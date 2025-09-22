iPhone Air: Περνάει το διαβόητο bend test ή λυγίζει; [Video]

Το νέο iPhone Air παρουσιάστηκε από την Apple ως το λεπτότερο κινητό που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία. Με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά, πολλοί χρήστες αλλά και αναλυτές αναρωτήθηκαν αν η αναζήτηση του απόλυτα λεπτού σχεδιασμού θα έθετε σε κίνδυνο την ανθεκτικότητα της συσκευής. Η απάντηση ήρθε, όπως συμβαίνει σχεδόν με κάθε μεγάλο λανσάρισμα, μέσα από το YouTube κανάλι JerryRigEverything και τον δημιουργό του, Zack Nelson, γνωστό για τις ακραίες δοκιμές ανθεκτικότητας που υποβάλλει τα νέα smartphones.

Όσοι παρακολουθούν τον Nelson ξέρουν το τελετουργικό. Πρώτα, γρατζουνιές στην οθόνη και το πλαίσιο. Έπειτα, φωτιά πάνω στο panel για να δοκιμαστεί η αντοχή στη θερμότητα. Και φυσικά, το μεγάλο φινάλε: η στιγμή που πιάνει το κινητό με γυμνά χέρια και προσπαθεί να το λυγίσει. Δεν πρόκειται για εργαστηριακό πείραμα με επιστημονική ακρίβεια, ωστόσο έχει γίνει σημείο αναφοράς, καθώς αποκαλύπτει τα όρια αντοχής κάθε συσκευής. Δεν είναι λίγες οι φορές που κινητά λύγισαν ή έσπασαν κυριολεκτικά στα δύο.

Πρόσφατα, το Galaxy S25 Edge της Samsung, ένα ακόμη εξαιρετικά λεπτό μοντέλο, κατάφερε να βγει αλώβητο από το ίδιο τεστ. Όταν λοιπόν ήρθε η σειρά του iPhone Air, οι προσδοκίες αλλά και οι αμφιβολίες ήταν μεγάλες.

Λίγες ημέρες πριν από τη δοκιμή του Nelson, η Apple είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο όπου μια μηχανή λύγιζε το iPhone Air χωρίς να το σπάσει για να αποδείξει ότι δεν είναι μόνο κομψό, αλλά και στιβαρό. Το πλαίσιο τιτανίου που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε τέτοιο πάχος έπαιξε, φυσικά, καθοριστικό ρόλο.

Όταν έφτασε η στιγμή, ο Nelson άσκησε όλη τη δύναμή του στο iPhone Air. Το τηλέφωνο λύγισε ελαφρά, όμως δεν ακούστηκε ούτε ο παραμικρός ήχος θραύσης και παρέμεινε λειτουργικό. Με άλλα λόγια, το νέο μοντέλο της Apple πέρασε με άνεση το περιβόητο bend test, αποδεικνύοντας ότι το λεπτότερο δεν σημαίνει απαραίτητα και πιο εύθραυστο.

Ο Nelson, ωστόσο, δεν αρκέστηκε σε αυτό. Ήθελε να μάθει μέχρι ποιο σημείο θα άντεχε το iPhone Air. Έτσι, χρησιμοποίησε ένα εξειδικευμένο εργαλείο για να μετρήσει με ακρίβεια την πίεση. Στα 55 κιλά ακούστηκε ένας ελαφρύς ήχος, χωρίς όμως να υπάρξει εμφανές σπάσιμο. Στα 88 κιλά το φαινόμενο επαναλήφθηκε, με το τηλέφωνο να συνεχίζει να λυγίζει αλλά να μη σπάει. Η οριακή στιγμή ήρθε τελικά στα 98 κιλά, όταν η οθόνη ράγισε και η πίεση του τεστ έφτασε στα άκρα. Παρ’ όλα αυτά, η οθόνη έμεινε αναμμένη και ανταποκρινόταν στις εντολές.

Η τελική εντύπωση του Nelson ήταν ξεκάθαρη: το iPhone Air αποδείχθηκε εξαιρετικά ανθεκτικό στη στρέβλωση, χάρη κυρίως στο πλαίσιο από τιτάνιο. Όπως ο ίδιος σχολίασε, η συσκευή είναι ουσιαστικά «δομικά άθραυστη», με εξαίρεση φυσικά τις πτώσεις και τις γρατζουνιές, που εξακολουθούν να αποτελούν κινδύνους για κάθε smartphone.