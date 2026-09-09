Η Samsung τρολάρει την Apple και την καλωσορίζει στον κόσμο των foldables

Σύνοψη

Η Samsung δημοσίευσε το βίντεο "Welcome to Foldables" λίγη ώρα πριν την αναμενόμενη παρουσίαση του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone από την Apple.

Το σύντομο teaser εστιάζει στα νέα Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra και Z Flip 8, προβάλλοντας τον εξαιρετικά ελαφρύ σχεδιασμό της νέας γενιάς.

Οι τελευταίες διαρροές αναφέρουν ότι το επερχόμενο iPhone Duo ίσως κυκλοφορήσει αποκλειστικά στις ΗΠΑ με τιμή εκκίνησης τα 1.999 δολάρια.

Η βιομηχανία των smartphones στρέφεται πλέον στη σχεδιαστική φόρμα των "wide foldables", προσφέροντας ευρύτερες εξωτερικές οθόνες που θυμίζουν συμβατικά τηλέφωνα.

Λίγη μόνο ώρα πριν η Apple προχωρήσει στα επίσημα αποκαλυπτήρια του πολυαναμενόμενου πρώτου αναδιπλούμενου smartphone της ιστορίας της, η Samsung επέλεξε να υπενθυμίσει στο παγκόσμιο καταναλωτικό κοινό τη μακρόχρονη εμπειρία της στη συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία.

Μέσα από την κυκλοφορία ενός σύντομου βίντεο με τον χαρακτηριστικό τίτλο "Welcome to Foldables", η Samsung επιχειρεί να τραβήξει την προσοχή από το επερχόμενο iPhone Duo και να προβάλει την τεχνολογική υπεροχή των δικών της προτάσεων, οι οποίες βρίσκονται ήδη στην όγδοη γενιά τους. Το εν λόγω teaser εστιάζει κυρίως στα φρέσκα Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra και Galaxy Z Flip 8, προβάλλοντας τα εκλεπτυσμένα σχεδιαστικά τους χαρακτηριστικά και καταρρίπτοντας οριστικά τον μύθο του υπερβολικού βάρους που συνόδευε παλαιότερα τις συσκευές με εύκαμπτες οθόνες.

Η στρατηγική επιλογή της δημοσίευσης αυτού του υλικού ακριβώς την ημέρα του μεγάλου event της Apple δεν αποτελεί έκπληξη για τους έμπειρους αναλυτές της αγοράς, καθώς η Samsung συνηθίζει να εφαρμόζει παρόμοιες επικοινωνιακές τακτικές όταν πρόκειται να παρουσιαστεί κάποιο ανταγωνιστικό προϊόν υψηλού ενδιαφέροντος. Στο σύντομο video, η εταιρεία υπερηφανεύεται ότι το Galaxy Z Fold 8 αποτελεί το ελαφρύτερο αναδιπλούμενο smartphone στον κόσμο, ρίχνοντας έμμεσα το γάντι στην ομάδα μηχανικών της Apple που καλείται να αποδείξει ότι η πολύχρονη καθυστέρησή της οφείλεται στην τελειοποίηση του σχεδιασμού.

Οι συγκρούσεις σε επίπεδο μάρκετινγκ μεταξύ των δύο κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας διαθέτουν πλούσιο παρελθόν και συχνά προσφέρουν άφθονο υλικό για συζήτηση στους λάτρεις των gadgets παγκοσμίως. Αρκεί να ανατρέξει κανείς στο μακρινό 2017, όταν η Samsung είχε κυκλοφορήσει μια σειρά από ιδιαίτερα αιχμηρές διαφημίσεις με σκοπό να διακωμωδήσει την εισαγωγή της εγκοπής (notch) στην οθόνη του τότε επαναστατικού iPhone X. Παρότι το σημερινό βίντεο χαρακτηρίζεται από έναν σαφώς πιο ήπιο και επαγγελματικό τόνο σε σχέση με εκείνες τις διαφημιστικές καμπάνιες, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει ένας νέος γύρος πιο επιθετικών συγκριτικών δοκιμών μόλις το iPhone Duo γίνει επίσημα διαθέσιμο στο καταναλωτικό κοινό.

Η αυτοπεποίθηση της Samsung πηγάζει κυρίως από την εξαιρετική εμπορική πορεία της νέας της σειράς, με τα δεδομένα των πωλήσεων να δείχνουν ότι το Galaxy Z Fold 8 απορροφάται από την αγορά με πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Η εταιρεία έχει επενδύσει τεράστια ποσά στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων υλικών για την επίτευξη ενός άψογου μηχανισμού αναδίπλωσης που ελαχιστοποιεί το κενό ανάμεσα στις δύο πλευρές της οθόνης, ενώ παράλληλα διασφαλίζει κορυφαία αντοχή απέναντι στη σκόνη και το νερό. Οι σχεδιαστές της εταιρείας κατάφεραν να ενσωματώσουν εξαιρετικά ισχυρούς επεξεργαστές, προηγμένα συστήματα απαγωγής θερμότητας και μπαταρίες υψηλής πυκνότητας σε ένα σασί που εντυπωσιάζει με τη λεπτότητα του, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο που δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί από τον ανταγωνισμό.

Η είσοδος της Apple στην κατηγορία των αναδιπλούμενων συσκευών αποτελεί αναμφίβολα το σημαντικότερο τεχνολογικό γεγονός της χρονιάς, όμως η προσέγγιση της εταιρείας εξακολουθεί να δημιουργεί αρκετά ερωτηματικά. Οι πληροφορίες που διαρρέουν τις τελευταίες ώρες υποδηλώνουν ότι το iPhone Duo ενδέχεται να μην ακολουθήσει την παραδοσιακή διαδρομή της άμεσης παγκόσμιας κυκλοφορίας, αλλά να διατεθεί αρχικά αποκλειστικά μέσα στα γεωγραφικά όρια των ΗΠΑ. Αυτή η γεωγραφική συρρίκνωση ίσως υποκρύπτει σημαντικά προβλήματα στη γραμμή παραγωγής, καθώς οι προμηθευτές εύκαμπτων οθονών και εξειδικευμένων εξαρτημάτων ενδέχεται να αδυνατούν να καλύψουν τους κολοσσιαίους όγκους που συνήθως απαιτούνται για την ικανοποίηση της ζήτησης των προϊόντων της Apple. Μια εναλλακτική ανάγνωση αυτής της φημολογούμενης στρατηγικής θέλει την εταιρεία να επιλέγει εσκεμμένα μια περιορισμένη κυκλοφορία προκειμένου να ελέγξει την αποδοχή του νέου format και να αντιμετωπίσει άμεσα τον εγχώριο ανταγωνισμό που προέρχεται από την Google, τη Motorola και φυσικά τη Samsung.

Παράλληλα, οι προγραμματιστές του οικοσυστήματος του iOS καλούνται να προσαρμόσουν ταχύτατα τις εφαρμογές τους στα νέα δεδομένα των διπλών οθονών, αξιοποιώντας τα εργαλεία ανάπτυξης που αναμένεται να ανακοινώσει η Apple μαζί με το νέο hardware. Η απρόσκοπτη μετάβαση μιας εφαρμογής από την εξωτερική οθόνη στην εσωτερική, η δυνατότητα προηγμένου multitasking με σωστή κατανομή των παραθύρων εργασίας και η γενικότερη βελτιστοποίηση του λογισμικού για τις ασυνήθιστες αναλογίες προβολής αποτελούν μερικές μόνο από τις προκλήσεις που το οικοσύστημα του Android έχει ήδη αντιμετωπίσει με επιτυχία.

Οικονομικά, το νέο εγχείρημα της Apple αναμένεται να τεθεί στο κορυφαίο σκαλοπάτι της τιμολογιακής κλίμακας, με τις αναφορές να τοποθετούν την τιμή εκκίνησης του iPhone Duo στα 1.999 δολάρια. Αυτό το ποσό υπερβαίνει το αντίστοιχο κόστος απόκτησης του Galaxy Z Fold 8, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίλημμα για τους επίδοξους αγοραστές που αναζητούν την απόλυτη premium εμπειρία χρήσης.

Το μεγάλο στοίχημα του iPhone Duo γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων στον σχεδιασμό των αναδιπλούμενων smartphones, τα οποία εγκαταλείπουν πλέον τις στενόμακρες εξωτερικές οθόνες προς όφελος πολύ πιο φαρδιών αναλογιών. Η τάση των "wide foldables" κερδίζει διαρκώς έδαφος, προσφέροντας στον χρήστη μια εξωτερική οθόνη που συμπεριφέρεται ακριβώς όπως αυτή ενός παραδοσιακού τηλεφώνου διευκολύνοντας την πληκτρολόγηση και την περιήγηση. Κατασκευαστές όπως η Huawei με το εντυπωσιακό Pura X Max που διαθέτει αναλογία 14.1:10, η Xiaomi με το πρόσφατα ανακοινωθέν 18 Fold, αλλά και η ίδια η Samsung με το ανασχεδιασμένο πλαίσιο του Galaxy Z Fold 8, έχουν ήδη εκπαιδεύσει το κοινό στα πλεονεκτήματα αυτής της εργονομικής προσέγγισης, αφήνοντας την Apple να αποδείξει εάν μπορεί να επαναπροσδιορίσει τα πρότυπα σχεδιασμού από την αρχή.

Σε λίγη ώρα θα δούμε αν το τρολάρισμα της Samsung έχει βάση ή αν η Apple θα καταφέρει να «ταράξει» την αγορά (και τους ανταγωνιστές της) με το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της ιστορίας της.

Μείνετε συντονισμένοι!