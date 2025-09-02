iPhone 17: Θα αποχαιρετίσουμε και στην Ευρώπη οριστικά τη φυσική κάρτα SIM;

Η Apple είναι γνωστή για την ικανότητά της να αλλάζει ριζικά τις συνήθειες των χρηστών, συχνά καταργώντας τεχνολογίες που θεωρούνταν δεδομένες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αφαίρεση της υποδοχής για ακουστικά από το iPhone 7, κίνηση που τότε προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά σήμερα θεωρείται αυτονόητη. Τώρα, η εταιρεία φαίνεται έτοιμη να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: να αποχαιρετήσει οριστικά τη φυσική κάρτα SIM στην Ευρώπη με την κυκλοφορία του iPhone 17.

Στις ΗΠΑ, η μετάβαση αυτή έχει ήδη γίνει από το iPhone 14, όπου η Apple αποφάσισε να στηριχθεί αποκλειστικά στην τεχνολογία eSIM. Ωστόσο, σε άλλες αγορές η φυσική υποδοχή SIM παρέμεινε διαθέσιμη, καθώς υπήρχαν ανησυχίες για το κατά πόσο οι χρήστες και οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών ήταν έτοιμοι να προσαρμοστούν. Τώρα, όλα δείχνουν πως και η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις, οι υπάλληλοι των Apple Authorized Resellers στην ΕΕ καλούνται να ολοκληρώσουν ειδική εκπαίδευση γύρω από την υποστήριξη eSIM έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Το χρονικό αυτό πλαίσιο μόνο τυχαίο δεν είναι, αφού το event παρουσίασης του iPhone 17 έχει προγραμματιστεί για τις 9 Σεπτεμβρίου. Η σύμπτωση αφήνει έντονα να εννοηθεί ότι το νέο μοντέλο θα φτάσει στην Ευρώπη χωρίς την παραδοσιακή υποδοχή SIM, καθιστώντας την εκπαίδευση του προσωπικού απολύτως αναγκαία.

Η εκπαίδευση αυτή φέρεται να είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής SEED της Apple, που χρησιμοποιείται τόσο από τα επίσημα Apple Stores όσο και από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της εταιρείας παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό γεννά υποψίες ότι η αλλαγή μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα σε πολλές αγορές, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πλήρη κατάργηση της φυσικής SIM σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ήδη, είχαν κυκλοφορήσει φήμες πως το iPhone 17 Air, το οποίο αναμένεται να ξεχωρίσει για το εξαιρετικά λεπτό του design, θα ήταν το πρώτο μοντέλο που θα στηριζόταν αποκλειστικά στην eSIM. Ωστόσο, πλέον φαίνεται πως η Apple ίσως επεκτείνει την απόφαση αυτή σε ολόκληρη τη σειρά, με πιθανές εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες αγορές όπως η Κίνα, όπου οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές και οι συνήθειες των χρηστών ενδέχεται να καθυστερήσουν την πλήρη υιοθέτηση.

Η μετάβαση στην eSIM δεν είναι μόνο μια κίνηση design, αλλά και στρατηγική. Η έλλειψη φυσικής υποδοχής σημαίνει περισσότερο χώρο στο εσωτερικό της συσκευής, που μπορεί να αξιοποιηθεί για μεγαλύτερη μπαταρία ή βελτιωμένα εξαρτήματα. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται πολλαπλά προγράμματα κινητής τηλεφωνίας απευθείας από τις ρυθμίσεις του iPhone, χωρίς την ανάγκη αλλαγής κάρτας. Ωστόσο, η νέα πραγματικότητα ενδέχεται να φέρει και προκλήσεις, καθώς δεν προσφέρουν όλοι οι πάροχοι πλήρη υποστήριξη eSIM, ενώ κάποιοι χρήστες μπορεί να δυσκολευτούν με τη διαδικασία ενεργοποίησης.

Η Apple φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει, ποντάροντας στην ικανότητα της αγοράς να προσαρμοστεί. Η εμπειρία από τις ΗΠΑ δείχνει πως, έπειτα από μια σύντομη περίοδο αμφισβήτησης, η eSIM έγινε γρήγορα αποδεκτή. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη, με τη διαφορετική τηλεπικοινωνιακή πραγματικότητα της, θα ακολουθήσει με τον ίδιο ρυθμό.

