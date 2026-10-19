Instagram: Νέο εργαλείο για αναπαραγωγή trending Reels με on-screen καθοδήγηση

Σύνοψη

Το Instagram παρουσίασε ένα νέο in-camera εργαλείο που επιτρέπει στους δημιουργούς περιεχομένου να προβάλλουν ένα πρωτότυπο Reel στην οθόνη τους ενώ καταγράφουν το δικό τους βίντεο.

Η νέα λειτουργία ενεργοποιείται μέσω του μενού επιλογών με την εντολή "Use as reference" και υποστηρίζει αποκλειστικά βίντεο που δεν υπερβαίνουν σε διάρκεια τα 90 δευτερόλεπτα.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μετακινούν ελεύθερα το μικρό παράθυρο προβολής στην οθόνη τους, να κάνουν παύση στο βίντεο αναφοράς για εξάσκηση και να αξιοποιούν μια προσαρμόσιμη αντίστροφη μέτρηση για ακριβή συγχρονισμό.

Η διάθεση του χαρακτηριστικού έχει ήδη ξεκινήσει για τους κατόχους συσκευών iOS, ενώ η αντίστοιχη υποστήριξη για τα smartphones που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Android αναμένεται να ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον.

Η διαδικασία αναπαραγωγής ενός εξαιρετικά δημοφιλούς βίντεο μικρής διάρκειας αποτελεί παραδοσιακά μια χρονοβόρα δοκιμασία για τους δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι καλούνται να απομνημονεύσουν περίπλοκες χορογραφίες, ακριβείς κινήσεις lip-syncing ή ταχύτατες εναλλαγές πλάνων. Η Meta αναγνώρισε τη συγκεκριμένη δυσκολία που αντιμετωπίζουν καθημερινά εκατομμύρια χρήστες στην πλατφόρμα της και αποφάσισε να απλοποιήσει δραστικά τη ροή εργασίας εντός της εφαρμογής, προσθέτοντας ένα ενσωματωμένο εργαλείο που υπόσχεται να μειώσει τον χρόνο προετοιμασίας.

Μέχρι σήμερα, όσοι ήθελαν να ακολουθήσουν πιστά ένα viral trend αναγκάζονταν να παρακολουθούν ξανά και ξανά το αρχικό περιεχόμενο, προσπαθώντας στη συνέχεια να θυμηθούν το σωστό timing κατά την εγγραφή της δικής τους εκδοχής, μια πρακτική που συχνά οδηγούσε σε πολλαπλές αποτυχημένες λήψεις.

Το Instagram αντιμετωπίζει πλέον το παραπάνω πρόβλημα ενσωματώνοντας μια έξυπνη in-camera λύση που διατηρεί το βίντεο αναφοράς συνεχώς ορατό στην οθόνη του κινητού κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Πρόκειται ουσιαστικά για μια υλοποίηση λογικής picture-in-picture (PiP), η οποία εξαλείφει πλήρως την ανάγκη απομνημόνευσης των βημάτων και επιτρέπει στον δημιουργό να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην εκτέλεση της κίνησης και στην έκφρασή του, έχοντας τον οπτικό οδηγό ακριβώς δίπλα του σε πραγματικό χρόνο. Το νέο χαρακτηριστικό σχεδιάστηκε με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, καθώς το παράθυρο αναφοράς λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο στοιχείο του περιβάλλοντος χρήσης που υπακούει στις εντολές του δημιουργού χωρίς να εμποδίζει το κύριο κάδρο της κάμερας.

Πώς λειτουργεί το εργαλείο Use as Reference στα Instagram Reels

Για να χρησιμοποιήσετε το νέο εργαλείο του Instagram, αρκεί να πατήσετε το μενού των τριών τελειών στο επιθυμητό Reel και να επιλέξετε "Use as reference", ενέργεια που θα ανοίξει την κάμερα προβάλλοντας το πρωτότυπο βίντεο σε ένα αιωρούμενο παράθυρο. Το βίντεο αναφοράς πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια 90 δευτερολέπτων, ενώ ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει την αντίστροφη μέτρηση για τέλειο συγχρονισμό κινήσεων.

Η τεχνική υλοποίηση της λειτουργίας έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διευκολύνει απόλυτα τον τελικό χρήστη, δίνοντάς του τον πλήρη έλεγχο του χώρου εργασίας στην οθόνη του. Όταν ο δημιουργός εντοπίσει ένα βίντεο που επιθυμεί να αναπαραγάγει, το αιωρούμενο παράθυρο που εμφανίζεται μπορεί να μετακινηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης μέσω απλής χειρονομίας σύρσιμου (drag and drop), διασφαλίζοντας έτσι ότι δεν θα καλύψει κρίσιμα σημεία του προσώπου ή του σώματος κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Παράλληλα, η πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα παύσης του πρωτότυπου κλιπ όσες φορές χρειαστεί, προκειμένου ο χρήστης να εξασκηθεί σε μεμονωμένα, απαιτητικά τμήματα του βίντεο πριν πατήσει το κεντρικό κουμπί της εγγραφής.

Ένα από τα πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος είναι η ενσωμάτωση μιας πλήρως προσαρμόσιμης αντίστροφης μέτρησης. Αυτή η προσθήκη επιλύει το μόνιμο πρόβλημα του αρχικού συγχρονισμού, καθώς επιτρέπει στους δημιουργούς να προετοιμαστούν κατάλληλα και να ξεκινήσουν τις κινήσεις τους την ακριβή στιγμή που ξεκινά και το βίντεο αναφοράς. Ο σωστός χρονισμός από το πρώτο κιόλας καρέ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία των lip-syncing βίντεο ή των χορευτικών ρουτινών, όπου ακόμα και μια καθυστέρηση κλάσματος του δευτερολέπτου μπορεί να καταστρέψει το τελικό αποτέλεσμα.

Η Meta αποφάσισε προς το παρόν να επιβάλει έναν αυστηρό περιορισμό όσον αφορά το περιεχόμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οπτικός οδηγός, καθώς το σύστημα υποστηρίζει αποκλειστικά Reels των οποίων η συνολική διάρκεια δεν ξεπερνά τα 90 δευτερόλεπτα. Παρόλο που η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανάλυση των τεχνικών λόγων που υπαγορεύουν τον προαναφερθέντα περιορισμό, είναι πολύ πιθανό να σχετίζεται με την ανάγκη διατήρησης της ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής και την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης πόρων από το hardware των φορητών συσκευών. Δεν αποκλείεται ωστόσο στο μέλλον, μέσα από διαδοχικές αναβαθμίσεις του κώδικα, το όριο της διάρκειας να αυξηθεί προκειμένου να εξυπηρετήσει και όσους δημιουργούν περιεχόμενο μεγαλύτερης διάρκειας.

Αναφορικά με τη διαθεσιμότητα του νέου εργαλείου, η εταιρεία ακολουθεί τη συνήθη στρατηγική σταδιακής ανάπτυξης που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες ενημερώσεις της. Η λειτουργία καθοδήγησης έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται στις συσκευές που ενσωματώνουν το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple, επιτρέποντας στους κατόχους iPhone να πειραματιστούν άμεσα με τις νέες δυνατότητες. Αντιθέτως, οι χρήστες Android θα χρειαστεί να επιδείξει λίγη περισσότερη υπομονή, καθώς η επίσημη ανακοίνωση κάνει λόγο για κυκλοφορία της αντίστοιχης έκδοσης μέσα στο προσεχές διάστημα, χωρίς ωστόσο να παρέχει κάποιο αυστηρό και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα διάθεσης.