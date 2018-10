Η Kaspersky Lab παρουσιάζει την ανανεωμένη λύση Kaspersky Small Office Security

Οι μικρές εταιρείες (με λιγότερους από 25 υπάλληλους) έρχονται και αυτές αντιμέτωπες με ψηφιακές απειλές όπως και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Έχοντας όμως στραμμένη την προσοχή τους στην ανάπτυξη της επιχείρησης, αδυνατούν αρκετές φορές να θέσουν ως προτεραιότητα την ασφάλεια των υπολογιστικών τους συστημάτων. Με στόχο την άμεση βοήθεια αυτών των επιχειρήσεων, η επόμενη γενιά του Kaspersky Small Office Security παρέχει μία “out of the box” προστασία ενάντια στις ψηφιακές απειλές, η οποία δεν απαιτεί την πλήρη απασχόληση εξιδεικευμένου προσωπικού με τεχνικές γνώσεις. Η προηγούμενη έκδοση του λογισμικού διατηρούσε ασφαλείς τις επιχειρήσεις από επιθέσεις κακόβουλων λογισμικών, οικονομικές απάτες, προσπάθειες phishing και άλλες απειλές, ενώ η ανανεωμένη έκδοση παρέχει επιπλέον προστασία στον server και συμβάλλει στη συνεχή ενημέρωση των εφαρμογών, ώστε τα unpatched τρωτά σημεία να μην επιτρέπουν στις απειλές να διεισδύσουν στα δίκτυα των επιχειρήσεων.

This entry was posted in Internet Security and tagged Kaspersky Lab . Bookmark the permalink