Η Samsung Electronics παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στο διοικητικό της συμβούλιο το πρώτο πρωτότυπο ανθρωποειδές ρομπότ που αναπτύσσει εσωτερικά και σχεδιάζει να το αποκαλύψει επίσημα στο κοινό τον Ιανουάριο του 2027, στο πλαίσιο της έκθεσης Consumer Electronics Show (CES) στο Λας Βέγκας.

Η εσωτερική επίδειξη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στις εγκαταστάσεις έρευνας ρομποτικής της εταιρείας στη Σεούλ, παρουσία του συν-διευθύνοντος συμβούλου TM Roh, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγή με γνώση των διαδικασιών.

Η είσοδος της Samsung στην κατηγορία των ανθρωποειδών ρομπότ αποτυπώνει την αναζήτηση νέων πυλώνων ανάπτυξης πέρα από τις παραδοσιακές καταναλωτικές συσκευές. Παρότι η Samsung εισέρχεται αργότερα από εταιρείες που έχουν ήδη παρουσιάσει λειτουργικά πρωτότυπα, όπως η Tesla με το Optimus, η κινεζική Unitree και η Boston Dynamics του ομίλου Hyundai Motor, η στρατηγική της εστιάζει στη βιομηχανική αξιοπιστία και στην ακρίβεια χειρισμού αντικειμένων.

Επιδεξιότητα χεριών και τεχνογνωσία από τα αναδιπλούμενα Galaxy

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης στη Σεούλ, το βάρος έπεσε στον έλεγχο ολόκληρου του σώματος (full-body control) και στην ικανότητα του ρομπότ να πιάνει, να περιστρέφει και να μετακινεί αντικείμενα χρησιμοποιώντας τους βραχίονες και τα χέρια του. Ο χειρισμός αντικειμένων με τα χέρια (hand manipulation) αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά εμπόδια στη σύγχρονη ρομποτική, καθώς η εργοστασιακή εργασία προϋποθέτει επαναλαμβανόμενες κινήσεις ακριβείας χωρίς σφάλματα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Korea JoongAng Daily, η Samsung αξιοποιεί τις τεχνικές μηχανικής κατεργασίας ακριβείας και συναρμολόγησης που έχει τελειοποιήσει για τα αναδιπλούμενα smartphones της σειράς Galaxy, προκειμένου να προσδώσει στα ρομποτικά χέρια επιδεξιότητα που προσεγγίζει την ανθρώπινη. Η προσέγγιση αυτή σηματοδοτεί μια σαφή στροφή σε σχέση με προηγούμενες πειραματικές απόπειρες της εταιρείας, όπως το οικιακό ρομπότ Ballie που είχε παρουσιαστεί στη CES 2024 αλλά τελικά μπήκε επ' αόριστον στο ράφι.

Η αυστηρότητα των απαιτήσεων στη βιομηχανική παραγωγή είχε περιγραφεί ξεκάθαρα τον περασμένο Σεπτέμβριο από τον Kris Hauser, επικεφαλής του εργαστηρίου ρομποτικής στο τμήμα Robotics eXperience (RX) της Samsung. Όπως είχε επισημάνει, ακόμη και ένα ποσοστό επιτυχίας 99% δεν επαρκεί για να πείσει έναν ιδιοκτήτη εργοστασίου να εντάξει ένα ρομπότ στη γραμμή παραγωγής, καθώς το απαιτούμενο όριο αξιοπιστίας αγγίζει το 99,99%, καθιστώντας τον κλάδο εξαιρετικά απαιτητικό.

Η δομή του τμήματος RX και η γραμμή παραγωγής στην Gumi

Η προετοιμασία για το ντεμπούτο στη CES 2027 αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2026 με τη σύσταση της μονάδας Robotics eXperience (RX). Η μονάδα υπάγεται απευθείας στον TM Roh και έχει την πλήρη ευθύνη για την έρευνα και ανάπτυξη, τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και την εμπορική αξιοποίηση των ρομποτικών συστημάτων της εταιρείας,συντονίζοντας παράλληλα ερευνητικές ομάδες στις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία.

Παράλληλα με την εσωτερική ανάπτυξη, η Samsung ενισχύει τη βιομηχανική της βάση μέσω στοχευμένων επενδύσεων και εξαγορών. Ήδη από το 2024 αναδείχθηκε στον μεγαλύτερο μέτοχο της νοτιοκορεατικής Rainbow Robotics, αυξάνοντας το ποσοστό της στο 35% και εντάσσοντας την εταιρεία στις ενοποιημένες θυγατρικές της, ενώ έχει δηλώσει ανοιχτή σε περαιτέρω εξαγορές για την επιτάχυνση της εμπορικής διάθεσης. Στο κομμάτι της κατασκευής, σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικής γραμμής παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ στην πόλη Gumi της νοτιοανατολικής Νότιας Κορέας, όπου ήδη λειτουργούν τα εργοστάσια παραγωγής smartphones της εταιρείας.

Από τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην οικιακή υποστήριξη

Ο άμεσος στόχος της Samsung παραμένει η ενσωμάτωση των ρομπότ στις δικές της παραγωγικές μονάδες. Τον Μάρτιο του 2026, ο όμιλος ανακοίνωσε τον σχεδιασμό του για τη μετατροπή όλων των εργοστασίων του σε μονάδες καθοδηγούμενες από τεχνητή νοημοσύνη έως το 2030, με σταδιακή εισαγωγή ανθρωποειδών και εξειδικευμένων ρομπότ στις διαδικασίες συναρμολόγησης, εφοδιαστικής αλυσίδας και διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ωστόσο, οι φιλοδοξίες της μονάδας RX επεκτείνονται και στην καταναλωτική αγορά, με τον Kris Hauser να αναφέρεται στην ανάπτυξη ρομπότ ικανών να εκτελούν οικιακές εργασίες και να υποστηρίζουν ηλικιωμένους. Καθώς στον ανταγωνισμό προστίθενται και οι φημολογούμενες πρωτοβουλίες εταιρειών όπως η Meta και η OpenAI, η επικείμενη παρουσίαση στο Λας Βέγκας θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό τεστ για το κατά πόσο η Samsung μπορεί να μετατρέψει την τεχνογνωσία της στο hardware σε ανταγωνιστικά ρομποτικά συστήματα μαζικής κλίμακας. Η εταιρεία, από την πλευρά της, αρνήθηκε να σχολιάσει επισήμως τις πληροφορίες πριν από την επίσημη αποκάλυψη.