Jikipedia: Η «Wikipedia» του σκανδάλου Έπσταϊν που χαρτογραφεί κάθε επαφή και email

Ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο στην ψηφιακή δημοσιογραφία και την έρευνα ανοιχτών πηγών ανοίγει με την κυκλοφορία του Jikipedia, μιας νέας διαδικτυακής πλατφόρμας που υπόσχεται να ρίξει άπλετο φως στα πολύπλοκα δίκτυα επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν.

Δημιουργημένο από την ίδια ομάδα που μας έδωσε το Jmail – το εργαλείο που μετέτρεψε τα χαοτικά αρχεία των email του Έπσταϊν σε ένα εύχρηστο περιβάλλον τύπου Gmail – το Jikipedia έρχεται να λειτουργήσει ως η «εγκυκλοπαίδεια» αυτής της σκοτεινής υπόθεσης. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων που οργανώνει χιλιάδες έγγραφα και επικοινωνίες σε προφίλ προσώπων, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη δυνατότητα πλοήγησης στα δεδομένα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα.

Τι είναι το Jikipedia και πώς λειτουργεί;

Ενώ το Jmail επέτρεπε στους χρήστες να αναζητούν μεμονωμένα emails, το Jikipedia πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Λειτουργεί ακριβώς όπως η Wikipedia, αλλά με αποκλειστικό περιεχόμενο που προέρχεται από τα δικαστικά έγγραφα και την ηλεκτρονική αλληλογραφία του Έπσταϊν.

Κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στα αρχεία αποκτά τη δική του «σελίδα». Σε αυτήν, ο χρήστης δεν βλέπει απλώς μια λίστα με emails, αλλά μια δομημένη επισκόπηση:

Πόσες φορές επικοινώνησε το συγκεκριμένο άτομο με τον Έπσταϊν.

, είτε πρόκειται για επιστημονικές χορηγίες, είτε για κοινωνικές εκδηλώσεις, είτε για οικονομικές συναλλαγές. Διασυνδέσεις με άλλα πρόσωπα μέσα στο δίκτυο.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί προηγμένους αλγορίθμους για να συνδέσει τις τελείες, επιτρέποντας στους ερευνητές και το κοινό να δουν τη «μεγάλη εικόνα» που συχνά χάνεται μέσα στον όγκο των μεμονωμένων εγγράφων.

Η ειρωνεία της «Wiki-ποίησης»

Η δημιουργία του Jikipedia φέρει μια ιστορική ειρωνεία. Όπως αποκάλυψαν παλαιότερα ρεπορτάζ, ο ίδιος ο Έπσταϊν είχε εμμονή με τη δημόσια εικόνα του και ξόδευε σημαντικά ποσά σε ειδικούς διαχείρισης φήμης για να «καθαρίσουν» και να επεξεργαστούν το λήμμα του στην πραγματική Wikipedia. Προσπαθούσε να διαγράψει τις αναφορές στα εγκλήματά του και να τονίσει το φιλανθρωπικό του έργο.

Τώρα, το Jikipedia λειτουργεί ως ο απόλυτος αντίποδας αυτής της προσπάθειας συγκάλυψης. Είναι μια εγκυκλοπαίδεια που δεν μπορεί να επεξεργαστεί από τους ενδιαφερόμενους, δεν επιδέχεται λογοκρισία και βασίζεται αποκλειστικά στα πρωτογενή τεκμήρια.

Οι δημιουργοί και το όραμα

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκονται ο Riley Walz και ο Luke Igel, οι οποίοι έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να μετατρέπουν δύσχρηστα κρατικά δεδομένα σε προσβάσιμα εργαλεία για το κοινό. Μετά την επιτυχία του Jmail, το οποίο έγινε viral για την απλότητά του, οι δημιουργοί συνειδητοποίησαν ότι η αναζήτηση λέξεων-κλειδιών δεν αρκούσε.

Χρειαζόταν ένα εργαλείο που να απαντά στο ερώτημα «Ποιος είναι ποιος;». Με το Jikipedia, οι Walz και Igel φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα μόνιμο ψηφιακό μνημείο της υπόθεσης, διασφαλίζοντας ότι οι λεπτομέρειες δεν θα χαθούν στη λήθη του χρόνου ή στον κυκεώνα της γραφειοκρατίας.

Η κυκλοφορία του Jikipedia έρχεται σε μια στιγμή που το ενδιαφέρον για την υπόθεση παραμένει αμείωτο, αλλά η κόπωση από τον όγκο των πληροφοριών αυξάνεται. Οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες συχνά δυσκολεύονται να διαχωρίσουν τη φήμη από το γεγονός. Το Jikipedia προσφέρει:

Επαλήθευση: Κάθε ισχυρισμός στη σελίδα ενός προσώπου συνοδεύεται από τον σύνδεσμο προς το πρωτότυπο έγγραφο/email. Πλαίσιο: Βοηθά στην κατανόηση του ρόλου που έπαιξαν διάφοροι παράγοντες, από ακαδημαϊκούς μέχρι πολιτικούς, χωρίς απαραίτητα να τους αποδίδει ποινικές ευθύνες, αλλά φωτίζοντας το βάθος των σχέσεών τους.

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Jikipedia από εδώ.