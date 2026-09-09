iPhone 18 Pro και Pro Max: Επίσημα με κάμερα μεταβλητού διαφράγματος, τσιπ A20 Pro και αυτονομία ρεκόρ

Σύνοψη

Το keynote ξεκίνησε με τον Tim Cook να παραδίδει τη σκυτάλη της παρουσίασης στον νέο CEO της Apple, John Ternus.

Ανακοίνωση των iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max με τον ολοκαίνουργιο επεξεργαστή A20 Pro αρχιτεκτονικής 2nm για κορυφαίες επιδόσεις.

Ενσωμάτωση πρωτοποριακής κύριας κάμερας 48MP Fusion με μηχανισμό μεταβλητού διαφράγματος 6 λεπίδων (από f/1.48 έως f/4.0) για απόλυτο δημιουργικό έλεγχο και καλύτερες λήψεις σε χαμηλό φωτισμό.

Εισαγωγή της λειτουργίας Apple Reference Image, η οποία υπογράφει τα pixels της φωτογραφίας αποδεικνύοντας την αυθεντικότητά της απέναντι στις δημιουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Ανασχεδιασμένο, αισθητά μικρότερο Dynamic Island ικανό να προβάλλει έως και 3 Live Activities ταυτόχρονα.

Διαθεσιμότητα σε τέσσερα premium χρώματα (Black, Silver, Glacier, Burgundy) με τις προπαραγγελίες να ξεκινούν στις 12 Σεπτεμβρίου και την κυκλοφορία στις 18 Σεπτεμβρίου.

Υποστήριξη νέου τσιπ N1 για απρόσκοπτη δικτύωση με Wi-Fi 7, Bluetooth 6 και Thread, πλαισιωμένο από το iOS 27 και το αναβαθμισμένο Apple Intelligence.

Το εναρκτήριο video ήταν μια AI δημιουργία που κατέληξε στον Tim Cook να μας λέει ότι το opener ανήκει στον John Ternus, τον νέο CEO της Apple στο πρώτο του μεγάλο keynote.

Η μετάβαση της ηγεσίας πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα επί σκηνής και άνοιξε άμεσα τον δρόμο για την αποκάλυψη των iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, των συσκευών που αναλαμβάνουν να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία χρήσης μέσω στοχευμένων αναβαθμίσεων στο hardware και βαθιάς ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στο λειτουργικό σύστημα iOS 27.

Οι νέες ναυαρχίδες της Apple εστιάζουν στην παροχή του πιο προηγμένου συστήματος κάμερας που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε smartphone της εταιρείας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τεράστια άλματα στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και τις καθαρές επεξεργαστικές επιδόσεις.

Πρωταγωνιστής της αναβάθμισης στον φωτογραφικό τομέα είναι η νέα κύρια κάμερα 48MP Fusion, η οποία ενσωματώνει για πρώτη φορά λειτουργία μεταβλητού διαφράγματος, προσφέροντας πρωτοφανή δημιουργικό έλεγχο στους επαγγελματίες και τους χομπίστες. Ο πρωτοποριακός μηχανισμός χρησιμοποιεί έξι λεπίδες κομμένες με λέιζερ, οι οποίες μεταβαίνουν απολύτως ομαλά μεταξύ διαφορετικών ανοιγμάτων διαφράγματος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της λήψης. Η αυτόματη προσαρμογή βελτιώνει δραματικά το βάθος πεδίου και την πρόσληψη φωτός, διευρύνοντας το διάφραγμα στο εντυπωσιακό f/1.48 για σκοτεινά περιβάλλοντα ή περιορίζοντας το στο f/4 για ομαδικές φωτογραφίες όπου απαιτείται αυξημένη ευκρίνεια στο παρασκήνιο.

Οι επαγγελματίες φωτογράφοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ρυθμίζουν χειροκίνητα το διάφραγμα, την ταχύτητα κλείστρου και την ισορροπία λευκού μέσα από τα ανανεωμένα Pro controls της εφαρμογής κάμερας, παρακολουθώντας τα δεδομένα έκθεσης μέσα από ένα ζωντανό ιστόγραμμα απευθείας στην οθόνη. Παράλληλα, οι προγραμματιστές αποκτούν πλήρη πρόσβαση στο σχετικό API για να ενσωματώσουν την πλήρη κλίμακα διαφράγματος στις δικές τους εφαρμογές τρίτων. Η αναβάθμιση του αισθητήρα συνοδεύεται από έναν νέο αγωγό υπολογιστικής απεικόνισης που παράγει εμφανώς ευκρινέστερες λήψεις με περισσότερες λεπτομέρειες σε απαιτητικές συνθήκες φωτισμού. Οι χρήστες αποκτούν επίσης αυξημένο έλεγχο μέσω των αναβαθμισμένων Photographic Styles, προσθέτοντας νέες επιλογές υφής και κόκκου για την απόλυτη παραμετροποίηση της εικόνας. Στον τομέα της βιντεοσκόπησης, οι δυνατότητες διευρύνονται εντυπωσιακά με την εφαρμογή κινηματογραφικών εφέ (Cinematic effects) μετά τη λήψη σε βίντεο έως 60 fps, ενώ η λειτουργία Time-lapse υποστηρίζει πλέον καταγραφή σε αναλύσεις 4K και Dolby Vision HDR.

Η επιτακτική ανάγκη επιβεβαίωσης της γνησιότητας των οπτικών μέσων οδήγησε την Apple στην παρουσίαση του καινοτόμου Apple Reference Image, μιας λειτουργίας που έρχεται να απαντήσει ξεκάθαρα στις προκλήσεις της παραγόμενης από AI εικόνας. Ο νέος αισθητήρας της κύριας κάμερας μπορεί πλέον να "υπογράφει" κρυπτογραφικά κάθε pixel που καταγράφει τη στιγμή του κλικ, στέλνοντας τα δεδομένα στο Private Cloud Compute το οποίο αναπτύσσει μια αμετάβλητη εικόνα αναφοράς. Οι δημιουργοί περιεχομένου, οι φωτορεπόρτερ και οι δημοσιογράφοι μπορούν να συγκρίνουν την τελική φωτογραφία με το αυθεντικό ψηφιακό αρνητικό μέσα από το Photos app, διαπιστώνοντας άμεσα αν έχουν εφαρμοστεί ψηφιακές επεξεργασίες, ενώ ταυτόχρονα το σύστημα υποστηρίζει πλήρως το ανερχόμενο πρότυπο SynthID για τον εύκολο εντοπισμό εικόνων που δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός των νέων iPhone 18 Pro υπέστη εξίσου σημαντικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ξεκινώντας από την οθόνη και το ριζικά ανασχεδιασμένο Dynamic Island. Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες κατασκευής οθόνης, η εγκοπή μίκρυνε αισθητά και ταυτόχρονα απέκτησε πολύ μεγαλύτερη χρηστικότητα, αφού πλέον μπορεί να προβάλλει έως και τρεις ζωντανές δραστηριότητες (Live Activities) ταυτόχρονα, διατηρώντας απολύτως ακέραιη την ασφάλεια και την ταχύτητα αναγνώρισης του Face ID. Οι συσκευές έρχονται κατασκευασμένες από υλικά κορυφαίας ποιότητας σε τέσσερα κομψά φινιρίσματα που περιλαμβάνουν τα γνωστά Black και Silver, τη νέα ψυχρή απόχρωση Glacier, καθώς και το ολοκαίνουργιο εντυπωσιακό Burgundy, προσφέροντας μια φρέσκια αισθητική πρόταση στους καταναλωτές που αναζητούν κάτι διαφορετικό.

Η καρδιά όλων αυτών των συστημάτων χτυπάει στους ρυθμούς του νέου πανίσχυρου επεξεργαστή A20 Pro, ο οποίος κατασκευάζεται με την υπερσύγχρονη τεχνολογία των 2 νανομέτρων και αποτελεί ένα πραγματικό μεγαθήριο για τον φορητό υπολογισμό. Ο εξαπύρηνος επεξεργαστής φέρει ενσωματωμένους νευρωνικούς επιταχυντές (Neural Accelerators) και προσφέρει 50% μεγαλύτερο εύρος ζώνης μνήμης σε σχέση με τον περσινό A19 Pro, ενώ η νέα αρχιτεκτονική της 7-πύρηνης GPU αποδίδει έως και 40% ταχύτερη επεξεργασία γραφικών για αψεγάδιαστο gaming. Ο ενσωματωμένος Dual 16-core Neural Engine των συνολικά 32 πυρήνων διπλασιάζει ουσιαστικά την επεξεργαστική ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στο iOS 27 και το αναβαθμισμένο Siri AI να λειτουργούν ταχύτατα απευθείας στη συσκευή, εξασφαλίζοντας μέγιστη ιδιωτικότητα. Η διαχείριση της θερμότητας γίνεται πλέον αποτελεσματικά μέσω ενός θαλάμου ατμών (vapor chamber) επόμενης γενιάς, διασφαλίζοντας την υψηλότερη διαρκή απόδοση στην ιστορία του iPhone χωρίς ενοχλητικές πτώσεις της απόδοσης.

Οι ασύρματες συνδέσεις και η δικτύωση αποτελούν έναν κρυφό, αλλά κρίσιμο πυλώνα της νέας αρχιτεκτονικής, καθώς η Apple ενσωματώνει για πρώτη φορά το σχεδιασμένο από την ίδια τσιπ N1. Ο νέος επεξεργαστής δικτύου αναβαθμίζει πλήρως τις ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων προσφέροντας απόλυτη υποστήριξη για το πρωτόκολλο Wi-Fi 7, εξασφαλίζοντας μηδενικές καθυστερήσεις κατά το streaming υψηλής ανάλυσης και τη μεταφορά τεράστιων αρχείων ProRes βίντεο. Παράλληλα, η μετάβαση στο πρωτόκολλο Bluetooth 6 βελτιώνει κατακόρυφα την ποιότητα ασύρματου ήχου και την εμβέλεια διασύνδεσης με τα περιφερειακά, ενώ η προσθήκη του Thread καθιστά τις συσκευές ιδανικούς κόμβους ελέγχου για το σύγχρονο έξυπνο σπίτι. Σε αυτό το πλαίσιο αναβάθμισης εντάσσεται και η ενίσχυση του συστήματος Audio Mix, το οποίο αξιοποιεί εξελιγμένους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για να διαχωρίζει τις φωνές από τους θορύβους του περιβάλλοντος και να απομονώνει τη μουσική.

Οι βελτιώσεις στον τομέα της αυτονομίας αναμένονται θεαματικές σε όλα τα επίπεδα, με το iPhone 18 Pro Max να υπόσχεται τη μεγαλύτερη αύξηση διάρκειας ζωής μπαταρίας που έχει καταγραφεί ποτέ στη σειρά, απόρροια της ενεργειακής αποδοτικότητας του A20 Pro και της μεγαλύτερης εσωτερικής χωρητικότητας.

Οι προπαραγγελίες για τα ολοκαίνουργια μοντέλα ξεκινούν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ενώ η επίσημη διάθεση στα ράφια των καταστημάτων έχει οριστεί για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε όλες τις μεγάλες αγορές.