Ιδιωτική εταιρεία σχεδιάζει τεχνολογία σύλληψης αστεροειδών για εξαγωγή σπάνιων ορυκτών

Σύνοψη

Μια ιδιωτική αμερικανική διαστημική εταιρεία παρουσίασε την αρχιτεκτονική ενός σκάφους που προορίζεται να προσεγγίσει, να εγκλωβίσει πλήρως και να εξορύξει υλικά από μικρούς αστεροειδείς (Near-Earth Objects).

Το σύστημα βασίζεται σε έναν διογκώσιμο και αναδιπλούμενο θάλαμο, κατασκευασμένο από υπερ-ανθεκτικά συνθετικά υλικά (παρόμοια με Kevlar και αεροτζέλ), ο οποίος «καταπίνει» τον διαστημικό βράχο.

Η πρωταρχική επιδίωξη είναι η εξαγωγή νερού (για μετατροπή σε υγρό οξυγόνο και υδρογόνο) και σπάνιων γαιών, λειτουργώντας ως σταθμός ανεφοδιασμού στο Διάστημα.

Το σχέδιο εγκλωβισμού αστεροειδών: Τεχνική ανάλυση και προκλήσεις

Η ιδέα της διαστημικής εξόρυξης μεταβαίνει σταδιακά από το επίπεδο της θεωρητικής φυσικής σε αυτό της πρακτικής εφαρμοσμένης μηχανικής. Η πρόσφατη αποκάλυψη από ιδιωτική διαστημική εταιρεία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αιχμαλωσία ενός αστεροειδούς, υποδεικνύει την ωρίμανση των τεχνολογιών αυτόνομης πλοήγησης και πρόωσης.

Το σχέδιο δεν προβλέπει απλώς την προσεδάφιση σε ένα ουράνιο σώμα, αλλά τον πλήρη εγκλωβισμό του μέσα σε έναν ειδικά σχεδιασμένο σάκο υψηλής αντοχής, επιτρέποντας την ελεγχόμενη εξόρυξη των πόρων του χωρίς την απώλεια πολύτιμου υλικού στο κενό του Διαστήματος.

Ποια είναι η διαδικασία "αιχμαλωσίας" αστεροειδών;

Η αρχιτεκτονική σύλληψης απαιτεί την προσέγγιση του αστεροειδούς με μηδενική σχετική ταχύτητα (v-infinity). Το διαστημικό σκάφος αναπτύσσει έναν κυλινδρικό θάλαμο κατασκευασμένο από πολυμερή υψηλής αντοχής, ο οποίος περικλείει τον στόχο. Στη συνέχεια, το σκάφος συγχρονίζει την περιστροφή του με το σώμα (de-spin) για να σταθεροποιήσει τη μάζα πριν την έναρξη της εξόρυξης.

Απαίτηση Delta-v: Η επιλογή του στόχου απαιτεί τροχιές με εξαιρετικά χαμηλό ενεργειακό κόστος (Delta-v κάτω από 5 km/s).

Αυτόνομη Πλοήγηση: Χρήση συστημάτων LiDAR και οπτικών αισθητήρων για τη χαρτογράφηση του σχήματος του αστεροειδούς σε πραγματικό χρόνο.

Σύστημα Πρόωσης: Αξιοποίηση Ηλιακής Ηλεκτρικής Πρόωσης (SEP) για την αργή, αλλά εξαιρετικά αποδοτική μεταφορά του σκάφους και του φορτίου του.

Η αρχιτεκτονική του διαστημικού σκάφους και τα υλικά

Η μεγαλύτερη μηχανική πρόκληση αφορά τη σχεδίαση του ίδιου του μηχανισμού εγκλωβισμού. Οι αστεροειδείς, ειδικά οι ανθρακούχοι χονδρίτες (Τύπου C) που αποτελούν τους κύριους στόχους, δεν είναι πάντα συμπαγή πετρώματα. Συχνά πρόκειται για "σωρούς ερειπίων" που συγκρατούνται αποκλειστικά από την ασθενή μικροβαρύτητα.

Εάν ένα σκάφος επιχειρήσει να προσεδαφιστεί με παραδοσιακά μέσα, η κινητική ενέργεια θα μπορούσε να διαλύσει τον αστεροειδή. Ο σάκος σύλληψης λειτουργεί ως προστατευτικό περίβλημα. Κατασκευάζεται από πολλαπλά στρώματα προηγμένων υλικών, ικανών να αντέξουν τόσο τις ακραίες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις όσο και την τριβή από τα μικρά θραύσματα. Η ανάπτυξη του σάκου γίνεται μέσω φουσκωτών βραχιόνων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέριο, ανοίγοντας τον θάλαμο σαν άνθος πριν κλείσει ερμητικά γύρω από τον βράχο.

Οι στόχοι της εξόρυξης και η επεξεργασία των πόρων

Η απόφαση να επενδυθούν δισεκατομμύρια σε μια τέτοια αποστολή εδράζεται στα αυστηρά μαθηματικά της διαστημικής οικονομίας. Το κύριο προϊόν δεν είναι απαραίτητα ο χρυσός ή η πλατίνα, αλλά το νερό.

Το εγκλωβισμένο υλικό θερμαίνεται μέσω συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται οπτική εξόρυξη. Το νερό που βρίσκεται εγκλωβισμένο στα πετρώματα εξατμίζεται, συλλέγεται στα εσωτερικά τοιχώματα του σάκου και στη συνέχεια καταψύχεται. Το νερό αυτό μπορεί να διασπαστεί μέσω ηλεκτρόλυσης, χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια, σε υδρογόνο και οξυγόνο. Με αυτόν τον τρόπο, ο αστεροειδής μετατρέπεται σε έναν πλωτό σταθμό παραγωγής καυσίμων, μειώνοντας δραστικά το κόστος αποστολών προς τη Σελήνη ή τον Άρη, καθώς καταργείται η ανάγκη μεταφοράς τεράστιων ποσοτήτων καυσίμων από τη βαρυτική πηγάδα της Γης.

Τα υπολειπόμενα μέταλλα, όπως η ομάδα του λευκόχρυσου (PGMs) και οι σπάνιες γαίες, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην κατασκευή ηλεκτρονικών και μπαταριών, αναμένεται να αποθηκευτούν για μελλοντική χρήση σε τροχιακές εγκαταστάσεις κατασκευής ή, σε πολύ μεταγενέστερο στάδιο, να επιστραφούν στη Γη.

Το νομικό και οικονομικό πλαίσιο

Οι νομικές προεκτάσεις της αιχμαλωσίας ενός ουράνιου σώματος παραμένουν πολύπλοκες. Η Συνθήκη για το Διάστημα (Outer Space Treaty) του 1967 απαγορεύει την εθνική ιδιοποίηση ουράνιων σωμάτων. Ωστόσο, η νομοθεσία σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Λουξεμβούργου, παρέχει στις ιδιωτικές εταιρείες το δικαίωμα ιδιοκτησίας των πόρων που εξορύσσουν, ακολουθώντας τη λογική του Δικαίου της Θάλασσας. Η έννοια του να εσωκλείσεις ολόκληρο τον αστεροειδή σε έναν σάκο εγείρει νέα νομικά ερωτήματα σχετικά με τα όρια της χρήσης και της απόκτησης.