iOS 18.6.1 και watchOS 11.6.1 διαθέσιμα από σήμερα

Η Apple ανακοίνωσε την κυκλοφορία των iOS 18.6.1 και watchOS 11.6.1, φέρνοντας ξανά τη δυνατότητα μέτρησης οξυγόνου στο αίμα στα Apple Watch που πωλούνται στις ΗΠΑ. Οι αναβαθμίσεις αφορούν τα iPhone και τα Apple Watch Series 9, Series 10 και Apple Watch Ultra 2, με την εταιρεία να υλοποιεί μια νέα τεχνική λύση για να ξεπεράσει νομικούς περιορισμούς που είχαν τεθεί το προηγούμενο διάστημα.

Οι χρήστες iPhone μπορούν να εγκαταστήσουν το iOS 18.6.1 απευθείας από τις Ρυθμίσεις, επιλέγοντας Γενικά και στη συνέχεια Ενημέρωση Λογισμικού. Αντίστοιχα, το watchOS 11.6.1 είναι διαθέσιμο για τα συμβατά Apple Watch μέσω της εφαρμογής Apple Watch στο iPhone.

Η επιστροφή της δυνατότητας μέτρησης οξυγόνου στο αίμα οφείλεται σε πρόσφατη απόφαση των αμερικανικών τελωνειακών αρχών, που έδωσε στην Apple τη δυνατότητα να ενσωματώσει και πάλι τη λειτουργία στις συσκευές της που πωλούνται στις ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή κλείνει έναν κύκλο περιορισμών που είχαν ξεκινήσει στις αρχές του 2024, όταν η Διεθνής Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (ITC) είχε αποφανθεί ότι η Apple παραβίασε πατέντες της εταιρείας Masimo, οι οποίες αφορούσαν τεχνολογία ανίχνευσης οξυγόνου στο αίμα.

Η απόφαση της ITC οδήγησε τότε σε απαγόρευση εμπορίας των Apple Watch Series 9 και Apple Watch Ultra 2 στη χώρα. Για να μπορέσει να επαναφέρει τα μοντέλα στην αγορά, η Apple είχε αναγκαστεί να απενεργοποιήσει πλήρως τον αισθητήρα οξυγόνου στις συσκευές που πωλούνταν στις ΗΠΑ. Από τον Ιανουάριο του 2024, καμία συσκευή Apple Watch που αγοράστηκε εντός της χώρας –συμπεριλαμβανομένων και των νεότερων Series 10– δεν διέθετε ενεργή τη συγκεκριμένη δυνατότητα.

Με την έλευση των iOS 18.6.1 και watchOS 11.6.1, η Apple δεν επαναφέρει απλώς τη λειτουργία όπως ήταν, αλλά εισάγει έναν διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων. Ο αισθητήρας στο Apple Watch θα συλλέγει τις μετρήσεις, αλλά η επεξεργασία τους θα πραγματοποιείται στο συνδεδεμένο iPhone. Τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται στην ενότητα Αναπνευστική Λειτουργία της εφαρμογής Health στο iPhone, και όχι απευθείας στην οθόνη του ρολογιού, όπως συμβαίνει συνήθως σε άλλες αγορές.

Η αλλαγή αυτή αφορά αποκλειστικά τα Apple Watch Series 9, Series 10 και Apple Watch Ultra 2 που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ χωρίς τη λειτουργία μέτρησης οξυγόνου. Στα παλαιότερα μοντέλα, η δυνατότητα αυτή δεν είχε αφαιρεθεί ποτέ, ενώ σε όλες τις εκδόσεις που διατέθηκαν εκτός ΗΠΑ η λειτουργία συνέχισε να προσφέρεται κανονικά.