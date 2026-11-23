Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αυστηροποιεί περαιτέρω το πλαίσιο ελέγχου εξαγωγών ημιαγωγών προς την Κίνα, επεκτείνοντας τους μηχανισμούς εποπτείας στους επεξεργαστές των 16nm και 14nm, καθώς και σε πιο προηγμένες αρχιτεκτονικές. Οι νέοι κανονισμοί, τους οποίους εφαρμόζει το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS), δεν δεσμεύουν αποκλειστικά τις αμερικανικές επιχειρήσεις, αλλά αφορούν κάθε κατασκευαστή ημιαγωγών παγκοσμίως που αξιοποιεί τεχνολογίες και διπλώματα ευρεσιτεχνίας αμερικανικής προέλευσης.

Ως άμεσο αποτέλεσμα της νέας ρύθμισης, η TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής επεξεργαστών στον πλανήτη, προχώρησε στο πάγωμα μέρους των αποστολών της προς την Κίνα, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον. Παρότι οι λιθογραφικές μέθοδοι των 16nm και 14nm θεωρούνται πλέον παλαιότερες συγκριτικά με τις κορυφαίες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, παραμένουν ευρύτατα διαδεδομένες στην κατασκευή εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις, smartphones και αυτοκίνητα, αγγίζοντας έτσι τον πυρήνα της ευρύτερης καταναλωτικής βιομηχανίας.

Επέκταση των ελέγχων από την τεχνητή νοημοσύνη στα καταναλωτικά chips

Μέχρι πρότινος, η αμερικανική στρατηγική επικεντρωνόταν κυρίως στον περιορισμό της πρόσβασης της Κίνας σε προηγμένους επεξεργαστές υψηλής υπολογιστικής ισχύος, επιτρέποντας στα χυτήρια ημιαγωγών να αξιολογούν κατά περίπτωση αν ένα σχέδιο προοριζόταν για καταναλωτική χρήση εκτός του πεδίου της τεχνητής νοημοσύνης. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο καταργεί τη δυνατότητα αυτής της αυτοαξιολόγησης, επιβάλλοντας τεκμήριο περιορισμού και απαίτηση ειδικής αμερικανικής άδειας εξαγωγής για παραγγελίες στα 16nm και κάτω. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας στο Nikkei Asia, η αναστάτωση που προκαλείται είναι ευρύτερη από την αναμενόμενη, καθώς οι έλεγχοι επηρεάζουν πλέον ακόμη και γραμμές παραγωγής καταναλωτικών ηλεκτρονικών και σχεδιαστές εκτός κινεζικής επικράτειας.

Η εξάρτηση των κινεζικών εταιρειών από την TSMC σε αυτό το επίπεδο λιθογραφίας παραμένει μερική, καθώς εγχώριοι παίκτες όπως η SMIC και η Hua Hong Semiconductor διαθέτουν ήδη την τεχνογνωσία για την παραγωγή ώριμων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Επομένως, δεν τίθεται ζήτημα πλήρους εξαφάνισης τέτοιων εξαρτημάτων από την κινεζική αγορά, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν τα εγχώρια εργοστάσια διαθέτουν την απαραίτητη παραγωγική δυναμικότητα και τις αποδόσεις για να καλύψουν εγκαίρως το σύνολο της ζήτησης από τους κατασκευαστές συσκευών και οχημάτων.

Η σημασία των ώριμων τεχνολογιών για τις κινεζικές εξαγωγές

Τα επίσημα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων για το πρώτο δίμηνο του 2026 αναδεικνύουν το οικονομικό βάρος του κλάδου, καθώς η χώρα εξήγαγε ολοκληρωμένα κυκλώματα αξίας 43,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας αύξηση 72,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο οι συνολικές εξαγωγές της Κίνας ενισχύθηκαν κατά 21,8%, γεγονός που καταδεικνύει ότι η βιομηχανία ημιαγωγών αναπτύχθηκε με πολλαπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, τροφοδοτούμενη τόσο από την εγχώρια κατανάλωση όσο και από την ισχυρή διεθνή ζήτηση.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μαζικής παραγωγής αφορά ολοκληρωμένα κυκλώματα που βασίζονται σε ώριμες λιθογραφικές τεχνολογίες, συνήθως στα 28nm ή σε ακόμη παλαιότερους κόμβους. Εταιρείες όπως η Hua Hong Semiconductor, η China Resources Microelectronics και η Guangzhou ZenSemi εστιάζουν σταθερά σε αυτούς τους κόμβους, ενώ η Beijing Yandong Microelectronics (YDME) προχωρά στην κατασκευή ενός νέου εργοστασίου ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιασμένου αποκλειστικά για την παραγωγή ημιαγωγών 28nm σε δίσκους πυριτίου των 300mm.

Η στροφή των κινεζικών εταιρειών προς τα ώριμα chips αποτελεί μια κερδοφόρα και στρατηγικά αναγκαία επιλογή για τη διατήρηση της βιομηχανικής τους αυτονομίας. Η Ουάσινγκτον αναγνωρίζει ότι αυτή η παραγωγική βάση λειτουργεί ως βασικός πυλώνας για τη στήριξη ολόκληρου του κινεζικού τεχνολογικού οικοσυστήματος, γεγονός που εξηγεί την απόφαση επέκτασης των περιορισμών σε τεχνολογίες που, παρότι απέχουν από την αιχμή της καινοτομίας, είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία της σύγχρονης βιομηχανίας.