Το Facebook ζητά πρόσβαση στις φωτογραφίες που δεν έχετε ανεβάσει - Τι σημαίνει για την ιδιωτικότητα

Σύνοψη

Η Meta ανακοίνωσε την επίσημη διάθεση της λειτουργίας "Camera roll cloud processing" για το Facebook σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από μήνες δοκιμών σε άλλες αγορές.

Η λειτουργία είναι αυστηρά προαιρετική (opt-in) και, αν ενεργοποιηθεί, στέλνει τις τοπικές φωτογραφίες της συσκευής στους servers της Meta για ανάλυση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος του συστήματος είναι η δημιουργία αυτόματων προτάσεων κοινοποίησης, κολάζ και "AI restylings" κατά τη δημιουργία Stories.

Η εταιρεία τονίζει ότι το συγκεκριμένο υλικό δεν χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων της, ούτε για στοχευμένη διαφήμιση.

Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν και να ανακαλέσουν την άδεια απευθείας από τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας της εφαρμογής.

Το Camera roll cloud processing είναι μια προαιρετική λειτουργία του Facebook που μεταφορτώνει και αναλύει τις τοπικές φωτογραφίες του smartphone σας στους servers της Meta. Χρησιμοποιεί αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για να αναγνωρίσει πρόσωπα, τοποθεσίες και ημερομηνίες, προτείνοντας αυτόματα έτοιμα κολάζ, AI edits και αναμνήσεις προς κοινοποίηση στα Stories.

Αν και το Facebook είχε παραδοσιακά πρόσβαση στο άλμπουμ φωτογραφιών για να επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν χειροκίνητα περιεχόμενο, το cloud processing αλλάζει θεμελιωδώς την αρχιτεκτονική της ροής δεδομένων. Μέχρι πρότινος, τα αρχεία παρέμεναν αποθηκευμένα τοπικά έως ότου ο χρήστης πατήσει «Δημοσίευση». Με τη νέα ενημέρωση, η ροή εργασίας περιλαμβάνει τη συνεχή μεταφόρτωση των τελευταίων λήψεων στους servers της Meta. Εκεί, αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης σαρώνουν το περιεχόμενο, αναλύουν χωρικά και χρονικά μεταδεδομένα (EXIF data) και ομαδοποιούν τις φωτογραφίες.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας

Συνεχής Συγχρονισμός: Η εφαρμογή ανεβάζει υλικό στο παρασκήνιο βάσει χρονικών και γεωγραφικών μοτίβων.

Η εφαρμογή ανεβάζει υλικό στο παρασκήνιο βάσει χρονικών και γεωγραφικών μοτίβων. Ανάλυση Περιεχομένου: Η τεχνητή νοημοσύνη διαβάζει τα στοιχεία της φωτογραφίας (αντικείμενα, πρόσωπα, τοπία) για να κατανοήσει το θεματικό πλαίσιο (π.χ. «Διακοπές», «Γενέθλια»).

Η τεχνητή νοημοσύνη διαβάζει τα στοιχεία της φωτογραφίας (αντικείμενα, πρόσωπα, τοπία) για να κατανοήσει το θεματικό πλαίσιο (π.χ. «Διακοπές», «Γενέθλια»). AI Restyling: Ενσωμάτωση δυνατοτήτων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης για αυτόματη αλλαγή ύφους, φωτισμού ή και προσθήκη ψηφιακών στοιχείων πριν την κοινοποίηση.

Η εφαρμογή του μέτρου σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση

Η επιλογή της Meta να καθυστερήσει την κυκλοφορία του χαρακτηριστικού στην Ευρώπη (είχε ξεκινήσει αρχικά ως δοκιμή στις ΗΠΑ στα μέσα του 2025) οφείλεται στο αυστηρό νομικό πλαίσιο του GDPR και της Πράξης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act). Για τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους χρήστες, η λειτουργία ενσωματώνεται με τη μορφή του ρητού opt-in.

Αυτό σημαίνει πως δεν είναι προεπιλεγμένη, αλλά ενεργοποιείται μέσω ενός αναδυόμενου παραθύρου που εμφανίζεται συνήθως όταν ο χρήστης επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο Story στην πλατφόρμα. Η Meta φρόντισε να διευκρινίσει στις τελευταίες ανακοινώσεις της ότι η συγκεκριμένη συλλογή δεδομένων δεν διοχετεύεται στα κεντρικά εκπαιδευτικά σύνολα δεδομένων για τη βελτίωση του γενικού Llama μοντέλου της, ούτε χρησιμοποιείται για δημιουργία προφίλ διαφημίσεων. Ωστόσο, η συγκατάθεση συνεπάγεται αποδοχή των ανανεωμένων Όρων Χρήσης AI της εταιρείας.

Στην πράξη, οι κάτοχοι συσκευών με περιορισμένα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή μειωμένη χωρητικότητα μπαταρίας ίσως παρατηρήσουν αύξηση της κατανάλωσης πόρων, εάν επιτρέψουν τη συνεχή παρασκηνιακή μεταφόρτωση εικόνων στο cloud.

Οδηγός: Πώς να ελέγξετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης στο smartphone σας

Καθώς η εφαρμογή του Facebook συχνά αναβαθμίζεται σιωπηλά, είναι συνετό να ελέγξετε την κατάσταση της συγκεκριμένης ρύθμισης στο λογαριασμό σας. Το μενού των ρυθμίσεων είναι αρκετά δαιδαλώδες, ωστόσο η διαδρομή παραμένει ίδια τόσο σε συσκευές Android όσο και σε iOS.

Βήματα για την απενεργοποίηση του Cloud Processing:

Ανοίξτε την εφαρμογή του Facebook στο κινητό σας και πατήστε το εικονίδιο του Μενού (κάτω δεξιά στο iOS, πάνω δεξιά στο Android). Επιλέξτε το γρανάζι πάνω δεξιά για να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και Απόρρητο (Settings & Privacy) > Ρυθμίσεις. Στο πεδίο αναζήτησης (μεγεθυντικός φακός) γράψτε «Camera roll» ή πλοηγηθείτε χειροκίνητα στην ενότητα Camera roll sharing suggestions (Προτάσεις κοινοποίησης άλμπουμ κάμερας). Θα εμφανιστούν δύο διακόπτες. Ο δεύτερος αφορά το "Get creative ideas made for you by allowing camera roll cloud processing". Εάν ο διακόπτης είναι μπλε, η μεταφόρτωση είναι ενεργή. Πατήστε τον για να γίνει γκρι και να διακόψετε την πρόσβαση.

Η Meta αναφέρει ότι εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκ των υστέρων, τα ήδη ανεβασμένα δεδομένα διαγράφονται από τους cloud servers της μέσα σε 30 ημέρες. Εναλλακτικά, για το απόλυτο επίπεδο ασφάλειας, μπορείτε να ανακαλέσετε πλήρως την πρόσβαση της εφαρμογής στις φωτογραφίες σας απευθείας από τα κεντρικά Settings του λειτουργικού σας συστήματος (iOS Privacy Settings ή Android Permission Manager).

Η άποψη του Techgear

Η καθημερινή συμβίωση με την εφαρμογή του Facebook τις τελευταίες ημέρες της αναβάθμισης αναδεικνύει την επιμονή της Meta να συλλέγει σήματα συμπεριφοράς. Το pop-up για το "cloud processing" εμφανίζεται συχνά όταν ο χρήστης βιάζεται να ανεβάσει ένα γρήγορο Story, ενισχύοντας την πιθανότητα τυφλής συγκατάθεσης.

Τεχνικά, η ποιότητα των κολάζ και των AI προτάσεων που επιστρέφει το σύστημα είναι υψηλή – αναγνωρίζει εντυπωσιακά καλά τον φωτισμό, το βάθος πεδίου και τα πρόσωπα. Το ουσιαστικό ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι το αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά η κανονικοποίηση της σάρωσης προσωπικών, αδημοσίευτων αρχείων. Το smartphone μας φιλοξενεί έγγραφα, screenshots με τραπεζικά δεδομένα και αυστηρά προσωπικές στιγμές. Η μεταφορά όλου αυτού του «ακατέργαστου» όγκου δεδομένων στους servers μιας εταιρείας που ιστορικά έχει βρεθεί στο επίκεντρο σοβαρών διαρροών απορρήτου αποτελεί ένα αχρείαστο ρίσκο για τη διευκόλυνση μερικών AI φίλτρων.

Για τον μέσο Έλληνα χρήστη, η σύσταση μας είναι ξεκάθαρη: διατηρήστε τις φωτογραφίες σας τοπικά στη συσκευή σας. Επιλέξτε μόνοι σας ποια αρχεία αξίζουν την έκθεση στο διαδίκτυο και ανακαλέστε άμεσα τα δικαιώματα cloud processing από την εφαρμογή.