Instagram: 3 δισεκατομμύρια χρήστες και νέες δοκιμές για περισσότερο έλεγχο στο feed

Το Instagram έφτασε σε ένα εντυπωσιακό ορόσημο: 3 δισεκατομμύρια ενεργοί χρήστες κάθε μήνα. Η ανακοίνωση έγινε από τον CEO της Meta, Mark Zuckerberg, και τον επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, επιβεβαιώνοντας την εκρηκτική ανάπτυξη της πλατφόρμας που είχε «σπάσει» το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου το 2018.

Η αύξηση αυτή, όπως εξήγησε ο Mosseri σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, οφείλεται κυρίως στην έμφαση που δόθηκε τα τελευταία χρόνια στα DMs, τα Reels και στις συστάσεις περιεχομένου. «Αυτός είναι ο βασικός κινητήρας ανάπτυξης και πάνω σε αυτά θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε, αναπροσανατολίζοντας την εφαρμογή τους επόμενους μήνες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η μετατόπιση της πλατφόρμας προς τα σύντομα βίντεο και οι συνεχείς προτάσεις από λογαριασμούς που οι χρήστες δεν ακολουθούν έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια. Πολλοί προτιμούν να βλέπουν περιεχόμενο από φίλους και γνωστούς τους, αντί για τυχαίες δημοσιεύσεις που επιλέγει ο αλγόριθμος.

Για να απαντήσει σε αυτές τις ανησυχίες, το Instagram ετοιμάζει δοκιμές που θα επιτρέψουν στους χρήστες να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στον αλγόριθμο. Αρχικά, το νέο εργαλείο θα επικεντρωθεί στα Reels, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να τροποποιούν τα θέματα που η πλατφόρμα θεωρεί ότι τους ενδιαφέρουν. Ο Mosseri παρουσίασε ένα πρώτο δείγμα της λειτουργίας: αν, για παράδειγμα, η εφαρμογή σας προτείνει βίντεο για κολεγιακό football, κινηματογράφο ή σκάκι, αλλά θέλετε να σταματήσετε να βλέπετε το πρώτο, θα μπορείτε απλά να αφαιρέσετε το θέμα από τις προτιμήσεις σας.

Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα feeds της εφαρμογής, ενώ στο ίδιο πλαίσιο, το Instagram σχεδιάζει αλλαγές στη γραμμή πλοήγησης στο κάτω μέρος της οθόνης. Η επιλογή για ανέβασμα περιεχομένου θα αντικατασταθεί από έναν πιο άμεσο σύνδεσμο προς τα DMs, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική που θέλει τα προσωπικά μηνύματα να βρίσκονται στο επίκεντρο της εμπειρίας χρήσης.

Πέρα όμως από τις λειτουργικές αλλαγές, το Instagram παραμένει στο επίκεντρο και λόγω των νομικών μαχών που αντιμετωπίζει η Meta. Οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν την εταιρεία για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές όσον αφορά την εξαγορά τόσο του WhatsApp όσο και του ίδιου του Instagram. Στη διάρκεια της δίκης μάλιστα ήρθαν στο φως εσωτερικά emails, που αποκαλύπτουν την ένταση στη σχέση μεταξύ Facebook και Instagram.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ το Facebook χάνει συνεχώς έδαφος στους εφήβους, το Instagram κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη πολιτιστική βαρύτητα. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι για τη Meta: από τη μία το Instagram της αποφέρει τεράστια οφέλη, από την άλλη όμως ενισχύεται η αίσθηση πως η άνοδος της μιας πλατφόρμας επιταχύνει την παρακμή της άλλης. Ο ίδιος ο Zuckerberg έχει εκφράσει την ανησυχία του ότι η επιτυχία του Instagram συμβάλλει στην απώλεια δημοφιλίας του Facebook, κάτι που ανάγκασε τη Meta να αναζητά τρόπους να «ξανακάνει το Facebook cool» για τις νεότερες γενιές.

Η πορεία που έχει διαγράψει το Instagram δείχνει πως η στρατηγική της Meta να εστιάσει σε νέα formats και στον αλγόριθμο συστάσεων απέδωσε σε επίπεδο ανάπτυξης. Ωστόσο, η πρόκληση για την πλατφόρμα είναι πλέον διαφορετική: να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση της εκρηκτικής ανάπτυξης και στην ικανοποίηση των χρηστών που θέλουν περισσότερο έλεγχο στην εμπειρία τους. Αν το νέο εργαλείο διαχείρισης θεμάτων αποδειχθεί λειτουργικό, ίσως καταφέρει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις εμπορικές επιδιώξεις της εταιρείας και στις προσδοκίες της κοινότητάς της.