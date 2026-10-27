iPhone 18e: Διαρροή κάνει λόγο για πανίσχυρο A20 chip στο προσιτό μοντέλο, αλλά παραμένει με οθόνη 60Hz

Σύνοψη

Διατηρεί την οθόνη 60Hz στις 6.12 ίντσες, απογοητεύοντας τους καταναλωτές που ανέμεναν τεχνολογία ProMotion.

Ενσωματώνει το πανίσχυρο A20 chip (2nm) εξασφαλίζοντας τεράστια αποθέματα επεξεργαστικής ισχύος.

Αναβαθμίζεται στα 9GB μνήμης RAM με αποκλειστικό σκοπό την απρόσκοπτη, on-device υποστήριξη του Apple Intelligence.

Διαθέτει ανανεωμένη selfie κάμερα στα 24MP και βασικό αισθητήρα 48MP στην πίσω πλευρά.

Αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά την άνοιξη του 2027, με πιθανή αύξηση της αρχικής τιμής λιανικής.

Η στρατηγική της Apple αναφορικά με την κατηγοριοποίηση και την εμπορική τοποθέτηση των iPhone της αποκτά μια εντελώς νέα κατεύθυνση, διαχωρίζοντας με σαφήνεια τις περιόδους κυκλοφορίας των ακριβών μοντέλων Pro από τις πιο προσιτές επιλογές που απευθύνονται στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω του αξιόπιστου λογαριασμού Digital Chat Station στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο Weibo, το επερχόμενο iPhone 18e θα αποτελέσει μια συσκευή έντονων τεχνολογικών αντιθέσεων, συνδυάζοντας την κορυφαία υπολογιστική ισχύ της αγοράς με κατασκευαστικές αποφάσεις που ενδέχεται να διχάσουν τους χρήστες.

Το iPhone 18e αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2027, εξοπλισμένο με το νέο A20 chip τεχνολογίας 2nm και αναβαθμισμένη μνήμη RAM 9GB για την πλήρη υποστήριξη του Apple Intelligence. Το επερχόμενο smartphone θα διαθέτει οθόνη LTPS OLED 6.12 ιντσών στα 60Hz,κύρια κάμερα 48MP στο πίσω μέρος και μια ολοκαίνουρια selfie κάμερα ανάλυσης 24MP.



Η εταιρεία διατηρεί αταλάντευτη τη στάση της όσον αφορά τον ρυθμό ανανέωσης της οθόνης για τη βασική σειρά των iPhone της, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά στους καταναλωτές, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τον τεράστιο ανταγωνισμό από τον χώρο του Android όπου οι οθόνες των 120Hz θεωρούνται πλέον αυτονόητες ακόμα και σε προτάσεις που ανήκουν στη μεσαία κατηγορία τιμής.

Ο Digital Chat Station σημειώνει ότι ενώ το κανονικό iPhone 18 και το πολυαναμενόμενο iPhone Air 2 θα αναβαθμιστούν με πάνελ LTPO στα 120Hz, ο αντικαταστάτης του iPhone 17e θα παραμείνει με την παλαιότερη τεχνολογία, διατηρώντας έτσι ένα ξεκάθαρο διαχωριστικό όριο ανάμεσα στις διαφορετικές σειρές της εταιρείας. Το LTPS OLED πάνελ των 6.12 ιντσών προσφέρει αδιαμφισβήτητα κορυφαία ποιότητα απεικόνισης, απόλυτο μαύρο και εξαιρετική αντίθεση χρωμάτων, ωστόσο, η απουσία της ρευστότητας που χαρίζει η τεχνολογία ProMotion αποτελεί μια αισθητή υποχώρηση για όσους έχουν συνηθίσει τη χρήση οθονών με υψηλό ρυθμό ανανέωσης κατά την καθημερινή περιήγηση στα κοινωνικά δίκτυα ή την ανάγνωση κειμένων.

Αντισταθμίζοντας την παραπάνω επιλογή, οι μηχανικοί στο Apple εξοπλίζουν το iPhone 18e με ό,τι πιο προηγμένο διαθέτουν στο τμήμα ανάπτυξης επεξεργαστών, ενσωματώνοντας το A20 chip που βασίζεται στην αρχιτεκτονική των 2 νανομέτρων. Ο νέος επεξεργαστής υπόσχεται τεράστια αλματώδη αύξηση της συνολικής απόδοσης σε συνδυασμό με εντυπωσιακή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, εγγυώμενος ότι το τηλέφωνο θα ανταπεξέλθει με χαρακτηριστική άνεση στις πιο απαιτητικές διεργασίες της επόμενης πενταετίας.

Παράλληλα, οι αναφορές κάνουν λόγο για 9GB μνήμης RAM, μια απολύτως αναγκαία αναβάθμιση που στοχεύει στην απρόσκοπτη, ταχύτατη τοπική επεξεργασία των πολύπλοκων γλωσσικών μοντέλων μηχανικής μάθησης του Apple Intelligence, τα οποία αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα του λειτουργικού συστήματος iOS 27. Ο συνδυασμός του πανίσχυρου A20 chip με την επιπλέον μνήμη RAM εγγυάται θεωρητικά μια απροβλημάτιστη εμπειρία χρήσης στις παραγωγικές λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας στο λογισμικό τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο της οθόνης, να συντάσσει απαντήσεις και να επεξεργάζεται πολυμέσα εντελώς τοπικά χωρίς να εξαρτάται από μόνιμες συνδέσεις στους servers.

Περνώντας στον τομέα της φωτογραφίας, η Apple φαίνεται ότι θα κρατήσει τη γνώριμη, μινιμαλιστική διάταξη του μονού φακού στο πίσω μέρος της πλάτης, διατηρώντας όμως τον εξαιρετικό αισθητήρα των 48MP που εξασφαλίζει τη λήψη φωτογραφιών εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης με τεράστια λεπτομέρεια, καθώς και τη δυνατότητα οπτικού ζουμ 2x που επιτυγχάνεται μέσω της περικοπής του αισθητήρα (sensor cropping). Μια εξαιρετικά θετική έκπληξη εντοπίζεται στην μπροστινή όψη του τηλεφώνου, καθώς οι διαρροές αποκαλύπτουν τη χρήση μιας εντελώς νέας selfie κάμερας ανάλυσης 24MP, αναβαθμίζοντας κατακόρυφα την ποιότητα των βιντεοκλήσεων στο FaceTime και των προσωπικών πορτρέτων, ένα χαρακτηριστικό που εντυπωσιάζει αν αναλογιστούμε ότι μέχρι πρότινος ακόμα και οι ακριβότερες ναυαρχίδες της εταιρείας χρησιμοποιούσαν αισθητήρες αισθητά μικρότερης ανάλυσης.

Ο προγραμματισμός της εταιρείας επιφυλάσσει επίσης σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα φτάνουν στα ράφια των καταστημάτων, εγκαταλείποντας οριστικά την παράδοση της μαζικής παρουσίασης ολόκληρης της γκάμας κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, προτιμώντας αντίθετα να μεταφέρει το λανσάρισμα των πιο προσιτών προτάσεών της, όπως το iPhone 18e, για τον Μάρτιο του 2027. Το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα, συνδυαστικά με τη συνεχή αύξηση του κόστους των εξαρτημάτων και της μνήμης RAM που προκαλείται από την τεράστια ζήτηση της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, φανερώνει ισχυρές πιθανότητες να συμπαρασύρει την τελική τιμή λιανικής προς τα πάνω.