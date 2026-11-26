Η Neuralink έλαβε έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για την έναρξη της κλινικής δοκιμής LINK Pivotal Study, η οποία αποτελεί την πρώτη κεντρική μελέτη (pivotal trial) για εμφυτεύσιμη διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή (brain-computer interface - BCI) στις ΗΠΑ. Η μελέτη θα αξιολογήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος LINK σε περιορισμένο αριθμό ατόμων με σοβαρή παράλυση που οφείλεται σε αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), μια προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή που καταστρέφει τα νευρικά κύτταρα τα οποία ελέγχουν τις εκούσιες μυϊκές κινήσεις.

Η έγκριση του FDA δόθηκε σε πειραματική βάση και αποτελεί ένα πιο προχωρημένο στάδιο στην προσπάθεια της εταιρείας του Elon Musk να αναπτύξει ένα εγκεφαλικό εμφύτευμα που επιτρέπει σε ανθρώπους με παράλυση να χειρίζονται ψηφιακές συσκευές αποκλειστικά μέσω της σκέψης. Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή λειτουργικών αποτελεσμάτων που βελτιώνουν την ανεξαρτησία στην καθημερινή ζωή, παράλληλα με την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και αξιοπιστίας του συστήματος σε πολλαπλά κλινικά κέντρα.

Τα δεδομένα από τις πρώιμες μελέτες και η περίπτωση του Bradford Smith

Η κλινική δοκιμή LINK βασίζεται στα ευρήματα των συνεχιζόμενων μελετών πρώιμης σκοπιμότητας της Neuralink στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτά τα προγράμματα έχουν ήδη λάβει εμφύτευμα περισσότεροι από 30 συμμετέχοντες, συγκεντρώνοντας συνολικά χιλιάδες ώρες πραγματικής χρήσης στην καθημερινότητά τους για να συνεχίσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση τους, να εκφραστούν δημιουργικά, να παίξουν βιντεοπαιχνίδια και να επικοινωνήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Σημαντικό ορόσημο στην πορεία αυτή αποτέλεσε το 2025 η ανακοίνωση της εταιρείας ότι ο πρώτος συμμετέχων με ALS, ο Bradford Smith, κατάφερε να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εγκεφαλικά σήματα. Όπως είχε δηλώσει τότε ο ίδιος, το σύστημα της Neuralink του προσέφερε ελευθερία, ελπίδα και ταχύτερη επικοινωνία, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη ζωή του.

Πώς λειτουργεί το σύστημα εμφυτεύματος της Neuralink

Στην πιο πρόσφατη έκδοση του συστήματος, το εμφύτευμα N1 τοποθετείται χειρουργικά στο κρανίο και στη συνέχεια το εξειδικευμένο ρομπότ R1 εισάγει εύκαμπτα ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο.Το λογισμικό της εταιρείας ερμηνεύει τη νευρωνική δραστηριότητα του εγκεφάλου που σχετίζεται με την κίνηση και μεταφράζει τα σήματα σε εντολές για τον έλεγχο υπολογιστών ή ψηφιακών συσκευών.

Η τεχνολογία έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά τους ασθενείς να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο, με απώτερο στόχο να μπορούν να χειρίζονται συσκευές χωρίς πληκτρολόγια ή άλλα φυσικά μέσα ελέγχου, αποκαθιστώντας την αυτονομία τους και διευρύνοντας την πρόσβαση στην επικοινωνία.

Ανοιχτές εγγραφές και προοπτική εμπορικής διάθεσης

Η διαδικασία εγγραφής για τη μελέτη LINK Pivotal Study έχει ήδη ξεκινήσει, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να ενημερωθούν και να ενταχθούν στο μητρώο ασθενών μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Neuralink. Η εταιρεία ανέφερε ότι ασθενείς με ALS ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει περαιτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας ή τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων που θα ενταχθούν στο εγκεκριμένο κλινικό πρωτόκολλο.

Εφόσον η τεχνολογία αποδειχθεί ασφαλής κατά τη διάρκεια της δοκιμής, τα αποτελέσματα θα επιτρέψουν στη Neuralink να υποβάλει αίτηση για πιο προχωρημένες δοκιμές και, τελικά, να διαθέσει το σύστημα LINK στην αγορά για ανθρώπους με σοβαρές νευρολογικές παθήσεις και ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.