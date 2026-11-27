Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρότεινε την επιβολή νέων δασμών βάσει του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974 (Section 301) σε εισαγωγές από 14 μεγάλους εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Νότια Κορέα. Σύμφωνα με το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR), τα μέτρα αποτελούν το αποτέλεσμα ερευνών που ξεκίνησαν τον Μάρτιο για τη δομική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη βιομηχανία, η οποία κατά την Ουάσινγκτον πλημμυρίζει τις διεθνείς αγορές με φθηνά προϊόντα και επιβαρύνει το αμερικανικό εμπόριο.

Παρότι οι περισσότεροι συντελεστές κυμαίνονται μεταξύ 15% και 20% και δεν προστίθενται σωρευτικά στους ήδη ισχύοντες δασμούς, η Κίνα αποτελεί τη σημαντικότερη εξαίρεση, καθώς ο νέος συντελεστής 20% προστίθεται στους παλαιότερους δασμούς περίπου 25%, οδηγώντας τη συνολική επιβάρυνση κοντά στο 45%. Για τον τεχνολογικό κλάδο και ιδιαίτερα για την Apple, η εξέλιξη δημιουργεί άμεσες πιέσεις στο κόστος των συσκευών που συναρμολογούνται στην Κίνα και εισάγονται στις ΗΠΑ, την ώρα που η εφοδιαστική αλυσίδα δοκιμάζεται ήδη από την έλλειψη μνημών και την άνοδο στις τιμές των εξαρτημάτων.

Πώς διαμορφώνονται οι συντελεστές για τους 14 εμπορικούς εταίρους

Η λίστα των 14 οικονομιών που μπαίνουν στο στόχαστρο του USTR περιλαμβάνει την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, την Ινδία, το Βιετνάμ, την Ελβετία, τη Σιγκαπούρη, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη, την Καμπότζη και το Μπαγκλαντές.Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε πως οι προτεινόμενοι δασμοί είναι στοχευμένοι και όχι οριζόντιοι, διαφοροποιούμενοι ανάλογα με την κάθε οικονομία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που έχουν ήδη συμφωνηθεί σε προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες.

Μιλώντας στο CNBC, ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Jamieson Greer, εξήγησε ότι για εταίρους όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ελβετία και η Ταϊβάν το πλαφόν διαμορφώνεται στο 15%, λειτουργώντας πρακτικά ως μια μικρή συμπληρωματική προσαύξηση λίγων ποσοστιαίων μονάδων και όχι ως νέα στοίβαξη πάνω στους δασμούς 10% έως 12,5% που επιβλήθηκαν τον Ιούλιο. Αντιθέτως, για τα κινεζικά προϊόντα ο νέος δασμός 20% έρχεται να προστεθεί στους δασμούς περίπου 25% από την πρώτη θητεία του Donald Trump για ζητήματα μεταφοράς τεχνολογίας, ανεβάζοντας τη μέση επιβάρυνση από το 36,5% (σύμφωνα με στοιχεία του Congressional Research Service από τον Ιούλιο) περίπου στο 45% ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος.

Παράλληλα, Ουάσινγκτον και Πεκίνο βρίσκονται σε διαδικασία αμοιβαίας άρσης δασμών για επιλεγμένα αγαθά αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων, κάτι που ο Greer περιέγραψε ως ενέργεια σταθεροποίησης των διμερών σχέσεων. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απέρριψε εκ των προτέρων τις αμερικανικές αιτιάσεις δηλώνοντας πως η αποκαλούμενη «πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα» δεν υφίσταται, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι η Ευρώπη αποτελεί πηγή δομικής υπερπαραγωγής.

Οι επιπτώσεις για την Apple και η δικλείδα ασφαλείας σε Ινδία και Βιετνάμ

Η σωρευτική επιβάρυνση στα κινεζικά προϊόντα φέρνει την Apple αντιμέτωπη με ένα γνώριμο αλλά πιο πιεστικό οικονομικό δίλημμα για όλες τις συσκευές που εξακολουθεί να κατασκευάζει στην Κίνα με προορισμό την αμερικανική αγορά. Εφόσον οι προτεινόμενοι συντελεστές τεθούν σε ισχύ ως έχουν, η Apple θα κληθεί είτε να απορροφήσει το επιπλέον κόστος περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους της, είτε να μετακυλίσει την επιβάρυνση στους καταναλωτές μέσω αυξήσεων στις τιμές λιανικής.

Η πίεση γίνεται ακόμη πιο αισθητή επειδή η εφοδιαστική αλυσίδα της Apple και ευρύτερα της βιομηχανίας ηλεκτρονικών αντιμετωπίζει ήδη αυξημένα κόστη εξαρτημάτων και συνεχιζόμενη στενότητα στην αγορά μνημών. Υπάρχει πάντως ένα κρίσιμο ανάχωμα που δικαιώνει τη στρατηγική γεωγραφικής διαφοροποίησης των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με το προσχέδιο των νέων μέτρων, τα smartphones και τα laptops που κατασκευάζονται στην Ινδία και το Βιετνάμ εξαιρούνται από τους νέους δασμούς, προσφέροντας στην Apple ένα σημαντικό περιθώριο ελιγμών για τη διάθεση iPhone και Mac στις ΗΠΑ.

Το νομικό υπόβαθρο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Η προσφυγή στο Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974 αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης Trump να αναδομήσει το δασμολογικό της πλαίσιο, έπειτα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2026 που ακύρωσε τους σχεδόν καθολικούς δασμούς οι οποίοι είχαν επιβληθεί βάσει του νόμου IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). Αμέσως μετά την ακύρωση, ο Λευκός Οίκος είχε ενεργοποιήσει το Άρθρο 122 για έναν προσωρινό παγκόσμιο δασμό 10% διάρκειας 150 ημερών, τον οποίο αντικατέστησε τον Ιούλιο με δασμούς 10% έως 12,5% σε 60 οικονομίες (καλύπτοντας το 99,4% των αμερικανικών εισαγωγών) με επίκληση ζητημάτων καταναγκαστικής εργασίας, μέτρο που ήδη αμφισβητείται δικαστικά.

Οι νέοι δασμοί για την υπερπαραγωγή δεν πρόκειται να εφαρμοστούν άμεσα, καθώς απαιτείται πρώτα η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Ο Jamieson Greer εκτίμησε ότι κανένα από τα μέτρα δεν αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πριν περάσουν μερικοί μήνες, με την προθεσμία υποβολής σχολίων από επιχειρήσεις και φορείς να λήγει στις 5 Ιανουαρίου 2027 και τις δημόσιες ακροάσεις να ξεκινούν στις 25 Ιανουαρίου 2027.