Το Instagram δοκιμάζει «Read-Only» λειτουργία για να αποφεύγεις τα κατά λάθος likes

Σύνοψη

Το Instagram αναπτύσσει εσωτερικά ένα Read-Only mode το οποίο αποκλείει προσωρινά κάθε είδους αλληλεπίδραση με τα προφίλ άλλων χρηστών.

Η ενεργοποίηση της νέας λειτουργίας απενεργοποιεί τα likes, τα σχόλια, την αποστολή προσωπικών μηνυμάτων και την καταγραφή προβολών στα Stories.

Ο γνωστός reverse engineer Alessandro Paluzzi εντόπισε τον σχετικό κώδικα, ο οποίος φαίνεται να προορίζεται για το συνδρομητικό πακέτο Instagram Plus.

Εκπρόσωπος της Meta επιβεβαίωσε επίσημα την εσωτερική δοκιμή, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για ευρύτερη κυκλοφορία.

Εγείρονται ήδη σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα, καθώς η παροχή εργαλείων αόρατης παρακολούθησης δημιουργεί ανησυχίες για αύξηση φαινομένων ψηφιακής παρενόχλησης.

Η λειτουργία Read-Only του Instagram είναι ένα νέο, υπό δοκιμή χαρακτηριστικό που επιτρέπει στους χρήστες να περιηγούνται σε προφίλ χωρίς να αφήνουν ψηφιακά ίχνη. Όσο είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα μπλοκάρει εντελώς τη δυνατότητα για likes, σχόλια, αποστολή μηνυμάτων, follows και προβολή Stories, εξαλείφοντας πλήρως τον κίνδυνο της ακούσιας αλληλεπίδρασης.

Ο Alessandro Paluzzi, γνωστός για την αξιοπιστία του στην αποκάλυψη ακυκλοφόρητων χαρακτηριστικών μέσω της διαδικασίας του reverse engineering, δημοσίευσε στην πλατφόρμα X screenshots που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός εντελώς νέου τρόπου αλληλεπίδρασης. Μέσα από τα ευρήματα του Paluzzi γίνεται σαφές ότι η πλατφόρμα δοκιμάζει μια ειδική ρύθμιση η οποία μετατρέπει τον χρήστη σε απλό θεατή, αφαιρώντας του προσωρινά κάθε εργαλείο ενεργής συμμετοχής.

Η μηχανική πίσω από αυτή την καινοτόμο προσέγγιση απαιτεί την παράκαμψη βασικών λειτουργιών του αλγορίθμου της πλατφόρμας. Όταν ο χρήστης επιλέγει την ενεργοποίηση της αθόρυβης ανάγνωσης, η εφαρμογή αναστέλλει κεντρικά την αποστολή δεδομένων (API calls) που σχετίζονται με την καταγραφή της παρουσίας του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα παραδοσιακά λάθη, όπως το διπλό tap της οθόνης σε μια φωτογραφία του 2019 κατά τη διάρκεια μιας περιήγησης στο ιστορικό κάποιου λογαριασμού, δεν καταγράφονται ούτε αποστέλλονται ως ειδοποίηση στον δημιουργό του περιεχομένου. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα προστατευμένο περιβάλλον, εντός του οποίου η τυχαία επαφή των δαχτύλων με την οθόνη αφής δεν οδηγεί σε ανεπιθύμητες κοινωνικές συνέπειες.

Η επιβεβαίωση της Meta και το συνδρομητικό μοντέλο Instagram Plus

Αν και οι περισσότερες διαρροές αυτού του τύπου συχνά παραμένουν ασχολίαστες από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, εκπρόσωπος του Instagram προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση μέσω του Engadget. Η επίσημη δήλωση της εταιρείας ξεκαθαρίζει ότι το εργαλείο Read-Only αποτελεί αποκλειστικά μια εσωτερική εξερευνητική προσπάθεια των προγραμματιστών, προσθέτοντας ότι δεν δοκιμάζεται σε εξωτερικούς χρήστες προς το παρόν. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτού του είδους οι premium παροχές σχεδιάζονται με απώτερο σκοπό να ενισχύσουν το πακέτο συνδρομητικών υπηρεσιών Instagram Plus.

Η στροφή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προς τα συνδρομητικά μοντέλα αποτελεί μια αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς τα έσοδα από τις στοχευμένες διαφημίσεις πιέζονται σημαντικά από τους αυστηρότερους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλουν ρυθμιστικές αρχές, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενσωματώνοντας λειτουργίες αυξημένης ιδιωτικότητας πίσω από ένα paywall, η Meta προσπαθεί να δημιουργήσει ισχυρά κίνητρα για τους χρήστες που επιθυμούν μεγαλύτερο έλεγχο της ψηφιακής τους παρουσίας. Το μοντέλο αυτό ακολουθεί τη λογική που έχουμε ήδη δει να εφαρμόζεται σε επαγγελματικές πλατφόρμες όπως το LinkedIn, όπου ο έλεγχος του ποιος βλέπει το προφίλ σου και η δυνατότητα ανώνυμης προβολής θεωρούνται παραδοσιακά προνόμια των χρηστών που πληρώνουν.

Οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και τον κίνδυνο ψηφιακής παρακολούθησης

Αν και η ιδέα της απολύτως ασφαλούς περιήγησης φαντάζει εξαιρετικά ελκυστική για όσους ανησυχούν μήπως πατήσουν κατά λάθος ένα like σε μια ανάρτηση παλαιότερων ετών, αρκετοί αναλυτές του χώρου εκφράζουν ήδη εντονότατες ανησυχίες. Παρέχοντας ένα επίσημο εργαλείο εντελώς αόρατης περιήγησης, η πλατφόρμα ενδέχεται να διευκολύνει, έστω και ακούσια, συμπεριφορές ψηφιακής παρακολούθησης (stalking). Η απουσία οποιουδήποτε ίχνους στερεί από τους ανυποψίαστους χρήστες τη δυνατότητα να γνωρίζουν ποιος παρακολουθεί την καθημερινότητα τους. Ειδικά στην περίπτωση των Stories, η λίστα των θεατών προσέφερε μέχρι σήμερα μια στοιχειώδη αίσθηση ελέγχου του κοινού, επιτρέποντας στους δημιουργούς να μπλοκάρουν εγκαίρως κακόβουλους λογαριασμούς.

Οι σχεδιαστές συστημάτων του Instagram καλούνται πλέον να βρουν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην επιθυμητή άνεση του επισκέπτη και την απαραίτητη ασφάλεια του δημιουργού περιεχομένου. Εάν ένα τέτοιο χαρακτηριστικό λάβει τελικά το πράσινο φως για να διατεθεί στο ευρύ κοινό, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα απαιτηθούν αυστηρές δικλείδες ασφαλείας. Ενδεχομένως να υπάρξουν εξαιρέσεις για λογαριασμούς ανηλίκων ή για άτομα που έχουν αναφέρει στο παρελθόν περιστατικά παρενόχλησης.