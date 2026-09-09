iPhone Duo: Επίσημα το πρώτο foldable της Apple με οθόνη 7.6'', επεξεργαστή A20 Pro και υποστήριξη γραφίδας

Σύνοψη

Ανακοινώθηκε επίσημα το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone της Apple, με την ονομασία iPhone Duo, το οποίο διαθέτει εξωτερική οθόνη 5.4 ιντσών και εσωτερική 7.6 ιντσών διατηρώντας το ίδιο aspect ratio για ομαλή μετάβαση.

Κατασκευάζεται από τιτάνιο Grade 5 με ειδικό μηχανισμό μεντεσέ από 100 μικροσκοπικά εξαρτήματα, ενσωματώνει το πανίσχυρο chip A20 Pro με σύστημα ψύξης vapor chamber και υποστηρίζει το οικοσύστημα του Apple Intelligence μέσω του iOS 27.

Εξοπλίζεται με νέο σύστημα καμερών με βασικό αισθητήρα 48MP Fusion για λήψεις μηδενικής καθυστέρησης, κρυφή κάμερα FaceTime κάτω από την εσωτερική οθόνη, ενώ επαναφέρει το Touch ID ενσωματωμένο στο πλευρικό πλήκτρο.

Οι προπαραγγελίες ξεκινούν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και η εμπορική διάθεση αναμένεται στις 23 Οκτωβρίου, ημερομηνία που περιλαμβάνει και την ταυτόχρονη κυκλοφορία του στην ελληνική αγορά.

Η Apple εισέρχεται επίσημα στην εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία των αναδιπλούμενων smartphones με την παρουσίαση του iPhone Duo, μιας premium συσκευής που φιλοδοξεί να γεφυρώσει την κορυφαία ποιότητα κατασκευής του οικοσυστήματος με το προηγμένο λογισμικό iOS 27.

Εξοπλισμένο με έναν επαναστατικό μηχανισμό αναδίπλωσης ο οποίος έχει σχεδιαστεί από το μηδέν, το νέο μοντέλο προσφέρει μια εξαιρετικά compact εξωτερική οθόνη Super Retina XDR 5.4 ιντσών, η οποία προορίζεται για ξεκούραστη χρήση με το ένα χέρι προσφέροντας το 90% της ωφέλιμης επιφάνειας που βρίσκει κανείς στο iPhone 18 Pro. Όταν ο χρήστης επιλέξει να ανοίξει τη συσκευή, αποκαλύπτεται η εσωτερική οθόνη 7.6 ιντσών, η οποία είναι κατά 50% μεγαλύτερη από την οθόνη του iPhone 18 Pro Max και κατασκευάζεται με μια ειδική επίστρωση nano-texture που ελαχιστοποιεί τις αντανακλάσεις καθιστώντας την κεντρική τσάκιση πρακτικά αόρατη κάτω από τον φωτισμό.

Αμφότερα τα OLED πάνελ μοιράζονται ακριβώς την ίδια αναλογία διαστάσεων για να εξασφαλίζουν την απόλυτα ομαλή και απρόσκοπτη κλιμάκωση του ψηφιακού περιεχομένου, υποστηρίζοντας παράλληλα δυναμικό ρυθμό ανανέωσης ProMotion, λειτουργία Always On και κορυφαία φωτεινότητα που αγγίζει τα 3000 nits σε εξωτερικούς χώρους με έντονη ηλιοφάνεια.

Ο βιομηχανικός σχεδιασμός του iPhone Duo βασίζεται σε σώμα από κράμα τιτανίου Grade 5, το οποίο πλαισιώνεται από ένα κάλυμμα μεντεσέ κατασκευασμένο με τεχνολογία 3D εκτύπωσης και φινίρισμα micro-blasting για οπτική αντίθεση. Ο κεντρικός μηχανισμός αναδίπλωσης αποτελεί ένα τεχνολογικό επίτευγμα καθώς απαρτίζεται από περισσότερα από 100 μικροσκοπικά εξαρτήματα και πλάκες στήριξης από ανθρακονήματα, παρέχοντας μια απόλυτα επίπεδη πλατφόρμα κατά το πλήρες άνοιγμα και ένα εξαιρετικά ασφαλές, μαγνητικά ελεγχόμενο κλείσιμο. Η συνολική ανθεκτικότητα του τηλεφώνου ενισχύεται δραματικά από το νέο προστατευτικό κρύσταλλο Ceramic Shield 2 στην πρόσοψη, το οποίο προσφέρει πλέον τριπλάσια αντοχή στις γρατσουνιές σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, ενώ η συσκευή φέρει πλήρη πιστοποίηση IP68 απέναντι στο νερό και τη σκόνη.

Εσωτερικά, το σασί ενισχύεται από δομικές νευρώσεις (support ribs) που προσδίδουν ακαμψία, καθώς και από ειδικά κεραμικά ένθετα στις διαχωριστικές γραμμές των κεραιών, δημιουργώντας ένα σύνολο που αντέχει την παρατεταμένη καθημερινή καταπόνηση. Η εσωτερική εύκαμπτη οθόνη προστατεύεται από ένα πολυμερές υλικό με 40% υψηλότερη ακαμψία σε σύγκριση με τις βιομηχανικές λύσεις του ανταγωνισμού, ενσωματώνοντας ειδικές ρητίνες που επιτρέπουν στα πολλαπλά στρώματα πλαστικοποίησης να γλιστρούν ανεπαίσθητα μεταξύ τους σαν τις σελίδες ενός βιβλίου προκειμένου να αποφορτίζεται η πίεση της αναδίπλωσης.

Στην καρδιά του αναδιπλούμενου συστήματος χτυπάει ο νέος επεξεργαστής A20 Pro, το οποίο αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας τις αυξημένες υπολογιστικές απαιτήσεις του hardware, όπως την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο απαιτητικών εφαρμογών στην εσωτερική οθόνη ή το gaming υψηλών προδιαγραφών σε τίτλους όπως το Zenless Zone Zero. Προκειμένου να διατηρηθούν οι θερμοκρασίες σε φυσιολογικά επίπεδα, η κατασκευάστρια υλοποιεί για πρώτη φορά σε iPhone ένα προηγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης με προσαρμοσμένο θάλαμο ατμού, το οποίο λειτουργεί σε αρμονία με μια νέα αρχιτεκτονική διπλής μπαταρίας για να διασφαλίσει σταθερή απόδοση και απρόσκοπτη αυτονομία που διαρκεί ολόκληρη την ημέρα.

Οι επαγγελματίες και οι δημιουργοί περιεχομένου θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι αργότερα μέσα στη χρονιά θα προστεθεί πλήρης συμβατότητα με το Apple Pencil (έκδοση USB-C), μετατρέποντας τις τεράστιες διαθέσιμες οθόνες σε ψηφιακούς καμβάδες για τη λεπτομερή δημιουργία σημειώσεων και την απευθείας επεξεργασία εγγράφων. Ανάμεσα στις δομικές αλλαγές ξεχωρίζει η επιλογή να ενσωματωθεί ο βιομετρικός αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων Touch ID στο πλευρικό πλήκτρο ενεργοποίησης για ταχεία ταυτοποίηση ανεξάρτητα από το αν η συσκευή είναι ανοιχτή ή κλειστή, διατηρώντας φυσικά το ειδικό πλήκτρο Camera Control για άμεση πρόσβαση στη νέα λειτουργία Siri Camera που "βλέπει" και αναγνωρίζει τον περιβάλλοντα χώρο.

Το σύστημα καμερών προσαρμόζεται έξυπνα στον αναδιπλούμενο χαρακτήρα του τηλεφώνου, ξεκλειδώνοντας εντελώς νέους τρόπους λήψης για τους χρήστες. Ο κεντρικός αισθητήρας 48MP Fusion υπόσχεται λήψεις χωρίς απολύτως καμία καθυστέρηση στο κλείστρο για να "παγώνει" την κίνηση με απόλυτη ευκρίνεια, συνδυάζοντας την ανάλυση με τηλεφακό 2x και αξιοποιώντας τον μεγάλο αισθητήρα για κορυφαίες επιδόσεις σε συνθήκες εξαιρετικά χαμηλού φωτισμού μέσω του συστήματος sensor-shift optical image stabilization. Δίπλα στον κύριο φακό βρίσκεται η ενισχυμένη υπερευρυγώνια κάμερα 48MP Fusion για λεπτομερή καταγραφή τοπίων, πλαισιωμένη από τα αναβαθμισμένα Photographic Styles που πλέον παρέχουν εκτενή έλεγχο υφής και κόκκου στους φωτογράφους. Η μεγαλύτερη καινοτομία κρύβεται ωστόσο κάτω από την ευρύχωρη εσωτερική οθόνη, όπου οι μηχανικοί τοποθέτησαν τη νέα κάμερα FaceTime η οποία παραμένει πλήρως αόρατη κατά τη διάρκεια της απλής καθημερινής χρήσης και εμφανίζεται μέσα από τα pixels αποκλειστικά όταν απαιτείται για βιντεοκλήσεις, αφήνοντας το πάνελ απόλυτα καθαρό.

Όλο το hardware επικοινωνεί αρμονικά με το επανασχεδιασμένο λειτουργικό σύστημα iOS 27, το οποίο φέρνει τις βαθιές ενσωματώσεις του Apple Intelligence και του αναβαθμισμένου Siri AI για να κατανοεί δυναμικά το προσωπικό πλαίσιο του χρήστη και να προσφέρει πολυδιεργασία επιπέδου desktop, αλλά όχι στην Ευρώπη…

Οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέξουν τη συσκευή ανάμεσα σε δύο premium χρωματικές αποχρώσεις, το Star White και το Night Sky. Οι προπαραγγελίες ανοίγουν επίσημα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ενώ η εμπορική διάθεση έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου.