iPhone Duo: Επίσημη απάντηση της Apple για τις σπασμένες οθόνες των χρηστών

Σύνοψη

Αρκετοί από τους πρώτους κατόχους του νέου αναδιπλούμενου iPhone Duo αναφέρουν πως η εσωτερική οθόνη ραγίζει ακριβώς στο σημείο της τσάκισης, μερικές φορές έπειτα από ελάχιστες ώρες χρήσης.

Η Apple εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας πως ένα «μικρό ποσοστό» συσκευών αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα εξαιτίας δυσλειτουργίας, προσφέροντας άμεση δωρεάν αντικατάσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές μπορούν να λάβουν ολοκαίνουργια συσκευή επικοινωνώντας απευθείας με την υπηρεσία AppleCare, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνδρομή στο πρόγραμμα προστασίας AppleCare+.

Οι τεχνικοί της ομάδας iFixit υποδεικνύουν τον μηχανισμό του μεντεσέ ως την κύρια αιτία του φαινομένου, καθώς μια κεντρική μπάρα υποστήριξης φαίνεται να μην υποχωρεί σωστά κατά το κλείσιμο του τηλεφώνου.

Η κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου iPhone Duo, της πρώτης αναδιπλούμενης συσκευής της Apple, συνοδεύεται ήδη από τις πρώτες σοβαρές τεχνικές αστοχίες. Μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσημη διάθεση της συσκευής στην παγκόσμια αγορά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από αναφορές αγοραστών οι οποίοι διαπίστωσαν σοβαρά προβλήματα στην εσωτερική αναδιπλούμενη οθόνη.

Ειδικότερα, οι χρήστες περιγράφουν την εμφάνιση ρωγμών κατά μήκος του κεντρικού άξονα όπου διπλώνει το τηλέφωνο, οι οποίες συνοδεύονται από οπτικές παραμορφώσεις και σε πολλές περιπτώσεις από μια χαρακτηριστική λευκή γραμμή φωτός που καθιστά το πάνελ μη λειτουργικό.

Οι πρώτες ενδείξεις καταδεικνύουν πως η βλάβη δεν προκύπτει έπειτα από μακροχρόνια καταπόνηση, καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες ανέφεραν ότι το πρόβλημα εμφανίστηκε λιγότερο από έξι ώρες μετά την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής, εγείροντας έντονους προβληματισμούς για τον σχεδιασμό του νέου ακριβού μοντέλου.

Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ταχύτατη εξάπλωση των αρνητικών σχολίων στις διαδικτυακές κοινότητες όπως το Reddit, η Apple προχώρησε γρήγορα σε επίσημη τοποθέτηση. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την ύπαρξη του κατασκευαστικού ελαττώματος, υποβαθμίζοντας ωστόσο την κλίμακα του και τονίζοντας πως πρόκειται για ένα ζήτημα που επηρεάζει έναν εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό συσκευών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αρχική ανταπόκριση του κοινού για το iPhone Duo παραμένει εντυπωσιακά θετική, ενώ οι προγραμματιστές ήδη προσαρμόζουν τις εφαρμογές τους για να εκμεταλλευτούν τον νέο παράγοντα μορφής. Παράλληλα, η εταιρεία διαβεβαίωσε τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν αστοχία υλικού στην εσωτερική οθόνη ότι δικαιούνται άμεση αντικατάσταση της συσκευής τους. Η διαδικασία αυτή δεν προϋποθέτει την ενεργή συνδρομή στο πρόγραμμα ασφάλισης AppleCare+, και οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν απευθείας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης της εταιρείας αντί να απευθυνθούν στους κατά τόπους παρόχους κινητής τηλεφωνίας από τους οποίους ενδεχομένως προμηθεύτηκαν το τηλέφωνο.

Η τεχνολογική κοινότητα άρχισε αμέσως να αναζητά τα αίτια πίσω από την αστοχία των πάνελ, με τους ειδικούς στην επισκευή συσκευών να ρίχνουν φως στα εσωτερικά μηχανικά μέρη του αναδιπλούμενου μοντέλου. Η ομάδα του iFixit προχώρησε σε πλήρη αποσυναρμολόγηση του iPhone Duo και εντόπισε κρίσιμα σημεία στον πολύπλοκο μηχανισμό του μεντεσέ που θα μπορούσαν να ευθύνονται για τις θραύσεις. Μια από τις βασικότερες θεωρίες εστιάζει σε μια κεντρική μεταλλική μπάρα υποστήριξης, η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες οφείλει να υποχωρεί αρμονικά τη στιγμή που ο χρήστης διπλώνει τη συσκευή. Η ενδεχόμενη εμπλοκή του μηχανισμού αυτού έχει ως αποτέλεσμα την άσκηση υπερβολικής και ανομοιόμορφης πίεσης στο ευαίσθητο εσωτερικό πάνελ, ξεπερνώντας τα όρια ανοχής των υλικών και οδηγώντας στο σχίσιμο της προστατευτικής επίστρωσης και του ίδιου του OLED στρώματος. Παρότι η πλήρης επισκευασιμότητα της συσκευής κρίθηκε ικανοποιητική για τα δεδομένα των foldables, οι τεχνικοί επισημαίνουν πως η αλλαγή της εσωτερικής οθόνης παραμένει μια εξαιρετικά δύσκολη διεργασία.

Η συγκυρία των απανωτών αναφορών για ελαττωματικές οθόνες προκαλεί μια ιδιότυπη αμηχανία στα στελέχη της Apple, αν αναλογιστεί κανείς τις πρόσφατες δηλώσεις κορυφαίων παραγόντων της εταιρείας σχετικά με τον ανταγωνισμό. Ο νέος CEO, John Ternus, είχε σχολιάσει πρόσφατα πως τα πρώτα αναδιπλούμενα Android smartphones έδιναν την αίσθηση κατώτερης ποιότητας και πρόχειρης κατασκευής. Η Apple είχε καθυστερήσει σκόπιμα την είσοδο της στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων προκειμένου να τελειοποιήσει την τεχνολογία και να προσφέρει μια αψεγάδιαστη εμπειρία χρήσης, αποφεύγοντας τις παγίδες των πρώτων γενιών που ταλαιπώρησαν εταιρείες όπως η Samsung με το αρχικό Galaxy Fold. Οι σημερινές εξελίξεις αποδεικνύουν πως ο τομέας των αναδιπλούμενων οθονών εξακολουθεί να κρύβει τεράστιες μηχανικές προκλήσεις, καθώς η εφαρμογή ισχυρών πιέσεων σε εύκαμπτα υλικά παραμένει ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα της σύγχρονης βιομηχανικής σχεδίασης.

Για τους υποψήφιους αγοραστές, η εμφάνιση των αστοχιών σε μια συσκευή που τιμολογείται στα €2.400 προκαλεί δικαιολογημένο σκεπτικισμό. Η ταχύτατη αντίδραση της κατασκευάστριας να αντικαταστήσει χωρίς ερωτήσεις τις συσκευές μέσω των καταστημάτων Apple Store και του αποθέματος επισκευών δείχνει ότι υπάρχει η απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξη των χρηστών. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει εάν πρόκειται για ελάττωμα που αφορά αποκλειστικά την πρώτη παρτίδα παραγωγής ή εάν απαιτείται κάποιος βαθύτερος ανασχεδιασμός σε μελλοντικές εκδόσεις hardware προκειμένου να εξαλειφθεί πλήρως ο κίνδυνος βλάβης έπειτα από χιλιάδες αναδιπλώσεις.

Όσοι έχουν ήδη παραλάβει τη συσκευή τους θα πρέπει να παρακολουθούν στενά την περιοχή της τσάκισης και, με την παραμικρή ένδειξη καταπόνησης ή αλλοίωσης των χρωμάτων, να επικοινωνήσουν άμεσα με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας.