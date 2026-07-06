Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA από την COSMOTE TELEKOM στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

Σύνοψη

Η COSMOTE TELEKOM εγκατέστησε ιδιωτικό δίκτυο 5G SA (Mobile Private Network) στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο πλαίσιο του έργου 5G-SHEAL.

Το δίκτυο λειτουργεί αποκλειστικά για τις ανάγκες των χειρουργείων, του Εκπαιδευτικού Κέντρου και των τμημάτων Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας.

Η τεχνολογία 5G SA επιτρέπει στους ιατρούς τον σχεδιασμό επεμβάσεων με τρισδιάστατες απεικονίσεις και την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής σε πραγματικό χρόνο.

Το έργο υλοποιείται από κοινοπραξία των WINGS ICT Solutions, COSMOTE TELEKOM, apoQlar και ΕΚΠΑ, με τη συμμετοχή του Ταμείου Φαιστός.

Η συγχρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα CEF Digital της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η ολοκλήρωση αναμένεται τον Νοέμβριο του 2027.

Η ψηφιοποίηση των δομών υγείας αποκτά πλέον απτά, τεχνολογικά προηγμένα χαρακτηριστικά, με την εγκατάσταση ενός ιδιωτικού δικτύου 5G SA (Standalone) στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Η COSMOTE TELEKOM ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του δικτύου Mobile Private Network (MPN) στο πλαίσιο του ερευνητικού και τεχνολογικού έργου 5G-SHEAL. Το συγκεκριμένο έργο φέρει τον πλήρη τίτλο «Σχεδιασμός Χειρουργικών Επεμβάσεων με Ολογράμματα και Εκπαιδευτική Ροή μέσω 5G για το Αρεταίειο Νοσοκομείο ΕΚΠΑ».

Το δίκτυο αυτό δεν παρέχει γενική πρόσβαση στο κοινό, αλλά αναπτύχθηκε αποκλειστικά για την κάλυψη των απαιτητικών αναγκών κρίσιμων μονάδων, όπως τα χειρουργεία, το Εκπαιδευτικό Κέντρο και τα τμήματα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του νοσοκομείου. Η στόχευση αυτή καταδεικνύει την ανάγκη για συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας σε περιβάλλοντα όπου η ταχύτητα και η ακρίβεια των δεδομένων μπορούν να καθορίσουν την κλινική έκβαση.

Ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου 5G SA στο Αρεταίειο;

Στο πλαίσιο του έργου 5G-SHEAL, η COSMOTE TELEKOM ανέπτυξε ένα ανεξάρτητο ιδιωτικό δίκτυο 5G SA, το οποίο εξασφαλίζει υψηλές ταχύτητες, μεγάλη χωρητικότητα, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία. Παράλληλα, εγκαταστάθηκε δικτυακή υποδομή υπερυψηλών ταχυτήτων, απαραίτητη για την απρόσκοπτη διασύνδεση με εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR) που φιλοξενονται στο cloud, καθώς και μια εξειδικευμένη πλατφόρμα για την επίβλεψη αυτών των εφαρμογών.

Οι δυνατότητες που ανοίγονται μέσω αυτού του τεχνολογικού άλματος είναι πολυδιάστατες. Με την αξιοποίηση του 5G SA δικτύου, οι ιατροί του νοσοκομείου αποκτούν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις βασιζόμενοι σε τρισδιάστατες (3D) απεικονίσεις. Επιπλέον, υποστηρίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο προς απομακρυσμένες περιοχές, μέσω προηγμένων συστημάτων τηλεϊατρικής.

Η πρόσβαση στο ιδιωτικό αυτό δίκτυο επιτρέπεται αυστηρά σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, στους οποίους συγκαταλέγονται ιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευόμενοι. Αυτοί οι χρήστες συνδέονται μέσω προηγμένων τερματικών, όπως γυαλιά εικονικής (VR) και επαυξημένης πραγματικότητας (AR), ή μέσω έξυπνων συσκευών που είναι εφοδιασμένες με ειδικά διαμορφωμένες κάρτες SIM. Οι τεχνολογίες AR και VR προσφέρουν στους επαγγελματίες υγείας μια πιο ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα των κλινικών περιστατικών, διευκολύνοντας την προετοιμασία, τον σχεδιασμό των σύνθετων χειρουργικών επεμβάσεων και τη λήψη ακριβέστερων αποφάσεων.

Η ενσωμάτωση του 5G-SHEAL στη συνολική ψηφιακή υγεία

Το έργο 5G-SHEAL δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή δικτυακών υποδομών. Αναπτύσσει ένα ευρύτερο, προηγμένο οικοσύστημα ψηφιακής υγείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το οικοσύστημα αυτό συνδυάζει εργαλεία τηλεϊατρικής, ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και πλατφόρμες συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Ταυτόχρονα, ενσωματώνει συστήματα για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και του νερού, καθώς και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εντός των εγκαταστάσεων.

Μέσω αυτών των ψηφιακών εφαρμογών, οι ιατροί εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες ιατρικές πληροφορίες και απεικονιστικά δεδομένα, ανεξαρτήτως της φυσικής τους τοποθεσίας. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική λήψη κλινικών αποφάσεων και διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ απομακρυσμένων ιατρικών ομάδων. Παράλληλα, με την υποστήριξη εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), οι υπεύθυνοι λειτουργίας του νοσοκομείου έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται και να βελτιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων.

Η κοινοπραξία, η χρηματοδότηση και οι στόχοι υλοποίησης

Η υλοποίηση του 5G-SHEAL πραγματοποιείται από μια εξειδικευμένη κοινοπραξία εταιρειών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Συντονιστής του έργου και πάροχος των ψηφιακών εφαρμογών υγείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η WINGS ICT Solutions. Η COSMOTE TELEKOM αναλαμβάνει τον ρόλο του τεχνικού υπευθύνου και του παρόχου της 5G συνδεσιμότητας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της σε μεγάλα και σύνθετα έργα ICT (Information and Communication Technology) για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης η εταιρεία ιατρικού λογισμικού apoQlar και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Σημαντική είναι η παρουσία του Ταμείου Φαιστός, το οποίο επενδύει στρατηγικά στην έρευνα και στην ανάπτυξη υπηρεσιών που αξιοποιούν τις υποδομές 5G στην Ελλάδα. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος CEF Digital, και η πλήρης ολοκλήρωσή του τοποθετείται χρονικά τον Νοέμβριο του 2027.

Όπως δήλωσε ο Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, η COSMOTE TELEKOM παρέχει αξιόπιστες ολοκληρωμένες λύσεις και τεχνολογίες αιχμής μέσω των ιδιωτικών δικτύων κινητής. Το πρωτοποριακό δίκτυο 5G SA φέρνει το Αρεταίειο Νοσοκομείο στη νέα ψηφιακή εποχή, με στόχο την αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης και της ποιότητας ζωής. Από την πλευρά του, ο καθηγητής Παναγιώτης Δεμέστιχας, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΔΣ της WINGS, υπογράμμισε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες σχεδιάζονται για να αναλαμβάνουν τις σύνθετες διαδικασίες διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών. Αυτό επιτρέπει στους οργανισμούς υγείας να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και στους επαγγελματίες να αφιερώνουν τον χρόνο τους σε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία: τη φροντίδα των ασθενών.