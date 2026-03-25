Ιστορική απόφαση κατά της Meta: Ένοχη για παραπλάνηση χρηστών και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο

Σύνοψη

Δικαστήριο στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ έκρινε τη Meta ένοχη για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, επιβάλλοντας πρόστιμο 375 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ένορκοι αποφάνθηκαν ότι η εταιρεία παραπλάνησε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια των πλατφορμών της (Facebook, Instagram, WhatsApp) και εξέθεσε ανηλίκους σε κινδύνους εκμετάλλευσης και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το πρόστιμο προέκυψε από 75.000 ξεχωριστές παραβάσεις, με καθεμία να τιμωρείται με το μέγιστο ποσό των 5.000 δολαρίων.

Η δίκη βασίστηκε στην μυστική επιχείρηση Operation MetaPhile , όπου πράκτορες υποδύθηκαν ανηλίκους για να αποδείξουν την ανεπάρκεια των αλγορίθμων προστασίας.

Η Meta δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση, ενώ τον Μάιο του 2026 αναμένεται το δεύτερο στάδιο της δίκης που ενδέχεται να επιβάλει ριζικές αλλαγές στον σχεδιασμό των εφαρμογών της (π.χ. αυστηρή επαλήθευση ηλικίας).

Η απόφαση δημιουργεί νομικό προηγούμενο που αναμένεται να επιταχύνει τις ρυθμιστικές πιέσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Digital Services Act), επηρεάζοντας άμεσα τους όρους χρήσης για τους Έλληνες χρήστες.

Η ιστορική απόφαση του δικαστηρίου στο Νέο Μεξικό

Το δικαστήριο της Σάντα Φε στο Νέο Μεξικό καταδίκασε τη Meta σε καταβολή 375 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση της νομοθεσίας περί αθέμιτων πρακτικών (Unfair Practices Act). Το σώμα των ενόρκων έκρινε πως η εταιρεία γνώριζε τους κινδύνους που εγκυμονούν οι πλατφόρμες της για την ψυχική υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων, ωστόσο επέλεξε να αποκρύψει τα στοιχεία για να προστατεύσει την κερδοφορία της.

Η ετυμηγορία προέκυψε μετά από έξι εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας. Οι ένορκοι εξέτασαν χιλιάδες εσωτερικά έγγραφα της Meta και παρακολούθησαν μαγνητοσκοπημένες καταθέσεις υψηλόβαθμων στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, Mark Zuckerberg. Η απόφαση βασίστηκε στην παραδοχή ότι η εταιρεία προέβη σε 75.000 διακριτές παραβιάσεις του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, με το δικαστήριο να επιβάλλει το μέγιστο προβλεπόμενο πρόστιμο των 5.000 δολαρίων ανά παράβαση. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Raúl Torrez, είχε αρχικά ζητήσει αποζημιώσεις που ξεπερνούσαν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ωστόσο το τελικό ποσό παραμένει το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ σε αμερικανικό έδαφος για ζητήματα ασφάλειας ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα.

Η νομική ομάδα της Meta προσπάθησε αρχικά να απορρίψει την υπόθεση επικαλούμενη το Άρθρο 230 (Section 230) του νόμου Communications Decency Act, το οποίο παραδοσιακά προστατεύει τις διαδικτυακές πλατφόρμες από την ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες τους. Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα, κρίνοντας ότι η αγωγή δεν αφορούσε το περιεχόμενο καθεαυτό, αλλά τις συνειδητές σχεδιαστικές επιλογές της εταιρείας, τη λειτουργία των αλγορίθμων και την παραπλανητική επικοινωνιακή της πολιτική απέναντι στους γονείς.

Η επιχείρηση MetaPhile και τα ενοχοποιητικά δτοιχεία

Η καταδίκη της Meta στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα ευρήματα της μυστικής έρευνας Operation MetaPhile. Οι αρχές του Νέου Μεξικού δημιούργησαν πλαστά προφίλ ανηλίκων (κάτω των 14 ετών) σε Instagram και Facebook, αποδεικνύοντας ότι οι αλγόριθμοι όχι μόνο απέτυχαν να τους προστατεύσουν, αλλά τους εξέθεσαν ταχύτατα σε ακατάλληλο υλικό και διευκόλυναν την επαφή τους με άτομα που αναζητούσαν σεξουαλική εκμετάλλευση.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ήταν καταιγιστικά. Η πολιτεία απέδειξε ότι η Meta ενορχήστρωσε τη λειτουργία των πλατφορμών της με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή δέσμευση του χρήστη (engagement), ενσωματώνοντας μηχανισμούς όπως το infinite scroll και τα auto-play βίντεο. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες χαρακτηρίστηκαν από τους πραγματογνώμονες ως «σχεδιασμένες για να προκαλούν εθισμό», εντείνοντας φαινόμενα άγχους, κατάθλιψης και διαταραχών στους εφήβους. Επιπλέον, το δικαστήριο ενημερώθηκε για τις ποινικές διώξεις τριών ανδρών, οι οποίοι συνελήφθησαν το 2024 μέσω των πλαστών προφίλ της αστυνομίας, εκθέτοντας την αδυναμία του συστήματος ελέγχου της Meta (moderation) να εντοπίσει και να αποκλείσει τους συγκεκριμένους χρήστες, παρότι ο ένας εξ αυτών ήταν ήδη καταδικασμένος για σχετικά αδικήματα.

Η υπεράσπιση της εταιρείας αντέτεινε ότι οι πλατφόρμες διαθέτουν εργαλεία ελέγχου από τους γονείς και ότι οι κίνδυνοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ίδια τη φύση του διαδικτύου. Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε επίσημα ότι η εταιρεία διαφωνεί κάθετα με την ετυμηγορία και προτίθεται να ασκήσει έφεση, τονίζοντας τις συνεχείς επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό κακόβουλου περιεχομένου.

Το δεύτερο στάδιο της δίκης και οι τεχνικές αλλαγές

Τον Μάιο του 2026, η υπόθεση θα εισέλθει στη δεύτερη και κρισιμότερη φάση της, όπου ένας δικαστής θα αποφασίσει για τα μέτρα αποκατάστασης. Εάν η πολιτεία επικρατήσει, η Meta ενδέχεται να υποχρεωθεί να τροποποιήσει ριζικά τον κώδικα και τη λειτουργία των εφαρμογών της.

Η εισαγγελία θα ζητήσει την επιβολή αυστηρών τεχνικών περιορισμών. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η υποχρεωτική και αδιάβλητη επαλήθευση ηλικίας (age verification) μέσω επίσημων εγγράφων, η αλλαγή του αλγορίθμου προτάσεων για τους χρήστες κάτω των 18 ετών και η άρση της κρυπτογράφησης (end-to-end encryption) στις συνομιλίες (Direct Messages) όταν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας εις βάρος ανηλίκων. Το τελευταίο σημείο αποτελεί τεράστιο τεχνικό και νομικό εμπόδιο, καθώς η Meta υπερασπίζεται την κρυπτογράφηση ως θεμελιώδες δικαίωμα ιδιωτικότητας, ενώ οι αρχές επιμένουν ότι αποτελεί ασπίδα προστασίας για τους εγκληματίες.

Παράλληλα, η Meta αντιμετωπίζει ένα κύμα αντίστοιχων αγωγών. Στο Λος Άντζελες, εκδικάζεται ήδη μια ομαδική αγωγή που εκπροσωπεί πάνω από 1.000 ενάγοντες και 250 σχολικές περιφέρειες, οι οποίοι κατηγορούν την εταιρεία (μαζί με το YouTube) για σκόπιμη πρόκληση εθισμού στους μαθητές. Ο αντίκτυπος αυτών των δικαστικών μαχών υπερβαίνει τα αμερικανικά σύνορα, καθώς οι τεχνικές προσαρμογές που πιθανώς να επιβληθούν θα εφαρμοστούν κεντρικά στους servers της εταιρείας.

Τι σημαίνει η καταδίκη της Meta για τους χρήστες στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Για την ελληνική αγορά, η απόφαση του Νέου Μεξικού λειτουργεί ως προπομπός αυστηρότερων ρυθμίσεων που ήδη δρομολογούνται μέσω του ευρωπαϊκού Digital Services Act (DSA). Οι Έλληνες χρήστες και γονείς πρέπει να αναμένουν άμεσες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του TikTok εντός της Επικράτειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τη νομολογία των ΗΠΑ. Βάσει του DSA, οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (VLOPs) υποχρεούνται ήδη να ελαχιστοποιούν τους συστημικούς κινδύνους για τους ανηλίκους. Η αμερικανική απόφαση παρέχει στα ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα (όπως η ΕΕΤΤ στην Ελλάδα) τα απαραίτητα δεδομένα (εσωτερικά έγγραφα, στοιχεία αλγορίθμων) για να πιέσουν τη Meta να εφαρμόσει τις ίδιες δομικές αλλαγές και στην Ευρώπη.

Πρακτικά, αυτό μεταφράζεται στην πιθανή κατάργηση του αλγοριθμικού feed για τους έφηβους Έλληνες χρήστες, την υποχρεωτική ταυτοποίηση μέσω υπηρεσιών τύπου gov.gr (για την επιβεβαίωση ηλικίας) και τον πλήρη αποκλεισμό της στοχευμένης διαφήμισης στα προφίλ των ανηλίκων. Ο ανταγωνισμός στην τοπική αγορά ψηφιακής διαφήμισης θα επηρεαστεί, καθώς τα brands που στοχεύουν στις νεαρές ηλικίες (Gen Z και Alpha) θα χάσουν ένα σημαντικό εργαλείο μικρο-στόχευσης, αναγκάζοντάς τα να στραφούν σε πιο παραδοσιακές ή context-based μορφές προβολής.

Η άποψη του Techgear

Η απόφαση των 375 εκατομμυρίων δολαρίων είναι σταγόνα στον ωκεανό για τα οικονομικά μεγέθη της Meta, όμως η πραγματική ποινή κρύβεται στο νομικό προηγούμενο που μόλις δημιουργήθηκε. Η κατάρριψη της ασυλίας που παρείχε το Section 230 δείχνει ότι τα δικαστήρια αντιλαμβάνονται πλέον τον αλγόριθμο όχι ως έναν ουδέτερο παρατηρητή, αλλά ως έναν ενεργό συντάκτη που κατευθύνει και ενισχύει περιεχόμενο.

Το δεύτερο στάδιο της δίκης τον Μάιο είναι αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Εάν η Meta αναγκαστεί να αλλάξει τον θεμελιώδη κώδικα των πλατφορμών της, θα δούμε το τέλος των κοινωνικών δικτύων όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Η τεχνολογία πρέπει να εξελίσσεται, αλλά όταν το business model βασίζεται στον εθισμό ευάλωτων ηλικιακών ομάδων, η κανονιστική παρέμβαση δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά απολύτως αναγκαία.