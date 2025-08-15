Ηνωμένο Βασίλειο: Πρόβλεψη εγκλημάτων με AI έως το 2030

Η βρετανική κυβέρνηση, μέσω του Department of Science, Innovation and Technology, ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος Concentration of Crime Data Challenge, με στόχο τη δημιουργία ενός χάρτη εγκληματικότητας σε πραγματικό χρόνο που θα βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη.

Ο χάρτης αυτός θα καλύπτει την Αγγλία και την Ουαλία και φιλοδοξεί να προβλέπει, με ακρίβεια, τις περιοχές όπου είναι πιθανό να σημειωθούν περιστατικά όπως επιθέσεις με μαχαίρι και αντικοινωνική συμπεριφορά, δίνοντας έτσι στις αστυνομικές αρχές τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν προληπτικά.

Το έργο εντάσσεται στο R&D Missions Accelerator Programme, ένα ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο ύψους 500 εκατομμυρίων λιρών που στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Για την πρώτη φάση του εγχειρήματος, που θα διαρκέσει έως τον Απρίλιο του 2026, έχει διατεθεί χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων λιρών, ώστε να δημιουργηθούν τα αρχικά πρωτότυπα συστήματα.

Η τεχνολογία που θα αναπτυχθεί αναμένεται να συνδυάζει δεδομένα από την αστυνομία, τους δήμους και τις κοινωνικές υπηρεσίες, περιλαμβάνοντας αρχεία ποινικού μητρώου, μοτίβα συμπεριφοράς και άλλα στοιχεία που αφορούν γνωστούς παραβάτες. Μέσω αυτής της ολοκληρωμένης ανάλυσης, η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει τον στόχο του Safer Streets Mission, το οποίο επιδιώκει να μειώσει στο μισό τόσο τα περιστατικά βίας με μαχαίρι όσο και τη βία κατά των γυναικών μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ο υπουργός Τεχνολογίας, Peter Kyle, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργεί «υπέρ των θυμάτων και κατά των βανδάλων, υπέρ της πλειοψηφίας των νομοταγών πολιτών και εις βάρος των παραβατών». Το εγχείρημα έχει ήδη κερδίσει την υποστήριξη οργανισμών όπως το Neighbourhood Watch και το The Ben Kinsella Trust, οι οποίοι το χαρακτηρίζουν ως ένα ισχυρό προληπτικό εργαλείο, ικανό να βοηθήσει τις δυνάμεις ασφαλείας να κατανείμουν τους πόρους τους πιο αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη πρόκληση που ανακοινώνεται στο πλαίσιο του R&D Missions Accelerator Programme. Προηγήθηκε το Clean Energy challenge, που στοχεύει στη μείωση των λογαριασμών ρεύματος μέσω της μετατόπισης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες εκτός αιχμής, με στόχο εξοικονόμηση δύο γιγαβάτ έως το 2030 – ισοδύναμη με την κατανάλωση 1,5 εκατομμυρίων νοικοκυριών.

Ωστόσο, η προοπτική χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της αστυνόμευσης εγείρει και ανησυχίες. Η οργάνωση St Giles Trust προειδοποιεί ότι το σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται «με προσοχή». Η διευθύνουσα σύμβουλος, Tracey Burley, επισήμανε τον κίνδυνο ορισμένες κοινότητες να στοχοποιηθούν άδικα. Υπογράμμισε επίσης ότι καμία τεχνολογική λύση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα αποδεδειγμένα αποτελεσματικά μέτρα, όπως η έγκαιρη παρέμβαση για όσους βρίσκονται σε κίνδυνο και η αντιμετώπιση βαθύτερων αιτιών, όπως η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες.

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο της ανακοίνωσης είναι η απουσία συγκεκριμένων προβλέψεων για την αποτροπή κατάχρησης των δεδομένων ή για την αποφυγή στοχευμένων προφίλ. Παρά την αυστηρή στάση που έχει τηρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο απέναντι στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ζητώντας τους να αναπτύσσουν ασφαλή συστήματα, σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση δεν έδωσε οδηγίες για το πώς θα διασφαλιστεί η ορθή χρήση του χάρτη.

Το νέο εγχείρημα βασίζεται σε προηγούμενες πρωτοβουλίες του Home Office, όπως τα συστήματα χαρτογράφησης που εντοπίζουν περιοχές υψηλής εγκληματικότητας και η δράση Safer Streets για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στα κέντρα πόλεων. Η πρόκληση τώρα είναι να επεκταθούν οι πηγές δεδομένων και να βελτιωθεί η ανάλυση, ώστε να υπάρξει πιο ακριβής κατανόηση των τάσεων εγκληματικότητας και να αξιολογηθεί καλύτερα η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Παράλληλα, η κυβέρνηση σκοπεύει να ενισχύσει την παρουσία της αστυνομίας με 13.000 επιπλέον αστυνομικούς, PSCOs και ειδικούς εθελοντές, οι οποίοι θα αξιοποιούν την τεχνολογία πρόβλεψης εγκλήματος στις γειτονιές.

