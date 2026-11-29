Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών της Σαγκάης (Shanghai University of Finance and Economics - SUFE) ανακοίνωσε ότι παρέχει πλέον σε κάθε φοιτητή και μέλος του διδακτικού προσωπικού ένα εβδομαδιαίο όριο χρήσης έως 100 εκατομμύρια tokens για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσω του ενοποιημένου συστήματος ταυτοποίησης της πανεπιστημιούπολης, η ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να καλεί κατ' απαίτηση μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) πολλαπλών κλιμάκων και εξειδικευμένα έξυπνα εργαλεία, μετατρέποντας την υπολογιστική ισχύ σε βασικό εκπαιδευτικό εφόδιο αντίστοιχο των βιβλιοθηκών και των εργαστηρίων.

Μέχρι πρόσφατα, η πρόσβαση των φοιτητών σε προηγμένες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης βασιζόταν κυρίως σε εμπορικές προσφορές εταιρειών όπως η Google με το Gemini ή η OpenAI με το ChatGPT, οι οποίες διατηρούσαν την τεχνολογία ως ένα ιδιωτικό εργαλείο που καλείται να επιλέξει και να πληρώσει ο κάθε χρήστης ξεχωριστά. Με την ενσωμάτωση των tokens στις δημόσιες υποδομές της πανεπιστημιούπολης, τα κινεζικά ιδρύματα απομακρύνουν το οικονομικό εμπόδιο για κλάδους με υψηλές απαιτήσεις, όπως η επιστήμη υπολογιστών, καθιστώντας τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής διδασκαλίας και έρευνας.

Η υποδομή του SUFE και η καθημερινή αξιοποίηση των tokens

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για «ψηφιακή νοημοσύνη και νέα χρηματοοικονομικά», το SUFE επέκτεινε τους υπολογιστικούς του πόρους συνδυάζοντας ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, συνεργασίες με επιχειρήσεις και κοινωνικές δωρεές, ενώ μια εσωτερική πλατφόρμα αναλαμβάνει τον κεντρικό προγραμματισμό και τη δυναμική κατανομή των αιτημάτων. Τα tokens αποτελούν τη μικρότερη σημασιολογική μονάδα που επεξεργάζονται τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να αναλύουν και να παράγουν φυσική γλώσσα, οπότε ένα εβδομαδιαίο όριο των 100 εκατομμυρίων μονάδων επιτρέπει ιδιαίτερα εντατική εργασία χωρίς το άγχος της άμεσης εξάντλησης.

Για τους φοιτητές, η σταθερή παροχή υπολογιστικής ισχύος υποστηρίζει πρακτικές εφαρμογές όπως η ανάκτηση δεδομένων, η αποσφαλμάτωση κώδικα (debugging), ο καθαρισμός συνόλων δεδομένων, οι προσομοιώσεις σεναρίων και η ανάπτυξη αυτόνομων AI agents. Αντίστοιχα, οι καθηγητές και οι ερευνητικές ομάδες αξιοποιούν την πλατφόρμα για τη δημιουργία βάσεων γνώσης για τα μαθήματα, την επεξεργασία επιστημονικών δεδομένων, καθώς και την εκπαίδευση και εκτέλεση συμπερασμάτων σε εξειδικευμένα μοντέλα, με τη δυνατότητα να αιτούνται επιπλέον πόρους ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ερευνητικού έργου.

Το δίκτυο των κινεζικών πανεπιστημίων που υιοθετούν παρόμοια προγράμματα

Η πρωτοβουλία της Σαγκάης δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, καθώς από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους αρκετά κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας έχουν λανσάρει αντίστοιχα προγράμματα δωρεάν πρόσβασης σε υπολογιστική ισχύ και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης:

Πανεπιστήμιο Tsinghua: Από τον Σεπτέμβριο του 2026 διαθέτει το πρόγραμμα «Computing Power Coupon 2.0» σε μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και καθηγητές, παρέχοντας βασικό όριο αξίας 1.000 γουάν για tokens, κάρτες γραφικών (GPUs), container cloud και cloud hosts.

Από τον Σεπτέμβριο του 2026 διαθέτει το πρόγραμμα «Computing Power Coupon 2.0» σε μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και καθηγητές, παρέχοντας βασικό όριο αξίας 1.000 γουάν για tokens, κάρτες γραφικών (GPUs), container cloud και cloud hosts. Πανεπιστήμιο του Πεκίνου (Peking University): Προσφέρει δωρεάν ετήσια πρόσβαση στην υπηρεσία προγραμματισμού Qoder με μηνιαίο όριο 3.000 μονάδων (credits) ανά εξουσιοδοτημένο λογαριασμό και δυνατότητα αίτησης για επιπλέον ποσότητα μέσω της πύλης του ιδρύματος.

Προσφέρει δωρεάν ετήσια πρόσβαση στην υπηρεσία προγραμματισμού Qoder με μηνιαίο όριο 3.000 μονάδων (credits) ανά εξουσιοδοτημένο λογαριασμό και δυνατότητα αίτησης για επιπλέον ποσότητα μέσω της πύλης του ιδρύματος. Πανεπιστήμιο Tongji: Τον Οκτώβριο του 2026 εγκαινίασε μια ενοποιημένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, αποδίδοντας σε κάθε φοιτητή και διδάσκοντα λογαριασμό με 1.000 πόντους την εβδομάδα, ποσότητα που αντιστοιχεί επίσης σε 100 εκατομμύρια tokens.

Τον Οκτώβριο του 2026 εγκαινίασε μια ενοποιημένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, αποδίδοντας σε κάθε φοιτητή και διδάσκοντα λογαριασμό με 1.000 πόντους την εβδομάδα, ποσότητα που αντιστοιχεί επίσης σε 100 εκατομμύρια tokens. Πανεπιστήμιο Hunan: Σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Υπερυπολογιστών της Changsha, παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε API μεγάλων μοντέλων αποκλειστικά μέσω του δικτύου της πανεπιστημιούπολης, με ημερήσιο όριο 2 εκατομμυρίων tokens ανά χρήστη.

Κανόνες χρήσης, κόστος και μηχανισμοί ελέγχου

Για να αποτραπεί η κατάχρηση των δημόσιων πόρων, τα πανεπιστήμια έχουν θεσπίσει αυστηρούς κανονισμούς λειτουργίας που περιορίζουν τη χρήση των λογαριασμών αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπικούς, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς. Το Πανεπιστήμιο Tsinghua απαγορεύει ρητά τη μεταβίβαση ή μεταπώληση των κουπονιών υπολογιστικής ισχύος, καθώς και τη χρήση τους για εξόρυξη κρυπτονομισμάτων (mining), κυβερνοεπιθέσεις ή άλλες παράνομες ενέργειες. Παράλληλα, το Υπολογιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Πεκίνου επιβάλλει αυστηρή τήρηση της ακαδημαϊκής ακεραιότητας και απαγορεύει την επεξεργασία εμπιστευτικών ή ευαίσθητων δεδομένων, εφαρμόζοντας επιπλέον μηχανισμό ανάκτησης αδρανών λογαριασμών για όσους καταναλώνουν λιγότερο από το ένα τρίτο του μηνιαίου τους ορίου.

Η οικονομική διάσταση αυτών των παροχών αναδεικνύεται ξεκάθαρα αν συγκριθεί με τις τιμές της εμπορικής αγοράς στην Κίνα. Σύμφωνα με στοιχεία του Sixth Tone, το φθηνότερο πακέτο της China Telecom κοστίζει 9,9 γουάν τον μήνα για 10 εκατομμύρια tokens, δηλαδή το ένα δέκατο της ποσότητας που διαθέτει το SUFE σε κάθε μέλος του σε εβδομαδιαία βάση. Καθώς η εγχώρια κατανάλωση tokens καταγράφει τεράστια άνοδο βάσει των εκθέσεων της Κινεζικής Ακαδημίας Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (CAICT), αναλυτές επισημαίνουν ότι η σημερινή γενναιοδωρία θυμίζει τα πρώτα χρόνια των υπηρεσιών streaming, προειδοποιώντας πως μακροπρόθεσμα το κόστος πρόσβασης από τους μεγάλους τεχνολογικούς παρόχους ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά.

Οι παιδαγωγικές προκλήσεις της απεριόριστης πρόσβασης σε AI

Πέρα από την τεχνική υπεροχή των υποδομών, ακαδημαϊκοί στην Κίνα εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με το αν η μαζική διανομή tokens οδηγεί αυτομάτως σε ουσιαστικότερη εκπαίδευση. Όπως υπογραμμίζει ο Zhang Duanhong, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Tongji, η μέτρηση της αξίας από τη χρήση των tokens δεν έγκειται στον όγκο που καταναλώνεται, αλλά στο είδος της μάθησης που καλλιεργείται στους φοιτητές.

Η ανησυχία αυτή βρίσκει έρεισμα και σε διεθνή ερευνητικά δεδομένα, όπως μια μελέτη σε δείγμα σχεδόν χιλίων μαθητών λυκείου εκτός Κίνας, η οποία κατέδειξε ότι η χρήση ενός chatbot τεχνητής νοημοσύνης βελτίωνε τις επιδόσεις όσο το εργαλείο ήταν διαθέσιμο, αλλά οδηγούσε σε επιδείνωση των αποτελεσμάτων μόλις αφαιρούνταν. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει ότι η παροχή υπολογιστικής ισχύος πρέπει να συνοδεύεται από δομημένη καθοδήγηση και ανθρώπινη διδασκαλία, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργεί ως υποστηρικτικός μηχανισμός και όχι ως υποκατάστατο της κριτικής σκέψης.