Η Telekom φέρνει τους μαθητές πιο κοντά στην τεχνολογία και στα επαγγέλματα του αύριο

Σύνοψη

Το ψηφιακό πρόγραμμα «Τεχνολογία και το αύριο των επαγγελμάτων» powered by Telekom ξεκινά για τη σχολική χρονιά 2026-2027 σε στρατηγική συνεργασία με τον οργανισμό The Tipping Point.

Στοχεύει σε 4.000 μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, εστιάζοντας στην επίδραση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI) και της αυτοματοποίησης στην αγορά εργασίας.

Περιλαμβάνει πάνω από 1.000 ώρες διαδικτυακών συζητήσεων, όπου επαγγελματίες μέντορες αναλύουν τη δημιουργία νέων ρόλων εξαιτίας της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν εθελοντικά 30 στελέχη από διάφορες μονάδες του Ομίλου ΟΤΕ, ενισχύοντας τον άξονα της Εταιρικής Υπευθυνότητας για ίσες ευκαιρίες.

Η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και κατ' επέκταση στην προετοιμασία των μαθητών για τις μελλοντικές απαιτήσεις αποτελεί μια θεμελιώδη αναγκαιότητα για το σύγχρονο σχολικό περιβάλλον.

Το νέο ψηφιακό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού με τίτλο «Τεχνολογία και το αύριο των επαγγελμάτων» ξεκινά επίσημα για τη σχολική χρονιά 2026-2027, φέροντας τη σφραγίδα της Telekom. Η συνεργασία αυτή, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιείται από κοινού με τον οργανισμό The Tipping Point, έχει ως κεντρικό γνώμονα την πρακτική ενημέρωση των νέων γύρω από τις πραγματικές συνθήκες του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μέσα από τον μελετημένο σχεδιασμό της πρωτοβουλίας, παρέχεται η δυνατότητα σε 4.000 μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προερχόμενους από σχολικές μονάδες ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας, να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και οι ευρύτερες ψηφιακές τεχνολογίες αναδιαμορφώνουν το εργασιακό τοπίο. Η εις βάθος κατανόηση της εξέλιξης των υφιστάμενων επαγγελμάτων, καθώς και η καταγραφή των νέων δυνατοτήτων που αναδύονται, καθίστανται ζωτικής σημασίας για την επαγγελματική πορεία των αυριανών εργαζομένων.

Η στρατηγική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον επαγγελματικό προσανατολισμό

Το νέο ψηφιακό πρόγραμμα εστιάζει στην επίδραση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI) μέσω διαδικτυακών συνεδριών, προσφέροντας 1.000 ώρες συζητήσεων με την ενεργή υποστήριξη επαγγελματιών και 30 εθελοντών στελεχών του Ομίλου ΟΤΕ.

Η μεθοδολογική προσέγγιση του προγράμματος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη βιωματική μετάδοση γνώσης. Ομάδες μαθητών συμμετέχουν διαδικτυακά, ξεκινώντας αρχικά από μια στοχευμένη εισαγωγική ενότητα που αποσκοπεί στην παροχή μιας ρεαλιστικής εικόνας γύρω από την εξέλιξη του κόσμου της εργασίας. Η εστίαση στρέφεται ξεκάθαρα στον ρόλο της τεχνολογίας, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στις άμεσες εφαρμογές της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI).

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αρχικής θεωρητικής προσέγγισης, οι συμμετέχοντες προχωρούν στο πρακτικό σκέλος των ομαδικών συνεδριών. Εκεί, έρχονται σε απευθείας επικοινωνία με μέντορες που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών επαγγελματικών πεδίων. Οι επαγγελματίες αυτοί αναλαμβάνουν το κρίσιμο έργο της περιγραφής των διαρκών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στον τομέα εξειδίκευσης τους εξαιτίας της τεχνολογικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα αναλύουν τους εντελώς νέους ρόλους που έχουν ήδη δημιουργηθεί στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Μέσα από αυτή την πολυεπίπεδη εμπειρία, το μαθητικό δυναμικό έρχεται σε επαφή με χειροπιαστά, πραγματικά παραδείγματα από το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, αποκτώντας πολύτιμα εφόδια. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στους νέους να εξερευνήσουν τις μελλοντικές τους επιλογές με μεγαλύτερη σαφήνεια και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους εξαιρετικά συνειδητοποιημένα. Στο πλαίσιο αυτής της πανελλαδικής προσπάθειας, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν συνολικά περισσότερες από 1.000 ώρες εποικοδομητικών συζητήσεων στα σχολεία. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ενδιαφέρονται να εντάξουν το νέο ψηφιακό πρόγραμμα στο πρόγραμμά τους, έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thetippingpoint.org.gr.

Η συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ και η εταιρική υπευθυνότητα

Η δομική αρτιότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος υποστηρίζεται ισχυρά από το έμψυχο δυναμικό που το πλαισιώνει. Στο πρόγραμμα, πέραν των μεντόρων που δραστηριοποιούνται ήδη ενεργά μέσω της πλατφόρμας του The Tipping Point, συμμετέχουν ως εθελοντές-μέντορες 30 καταρτισμένα στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ, προερχόμενα από ποικίλες επιχειρησιακές μονάδες της εταιρείας. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες μοιράζονται την τεχνογνωσία τους και απαντούν άμεσα σε ερωτήσεις των μαθητών, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μια καθαρή εικόνα των διαφορετικών επαγγελματικών διαδρομών που είναι διαθέσιμες.

Η συστηματική προετοιμασία των νέων για ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται συνεχώς από την τεχνολογική πρόοδο, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου σχεδιασμού. Εντάσσεται οργανικά στις πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας της Telekom, οι οποίες έχουν ως κεντρικό άξονα τη δημιουργία μιας βιώσιμης Ψηφιακής Κοινωνίας ικανής να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες προόδου για όλους.