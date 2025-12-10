iPhone Fold: Οι αναλυτές θεωρούν ότι η Apple θα κυριαρχήσει στην αγορά το 2026

Σε αυτά τα πρώτα χρόνια ύπαρξης της, η αγορά των αναδιπλούμενων smartphones μοιάζει με ένα πάρτι όπου η Samsung παίζει μουσική σχεδόν μόνη της, με μερικούς κινέζους κατασκευαστές να προσπαθούν να κλέψουν λίγη από τη δόξα. Σύμφωνα, όμως, με την εταιρεία αναλύσεων IDC, αυτό πρόκειται να αλλάξει δραματικά από το 2026.

Η Apple, πιστή στην τακτική της να μην είναι ποτέ η πρώτη αλλά να επιδιώκει να είναι η καλύτερη, αναμένεται να εισέλθει στον χώρο με το ανεπίσημα αποκαλούμενο «iPhone Fold». Και η είσοδός της δεν θα είναι αθόρυβη. Οι προβλέψεις θέλουν την εταιρεία να κατακτά άμεσα πάνω από το 22% των παγκόσμιων αποστολών αναδιπλούμενων συσκευών ήδη από την πρώτη χρονιά κυκλοφορίας.

Το παιχνίδι των δισεκατομμυρίων

Καθώς η Apple παραδοσιακά τιμολογεί τις συσκευές της στα υψηλότερα στρώματα, το μερίδιό της σε έσοδα αναμένεται να είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τον όγκο πωλήσεων.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η Apple θα καρπωθεί το 34% της συνολικής αξίας της αγοράς των foldables το 2026. Με φήμες να τοποθετούν την τιμή εκκίνησης του iPhone Fold κοντά στα 2.400 δολάρια, γίνεται σαφές ότι μιλάμε για μια συσκευή που απευθύνεται σε «δυνατά πορτοφόλια» και πιστούς οπαδούς του brand που περιμένουν τη μετάβαση στη νέα εποχή.

Η αναζωογόνηση της αγοράς

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ανάλυσης δεν είναι μόνο η επιτυχία της Apple, αλλά το πώς αυτή θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό. Ιστορικά, όταν η Apple υιοθετεί μια τεχνολογία, αυτή παύει να θεωρείται «ειδικού ενδιαφέροντος» και γίνεται mainstream, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις (βλ. Vision Pro).

Ο Francisco Jeronimo, αντιπρόεδρος της IDC, επισημαίνει ότι η Apple λειτουργεί ως καταλύτης. Παρόλο που τα αναδιπλούμενα θα παραμείνουν μια εξειδικευμένη κατηγορία όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων, θα μετατραπούν σε βασικό μοχλό κερδοφορίας για όλους τους κατασκευαστές, καθώς η μέση τιμή πώλησης είναι σχεδόν τρεις φορές υψηλότερη από αυτή ενός συμβατικού smartphone.

Η αγορά των foldables αναμένεται να «εκτοξευθεί» με ρυθμό ανάπτυξης 30% το 2026 και επιπλέον 21% το 2027. Αυτά τα ποσοστά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την αναιμική ανάπτυξη που παρουσιάζει η γενική αγορά των smartphones, η οποία έχει φτάσει σε επίπεδα κορεσμού.

Κοιτάζοντας πιο μακριά, μέχρι το 2029, η IDC θεωρεί ότι η Apple θα έχει εδραιώσει την κυριαρχία της, κατέχοντας το 34% των αποστολών. Αν τα σενάρια επιβεβαιωθούν, η αγορά των smartphones ετοιμάζεται για την πιο συναρπαστική της περίοδο εδώ και μια δεκαετία.