Κίνα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη αστική κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο (905 μέτρα)! [Video]

Σύνοψη

Μήκος ρεκόρ: Το συγκρότημα Wushan Goddess Escalator εκτείνεται σε 905 μέτρα, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη εξωτερική αστική κυλιόμενη σκάλα παγκοσμίως.

Υψομετρική διαφορά: Καλύπτει κατακόρυφη ανύψωση 242 μέτρων, μέγεθος που ισοδυναμεί με έναν ουρανοξύστη 80 ορόφων.

Σύνθετη υποδομή: Αποτελείται από 21 κυλιόμενες σκάλες, 8 ανελκυστήρες (συμπεριλαμβανομένων αυτών για ΑμεΑ), 4 κυλιόμενους διαδρόμους και πολλαπλές πεζογέφυρες.

Τεράστια εξοικονόμηση χρόνου: Μειώνει τον χρόνο μετάβασης των κατοίκων από το κάτω στο πάνω μέρος της πόλης από τα 60 στα μόλις 20 λεπτά.

Εξαιρετικά χαμηλό κόστος: Το εισιτήριο έχει οριστεί στα 3 γιουάν (περίπου 0,38 ευρώ), διευκολύνοντας την καθημερινή χρήση.

Διττός ρόλος: Λειτουργεί τόσο ως βασική αρτηρία αστικής συγκοινωνίας όσο και ως τουριστικό αξιοθέατο με θέα στον ποταμό Yangtze.

Η διαχείριση της αστικής κινητικότητας σε πόλεις με έντονο ανάγλυφο απαιτεί συχνά ριζοσπαστικές λύσεις μηχανικής. Η Κίνα, μέσω της μητροπολιτικής περιοχής του Chongqing, παρουσίασε πρόσφατα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Στις 17 Φεβρουαρίου 2026, τέθηκε σε πλήρη εμπορική λειτουργία το Wushan Goddess Escalator (γνωστό και ως Shennü Escalator), το οποίο αναγνωρίζεται πλέον επισήμως ως το μεγαλύτερο σύστημα εξωτερικών αστικών κυλιόμενων σκαλών στον πλανήτη.

Το έργο κατασκευάστηκε στην κομητεία Wushan, μια περιοχή χαρακτηριστική για τις απότομες πλαγιές της και την πυκνή δόμηση. Επί σειρά ετών, οι κάτοικοι αναγκάζονταν να διανύουν στενούς, ελικοειδείς και εξαιρετικά απότομους δρόμους για να μετακινηθούν από τις όχθες του ποταμού Yangtze προς τα ανώτερα επίπεδα της πόλης, όπου βρίσκονται τα σχολεία, τα νοσοκομεία και οι δημόσιες υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη διαδρομή, με τα πόδια, απαιτούσε σχεδόν μία ώρα έντονης σωματικής καταπόνησης. Η νέα εγκατάσταση εκμηδενίζει αυτή την ταλαιπωρία, αναδιαμορφώνοντας πλήρως τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αλληλεπιδρούν με τον αστικό ιστό.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Wushan Goddess Escalator;

Το Wushan Goddess Escalator είναι ένα σύνθετο σύστημα κάθετης αστικής μετακίνησης στην κομητεία Wushan (Chongqing) της Κίνας. Αποτελείται από 21 κυλιόμενες σκάλες, 8 ανελκυστήρες και 4 κυλιόμενους διαδρόμους, καλύπτοντας συνολικό μήκος 905 μέτρων. Επιτυγχάνει υψομετρική διαφορά 242 μέτρων (ύψος κτιρίου 80 ορόφων), προσφέροντας άμεση σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της πόλης, μειώνοντας τον χρόνο μετακίνησης στα 20 λεπτά με κόστος 3 γιουάν (0,38€).

Η μηχανική πρόκληση και ο αρθρωτός σχεδιασμός

Η κατασκευή μιας υποδομής τέτοιου μεγέθους μέσα σε μια ήδη πυκνοκατοικημένη περιοχή αποτέλεσε έναν πραγματικό εφιάλτη για τους μηχανικούς της China Railway Eryuan Engineering Group. Ο επικεφαλής μηχανικός του έργου, Huang Wei, ανέφερε πως η ιδέα για μια γραμμή «κάθετου τράνζιτ» στο Wushan υπήρχε από το 2002. Παρόλα αυτά, τα τεχνολογικά όρια της εποχής, σε συνδυασμό με τους αυστηρούς προϋπολογισμούς, κρατούσαν το έργο στα χαρτιά.

Σήμερα, η τεχνολογία επέτρεψε την υλοποίηση του μέσω μιας αρθρωτής φιλοσοφίας. Αντί να δημιουργηθεί μια ενιαία, άκαμπτη κατασκευή που θα απαιτούσε μαζικές κατεδαφίσεις, το σύστημα σχεδιάστηκε σαν κομμάτια παζλ. Τα διαφορετικά τμήματα των κυλιόμενων σκαλών τοποθετήθηκαν με εξαιρετική ακρίβεια γύρω από τις υπάρχουσες πολυκατοικίες, ενσωματώθηκαν στο υπάρχον οδικό δίκτυο και απέφυγαν τις τεράστιες υπόγειες σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης. Αυτή η ευελιξία επέτρεψε τη δημιουργία ενός συνεχούς, υψηλής χωρητικότητας διαδρόμου, ο οποίος προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες χάρη στα διαφανή γυάλινα περιβλήματα που τον περιβάλλουν.

Τουριστική αξιοποίηση και οικονομικός αντίκτυπος

Πέρα από τη χρησιμότητα του για τους ντόπιους, το Wushan Goddess Escalator σχεδιάστηκε εξ αρχής με γνώμονα και την τουριστική ανάπτυξη. Η διαδρομή κατά μήκος της λεωφόρου Shennü προσφέρει ανεμπόδιστη, πανοραμική θέα στο εκπληκτικό τοπίο των Τριών Φαραγγιών (Three Gorges) και του Φαραγγιού Wu. Κατά μήκος των 905 μέτρων έχουν κατασκευαστεί τρεις μεγάλες πλατφόρμες παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένων υπερυψωμένων «μπαλκονιών του ουρανού» που επιτρέπουν στους επισκέπτες να απολαύσουν θέα 360 μοιρών προς τον ποταμό Yangtze.

Τις νυχτερινές ώρες, το συγκρότημα φωτίζεται στρατηγικά, αποτελώντας μέρος του ευρύτερου νυχτερινού προγράμματος φωτισμού του Wushan. Οπτικά, μοιάζει με μια φωτεινή κορδέλα που διασχίζει τον ορεινό όγκο, προσελκύοντας επισκέπτες και ενισχύοντας την τοπική οικονομία και κατανάλωση. Η τιμολογιακή πολιτική είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στη μαζική χρήση: το εισιτήριο κοστίζει μόλις 3 γιουάν ανά άτομο. Αυτό το ποσό, που μεταφράζεται σε περίπου 0,38 ευρώ, το καθιστά προσβάσιμο για καθημερινή χρήση από όλες τις εισοδηματικές τάξεις, ενώ παραμένει εξαιρετικά ελκυστικό για τους τουρίστες.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιτυχής λειτουργία του Wushan Goddess Escalator μας αναγκάζει να σκεφτούμε διαφορετικά την έννοια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Στην Ελλάδα, ειδικά σε περιοχές με εξαιρετικά έντονο ανάγλυφο, η συζήτηση για την προσβασιμότητα περιορίζεται συνήθως σε μικρά τελεφερίκ (π.χ. Λυκαβηττός, Πάρνηθα) ή σε απλές παρεμβάσεις στους δρόμους, οι οποίες δεν εξυπηρετούν μαζικά τους πεζούς.

Το παράδειγμα της Κίνας αποδεικνύει ότι τα "κάθετα συστήματα τράνζιτ" μπορούν να αποτελέσουν ραχοκοκαλιά της αστικής κινητικότητας. Μια αντίστοιχη, προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα υποδομή (σαφώς μικρότερης κλίμακας), θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα σε νησιά όπως η Σαντορίνη ή η Σύρος, ή σε επικλινείς δήμους του Λεκανοπεδίου. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, δεν είναι τα 905 μέτρα μήκους, αλλά η τιμολόγηση. Ένα σύστημα που κόστισε εκατομμύρια για να κατασκευαστεί, προσφέρει υπηρεσίες με 0,38 ευρώ στο τελικό χρήστη. Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιδοτούμενης βιωσιμότητας δείχνει τον δρόμο για το πώς η τεχνολογία και οι υποδομές οφείλουν να υπηρετούν πρώτα την ποιότητα ζωής των κατοίκων, κρατώντας τον παράγοντα του αποκλεισμού λόγω κόστους, εκτός εξίσωσης.