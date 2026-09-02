John Ternus: Ο νέος CEO της Apple υπόσχεται μια «φανταστική» παρουσίαση

Σύνοψη

Ο John Ternus ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντα του CEO της Apple από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Tim Cook παραδίδει τη σκυτάλη της ηγεσίας και αναλαμβάνει τον αναβαθμισμένο ρόλο του Executive Chair της εταιρείας.

Στο πρώτο εσωτερικό του μήνυμα προς το προσωπικό, ο νέος CEO επιβεβαιώνει τη διεξαγωγή μιας τεράστιας προϊοντικής παρουσίασης για την επόμενη εβδομάδα.

Το event "Surprise and Shine" της 9ης Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποκαλύψει τη σειρά iPhone 18, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone Ultra και τα νέα Apple Watch Series 12.

Σημαντικές ανακατατάξεις στην ιεραρχία της εταιρείας τοποθετούν τον Johny Srouji στη θέση του Chief Hardware Officer.

Ο John Ternus ανέλαβε επίσημα τη θέση του CEO της Apple την 1η Σεπτεμβρίου 2026, διαδεχόμενος τον Tim Cook ο οποίος πλέον αναλαμβάνει χρέη Executive Chairman. Στην πρώτη του επιστολή προς τους εργαζομένους, ο Ternus επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή ενός εκτενούς προϊοντικού event στις 9 Σεπτεμβρίου, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει το iPhone 18, το iPhone Ultra, καθώς και εκτενείς αναβαθμίσεις σε επίπεδο hardware και software.

Η μετάβαση στην ηγεσία της πλέον αναγνωρίσιμης εταιρείας τεχνολογίας παγκοσμίως σηματοδοτεί την έναρξη ενός διαφορετικού στρατηγικού κύκλου, ο οποίος δίνει πρωταρχική έμφαση στην ίδια την ανάπτυξη των προϊόντων, δεδομένου ότι ο John Ternus προέρχεται αμιγώς από το τμήμα Hardware Engineering, σε πλήρη αντίθεση με τον προκάτοχό του που διέπρεψε κυρίως στον τομέα των επιχειρησιακών λειτουργιών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αυτή η θεμελιώδης αλλαγή στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας φέρνει ταυτόχρονα και μια σειρά από κρίσιμες εσωτερικές ανακατατάξεις, με τον Johny Srouji να αναβαθμίζεται πλέον στη θέση του Chief Hardware Officer, αναλαμβάνοντας τον πλήρη έλεγχο της ομάδας που μέχρι πρότινος καθοδηγούσε ο ίδιος ο Ternus, ενώ παράλληλα η Laura Legros επιστρέφει δυναμικά στην εταιρεία για να ενισχύσει περαιτέρω τον σχεδιασμό των μελλοντικών συσκευών.

Η επιλογή του Ternus δεν αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολουθούν στενά την πορεία της Apple, καθώς η πολυετής παρουσία του από το 2001, σε συνδυασμό με την προαγωγή του σε Senior Vice President of Hardware Engineering το 2021, τον είχαν καταστήσει τον φυσικό διάδοχο για τη θέση του CEO, προσφέροντας παράλληλα την προοπτική μιας μακροχρόνιας, σταθερής ηγεσίας λόγω του νεαρού της ηλικίας του.

Το εσωτερικό υπόμνημα του νέου CEO

Ομάδα, Σήμερα, στην πρώτη μου ημέρα ως Διευθύνων Σύμβουλος, ήθελα απλώς να στείλω ένα σύντομο μήνυμα για να ευχαριστήσω τους πάντες για τις θερμές ευχές. Θέλω επίσης να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση στον Tim που μοιράστηκε τόση από τη γνώση και την εμπειρία του κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης, και το σημαντικότερο, για όλα όσα προσέφερε στην Apple όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε τόσο τυχεροί που είχαμε έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος ηγήθηκε με τις αξίες του και με τόση ευπρέπεια και ανθρωπιά. Είμαστε όλοι καλύτεροι χάρη σε αυτό, και είμαι τόσο ευγνώμων που θα είναι ο εκτελεστικός μας πρόεδρος.Είναι τιμή μου να αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο σε αυτήν που είναι πραγματικά η σπουδαιότερη εταιρεία στον κόσμο, και είμαι τόσο ενθουσιασμένος για όλα όσα έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε ένα τεράστιο λανσάρισμα την επόμενη εβδομάδα που θα είναι εκπληκτικό. Σας ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει όλοι σας για να το κάνετε δυνατό. Είμαι εξίσου ενθουσιασμένος για αυτό που βρίσκεται πέρα από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των απίστευτων προϊόντων που ήδη βρίσκονται στα σκαριά και εκείνων που δεν έχουμε καν φανταστεί ακόμα και που θα ονειρευτούμε και θα δημιουργήσουμε μαζί. Δεν υπάρχει καμία άλλη ομάδα στον κόσμο με την οποία θα προτιμούσα να χτίσω το μέλλον. Έπονται περισσότερα. Στο μεταξύ, σας ευχαριστώ για την εξαιρετική σας δουλειά! John

Τι περιμένουμε στο event "Surprise and Shine" της 9ης Σεπτεμβρίου

Η ειδική εκδήλωση της Apple στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, υπό τον τίτλο "Surprise and Shine", αναμένεται να επικεντρωθεί στην αποκάλυψη της σειράς iPhone 18, του καινοτόμου αναδιπλούμενου iPhone Ultra, αλλά και των νέων Apple Watch Series 12 και Ultra 4.

Ο επικεφαλής του τμήματος marketing της εταιρείας, Greg Joswiak, φρόντισε να ενισχύσει τις προσδοκίες του κοινού δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα αινιγματικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, υποσχόμενος ότι η εταιρεία έχει να πει "πολλά περισσότερα", προετοιμάζοντας το έδαφος για μια παρουσίαση που θα διεξαχθεί στο Steve Jobs Theater.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται αδιαμφισβήτητα το πολυσυζητημένο iPhone Ultra, η πρώτη απόπειρα της Apple να εισέλθει στην απαιτητική αγορά των αναδιπλούμενων smartphones, μια συσκευή που σύμφωνα με τις διαρροές θα κυκλοφορήσει σε εξαιρετικά περιορισμένα αποθέματα κατά τους πρώτους μήνες της διάθεσής της και θα ενσωματώνει κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά που δικαιολογούν τον τίτλο της ναυαρχίδας.

Παράλληλα, τα μοντέλα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max θα κάνουν το ντεμπούτο τους εξοπλισμένα με τον νέο επεξεργαστή A20 Pro, ο οποίος υπόσχεται βελτίωση της υπολογιστικής ταχύτητας έως και 18%, αλλά και αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 30% συγκριτικά με τον προκάτοχο του, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει δραστικά την αυτονομία των συσκευών κάτω από έντονο φόρτο εργασίας.

Επιπλέον, η ολοκληρωμένη διάθεση των λειτουργικών συστημάτων iOS 27 και macOS Golden Gate το προσεχές φθινόπωρο πρόκειται να φέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τις συσκευές του οικοσυστήματος, ενσωματώνοντας βαθύτερα τις λειτουργίες της Siri AI και του Apple Intelligence σε κάθε επίπεδο χρήσης, βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο.