντιμετώπιση του «μουσικού spam», την προστασία από πλαστοπροσωπία και την ενίσχυση της διαφάνειας γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, δεν θέλει να απαγορεύσει την υπεύθυνη αξιοποίηση των εργαλείων AI, αλλά να προστατεύσει τους καλλιτέχνες και να αποτρέψει τους ακροατές από το να νιώσουν εξαπατημένοι.

Μέσα σε λίγους μήνες, οι γεννήτριες μουσικής έγιναν προσιτά εργαλεία που μπορούν να δημιουργήσουν χιλιάδες κομμάτια έτοιμα για ανέβασμα σε πλατφόρμες streaming. Δεν πρόκειται πάντα για αριστουργήματα, αλλά για τραγούδια που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ώστε να τρυπώσουν σε τεράστιους καταλόγους. Το αποτέλεσμα είναι μια πλημμύρα νέου υλικού που δυσκολεύει τον διαχωρισμό ανάμεσα σε αυθεντικές προτάσεις και απλές ασκήσεις αλγοριθμικής δημιουργίας. Για τις δισκογραφικές και τους ίδιους τους καλλιτέχνες, αυτή η υπερπροσφορά δημιουργεί σύγχυση στο κοινό και απειλεί να μειώσει τα έσοδα σε ένα σύστημα όπου κάθε ακρόαση μετράει για τη διανομή δικαιωμάτων.

Η πλατφόρμα τοποθετεί τις νέες της πολιτικές σε μια βασική ιδέα: η μουσική πάντα εξελισσόταν μαζί με την τεχνολογία, από τις πολυκάναλες ηχογραφήσεις μέχρι το Auto-Tune. Η διαφορά σήμερα είναι η ταχύτητα με την οποία προχωρά η τεχνητή νοημοσύνη, γεννώντας αβεβαιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Spotify δηλώνει ότι θέλει να ενισχύσει τη διαφάνεια, να θωρακίσει την εμπιστοσύνη των ακροατών και παράλληλα να σεβαστεί την ελευθερία των καλλιτεχνών να ενσωματώνουν τα εργαλεία AI στη δημιουργική τους διαδικασία.

Ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα είναι η πλαστοπροσωπία. Η Spotify σκληραίνει τους κανόνες της και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέπει τραγούδια που αναπαράγουν τη φωνή ενός καλλιτέχνη χωρίς τη ρητή του άδεια. Αυτό αφορά τόσο τις φωνητικές μιμήσεις μέσω AI όσο και τα λεγόμενα deepfakes ή οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή φωνής. Παράλληλα, δοκιμάζει νέα εργαλεία σε συνεργασία με διανομείς ώστε να εμποδίζει το ανέβασμα μουσικής σε προφίλ τρίτων, μια πρακτική που συναντάται ολοένα και συχνότερα. Στόχος είναι να δοθεί στους δημιουργούς η δυνατότητα να καταγγέλλουν άμεσα τέτοιες παραβιάσεις και να διατηρούν τον έλεγχο της καλλιτεχνικής τους ταυτότητας.

Άλλο μέτωπο που ανοίγει η Spotify είναι αυτό της μαζικής ανάρτησης χαμηλής ποιότητας τραγουδιών. Υπάρχουν χρήστες που ανεβάζουν κομμάτια μόλις 30 δευτερολέπτων για να μαζέψουν ακροάσεις με το δικαίωμα πληρωμής ή ανακυκλώνουν το ίδιο θέμα με ελάχιστες αλλαγές στα metadata. Για να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα, η πλατφόρμα σχεδιάζει να εγκαταστήσει φίλτρα που θα εντοπίζουν και θα παύουν να προτείνουν τέτοια κομμάτια. Όπως υπογραμμίζει η εταιρεία, το μέτρο είναι αναγκαίο για να προστατευτεί η δίκαιη κατανομή των δικαιωμάτων, υπενθυμίζοντας ότι μέσα σε έναν χρόνο διέγραψε 75 εκατομμύρια δόλιες κυκλοφορίες .

Η τρίτη πτυχή του σχεδίου αφορά τη διαφάνεια. Η Spotify συνεργάζεται με τον οργανισμό DDEX, που θέτει τα διεθνή πρότυπα στη μουσική βιομηχανία, ώστε να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα μεταδεδομένων που θα καταγράφει τον ρόλο του AI σε κάθε κομμάτι. Στόχος είναι τα credits να δείχνουν ξεκάθαρα εάν χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη στη φωνή, στα όργανα ή στην παραγωγή, ώστε ο ακροατής να γνωρίζει τι ακριβώς ακούει. Μέχρι στιγμής, 15 δισκογραφικές και διανομείς έχουν συμφωνήσει να υιοθετήσουν το νέο πρότυπο, αν και δεν έχει δοθεί ακόμη χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Το πραγματικό αποτύπωμα των νέων κανόνων θα φανεί με τον χρόνο. Για τους καλλιτέχνες, η προστασία από πλαστοπροσωπία και spam μπορεί να μεταφραστεί σε πιο δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού για προσοχή και δικαιώματα. Για το κοινό, η υπόσχεση είναι μια πιο καθαρή εμπειρία ακρόασης, με διαφάνεια ως προς το ποιο μέρος ενός τραγουδιού έχει παραχθεί με AI. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα: από το ενδεχόμενο λαθών στον αυτόματο εντοπισμό μέχρι τη δυσκολία των εταιρειών να προσαρμόσουν γρήγορα και ενιαία τις διαδικασίες τους.

Η αποτελεσματικότητα των φίλτρων και η υιοθέτηση των νέων πιστώσεων θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο ολόκληρη η μουσική βιομηχανία θα κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση.

