iOS 26.0.1: Διαθέσιμο το πρώτο update που διορθώνει προβλήματα στα iPhone 17

Η Apple κυκλοφόρησε την πρώτη αναβάθμιση για τα νέα λειτουργικά συστήματα iOS 26 και iPadOS 26, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσημη διάθεσή τους. Το iOS 26.0.1 και το iPadOS 26.0.1 έρχονται να αντιμετωπίσουν σειρά προβλημάτων που εντόπισαν οι χρήστες, κυρίως σε συσκευές της σειράς iPhone 17, καθώς και να ενισχύσουν τη συνολική ασφάλεια των συστημάτων.

Η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για όλα τα συμβατά iPhone και iPad και μπορεί να εγκατασταθεί ασύρματα μέσα από τις Ρυθμίσεις, στην επιλογή Γενικά > Ενημέρωση Λογισμικού. Η Apple δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ότι η νέα έκδοση δεν φέρνει νέες λειτουργίες, αλλά επικεντρώνεται σε κρίσιμα διορθωτικά patches που διορθώνουν ενοχλητικά bugs τα οποία εμφανίστηκαν αμέσως μετά την κυκλοφορία του iOS 26.

Σύμφωνα με τις επίσημες σημειώσεις της εταιρείας, το update διορθώνει προβλήματα με την κάμερα των iPhone Air και iPhone 17 Pro, όπου οι φωτογραφίες παρουσίαζαν παραμορφώσεις υπό συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Πρόκειται για ένα bug που είχε προκαλέσει αρκετές διαμαρτυρίες, ειδικά σε χρήστες που αξιοποιούν τα νέα μοντέλα για επαγγελματική φωτογράφιση. Με την εγκατάσταση του iOS 26.0.1, το φαινόμενο των ανεπιθύμητων artifacts στις εικόνες εξαλείφεται.

Πέρα από την κάμερα, η ενημέρωση δίνει λύση και σε σοβαρά θέματα συνδεσιμότητας. Πολλοί κάτοχοι iPhone 17 είχαν αναφέρει αστάθεια στο Wi-Fi και στο Bluetooth, με τις συνδέσεις να διακόπτονται απροειδοποίητα. Το πρόβλημα αυτό εμφανιζόταν σε διαφορετικά σενάρια χρήσης, από απλές βιντεοκλήσεις έως μεταφορά αρχείων, καθιστώντας τη συσκευή λιγότερο αξιόπιστη στην καθημερινότητα. Παράλληλα, ένα μικρό ποσοστό χρηστών αντιμετώπιζε δυσκολία στη σύνδεση με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας μετά την αναβάθμιση στο iOS 26. Η Apple επιβεβαιώνει ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα έχουν πλέον αντιμετωπιστεί.

Η λίστα με τα διορθωτικά δεν σταματά εδώ. Η Apple αναφέρει πως σε ορισμένες περιπτώσεις τα εικονίδια εφαρμογών εμφανίζονταν κενά ή «λευκά» όταν οι χρήστες εφάρμοζαν custom tints, ένα bug που χαλούσε την αισθητική της αρχικής οθόνης. Επιπλέον, το VoiceOver –το βασικό εργαλείο προσβασιμότητας για χρήστες με προβλήματα όρασης– μπορούσε να απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την αναβάθμιση, δημιουργώντας σοβαρές δυσκολίες σε όσους στηρίζονται στην υπηρεσία. Και τα δύο προβλήματα, όπως διαβεβαιώνει η εταιρεία, διορθώθηκαν με το iOS 26.0.1.

Αντίστοιχες αλλαγές έγιναν και στο iPadOS 26.0.1. Εκτός από τη διόρθωση του σφάλματος στο VoiceOver, η νέα έκδοση αντιμετωπίζει και ένα bug που προκαλούσε μετακίνηση του floating keyboard σε απρόβλεπτα σημεία της οθόνης. Το πρόβλημα, αν και όχι τόσο σοβαρό όσο εκείνα των iPhone, προκαλούσε σύγχυση σε αρκετούς χρήστες iPad.

Για τους κατόχους παλαιότερων συσκευών που δεν μπορούν να αναβαθμιστούν στο iOS 26, η Apple διέθεσε παράλληλα την έκδοση iOS 18.7.1, η οποία περιλαμβάνει διορθώσεις ασφαλείας και μικρά patches.

