Instant Checkout: Αγορά προϊόντων απευθείας από τη συνομιλία με το ChatGPT

Η OpenAI κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, εισάγοντας το Instant Checkout στο ChatGPT. Η νέα λειτουργία δίνει στους χρήστες στις ΗΠΑ τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αγορές από πλατφόρμες όπως το Etsy και σύντομα από περισσότερους από ένα εκατομμύριο εμπόρους του Shopify, χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από τη συνομιλία τους με το chatbot. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία δεν προσφέρει απλώς μια ευκολία, αλλά διεκδικεί ρόλο-κλειδί στη διαμόρφωση του μέλλοντος των online συναλλαγών.

Αγορές με ένα κλικ μέσα από το ChatGPT

Μέχρι πρόσφατα, οι δυνατότητες αγορών στο ChatGPT περιορίζονταν στην εμφάνιση σχετικών προϊόντων, εικόνων, τιμών, κριτικών και συνδέσμων που οδηγούσαν απευθείας στα καταστήματα. Τώρα, η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς να χρειαστεί ο χρήστης να μεταβεί σε άλλη εφαρμογή ή ιστοσελίδα. Με το πάτημα ενός κουμπιού “Buy”, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιβεβαιώσουν διεύθυνση αποστολής, τρόπο πληρωμής – με επιλογές όπως Apple Pay, Google Pay, Stripe ή πιστωτική κάρτα – και να ολοκληρώσουν την αγορά τους απευθείας στη συνομιλία.

Η νέα δυνατότητα είναι διαθέσιμη για χρήστες ChatGPT Pro, Plus και Free που πραγματοποιούν αγορές από πωλητές στις ΗΠΑ. Ανάμεσα στους συνεργάτες που θα ενταχθούν σύντομα συγκαταλέγονται γνωστά brands όπως τα Glossier, Skims, Spanx και Vuori.

Ανταγωνισμός και νέα δεδομένα στην αγορά

Το μοντέλο αυτό δεν είναι εντελώς πρωτόγνωρο. Η Perplexity είχε παρουσιάσει πέρυσι μια παρόμοια λειτουργία για αγορές μέσα από συνομιλίες, ενώ η Microsoft προσφέρει ήδη στους εμπόρους τη δυνατότητα να δημιουργούν in-chat καταστήματα μέσω του Copilot Merchant Program. Ωστόσο, η ισχύς του ChatGPT και το τεράστιο κοινό του δίνουν στην OpenAI σημαντικό πλεονέκτημα.

Η προοπτική να γίνονται αγορές απευθείας μέσα σε συνομιλίες με ένα AI agent αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Αντί οι καταναλωτές να βασίζονται σε μηχανές αναζήτησης όπως το Google ή σε κολοσσούς όπως το Amazon, θα μπορούν να εμπιστεύονται προτάσεις που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο πιο προσωπικό και στοχευμένο. Αν αυτή η τάση επεκταθεί, η ισορροπία δυνάμεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να μεταβληθεί ριζικά.

Το ζήτημα της ισχύος και των προμηθειών

Για χρόνια, Google και Amazon λειτουργούσαν ως «φύλακες» της διαδικτυακής λιανικής, αποφασίζοντας ποια προϊόντα εμφανίζονται και με ποια προτεραιότητα. Συχνά κατηγορήθηκαν ότι προωθούσαν δικά τους προϊόντα ή συνεργάτες τους, πιέζοντας τους υπόλοιπους εμπόρους με υψηλές προμήθειες.

Η OpenAI, από την πλευρά της, δηλώνει ότι τα αποτελέσματα που προβάλλονται στο ChatGPT είναι οργανικά, χωρίς χορηγίες, και κατατάσσονται αποκλειστικά με βάση τη συνάφεια προς τον χρήστη. Ωστόσο, θα επιβάλλεται μια «μικρή χρέωση» στους εμπόρους για κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή .

Ο ανοιχτός κώδικας και η συνεργασία με το Stripe

Μαζί με την παρουσίαση του Instant Checkout, η OpenAI ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει σε ανοιχτό κώδικα το Agentic Commerce Protocol (ACP), την τεχνολογία που κάνει εφικτές αυτές τις αγορές, και η οποία έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Stripe. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους εμπόρους και προγραμματιστές να ενσωματώσουν το σύστημα, ενισχύοντας την εξάπλωση των AI chatbots ως νέων ψηφιακών βιτρινών.

Όπως τόνισε ο Will Gaybrick, πρόεδρος τεχνολογίας και επιχειρήσεων του Stripe, το μέλλον του εμπορίου απαιτεί την αναδιάρθρωση των συστημάτων που γνωρίζουμε σήμερα και τη δημιουργία εμπειριών που τροφοδοτούνται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ασφάλεια και ιδιωτικότητα

Παρά τον ενθουσιασμό, παραμένουν ερωτήματα γύρω από την ασφάλεια. Ορισμένοι εκφράζουν ανησυχία για την ιδέα να εμπιστευτούν στο ChatGPT τα προσωπικά τους στοιχεία πληρωμής. Η OpenAI επιμένει ότι η διαχείριση των πληρωμών και των παραγγελιών γίνεται από τον ίδιο τον έμπορο μέσω των υπαρχόντων συστημάτων του. Το ChatGPT απλώς λειτουργεί ως ενδιάμεσος που μεταφέρει με ασφάλεια τις πληροφορίες.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία προσπαθεί να οικοδομήσει εμπιστοσύνη, προβάλλοντας τον εαυτό της όχι ως νέο «κατάστημα» αλλά ως τεχνολογικό διαμεσολαβητή που διευκολύνει τις συναλλαγές.

Ένας νέος παίκτης στο πεδίο του e-commerce

Η κυκλοφορία του ACP και η ενσωμάτωση της δυνατότητας checkout σε συνομιλίες φέρνουν την OpenAI σε πορεία σύγκρουσης με Google και Amazon. Μάλιστα, η Google παρουσίασε πρόσφατα το δικό της ανοιχτό πρωτόκολλο για πληρωμές μέσω AI agents, με την ονομασία Agent Payments Protocol (AP2).

Η μάχη που διαγράφεται αφορά όχι μόνο την τεχνολογική υπεροχή, αλλά και τον έλεγχο της διαδικασίας ανακάλυψης προϊόντων, των συναλλαγών και κατ’ επέκταση των τεράστιων οικονομικών ροών του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το μέλλον των αγορών

Η τάση προς το frictionless shopping – αγορές χωρίς εμπόδια και περιττά βήματα – φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε. Αν η OpenAI καταφέρει να πείσει το κοινό για την αξιοπιστία και την ασφάλεια του Instant Checkout, τότε ίσως δούμε μια μετατόπιση παρόμοια με εκείνη που προκάλεσε το ChatGPT στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

[via]