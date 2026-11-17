Σύνοψη

Επιβολή ανώτατου ορίου 12 εκατομμυρίων TPP (Total Processing Performance) για ενοικίαση υπολογιστικής ισχύος χωρίς κυβερνητική έγκριση.

Υποχρεωτική αδειοδότηση για φυσικές εξαγωγές προηγμένων AI chips σε πέντε νέες χώρες υψηλού κινδύνου (Ινδονησία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βραζιλία).

Περιθώριο συμμόρφωσης 90 ημερών στους παρόχους cloud που εξυπηρετούν ήδη πελάτες από τη λίστα περιορισμών D:5.

Ρητή εξαίρεση των εμπορικών συστημάτων προτάσεων (recommender systems) από τις διατάξεις της νέας απαγόρευσης.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ προχώρησε στη λήψη αυστηρών ρυθμιστικών μέτρων με σκοπό να εμποδίσει την κινεζική βιομηχανία τεχνολογίας από το να χρησιμοποιεί αμερικανικούς μικροεπεξεργαστές μέσω ενοικίασης cloud.

Οι αμερικανικές αρχές εντόπισαν ένα κενό στην υφιστάμενη νομοθεσία περί ελέγχου των εξαγωγών, το οποίο επέτρεπε σε πολλούς τεχνολογικούς κολοσσούς από το Πεκίνο να εκπαιδεύουν εξελιγμένα γλωσσικά μοντέλα χρησιμοποιώντας υποδομές τρίτων χωρών. Το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (Bureau of Industry and Security - BIS) εξέδωσε τον ενδιάμεσο τελικό κανονισμό που φέρει την κωδική ονομασία RIN 0694-AK50, επιβάλλοντας ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα διεθνή κέντρα δεδομένων.

Οι πάροχοι cloud σε ολόκληρο τον πλανήτη υποχρεούνται πλέον να υποβάλουν αιτήσεις για τη λήψη ειδικής αμερικανικής άδειας προκειμένου να διαθέσουν υψηλή επεξεργαστική ισχύ σε πελάτες που διατηρούν έδρα στην Κίνα, στο Μακάο ή στα κράτη που ανήκουν στη λίστα περιορισμών D:5.

Η νομοθεσία επιβάλλει ένα απόλυτα σαφές και μετρήσιμο τεχνικό όριο προκειμένου να διαχωρίσει τις απλές εμπορικές υπηρεσίες από τις εξαιρετικά απαιτητικές διεργασίες της μηχανικής μάθησης. Κάθε υποδομή φιλοξενίας δεδομένων οφείλει να ελέγχει αυστηρά εάν παρέχει συνολική υπολογιστική απόδοση άνω των δώδεκα εκατομμυρίων μονάδων TPP (Total Processing Performance) προς τις ελεγχόμενες οντότητες. Οι αναλυτές εξηγούν ότι το νούμερο αντιπροσωπεύει προσεγγιστικά τη συνδυασμένη ικανότητα περίπου επτακοσίων εξήντα κορυφαίων επιταχυντών H100 της Nvidia, διαμορφώνοντας ένα όριο που στοχεύει αποκλειστικά τη δημιουργία τεράστιων συμπλεγμάτων εκπαίδευσης αλγορίθμων.

Το νομικό κείμενο ξεκαθαρίζει ρητά ότι οι μετρήσεις αθροίζουν την ισχύ ακόμη και όταν οι servers βρίσκονται κατανεμημένοι σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες, αποτρέποντας τον τεχνητό διαχωρισμό των πόρων από τους διαχειριστές των συστημάτων. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών cloud που διατηρούν ήδη ενεργές συμβάσεις με τους ελεγχόμενους πελάτες εξασφαλίζουν νομική προστασία μέσω μιας μεταβατικής περιόδου ενενήντα ημερών για να εναρμονιστούν πλήρως με τους κανόνες.

Παράλληλα με τον αυστηρό έλεγχο της απομακρυσμένης πρόσβασης, οι αμερικανικές υπηρεσίες εθνικής ασφαλείας διευρύνουν εντυπωσιακά τη λίστα των κρατών που υπάγονται σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης για την αγορά φυσικού υλικού. Η Ινδονησία, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη και η Βραζιλία εντάσσονται επίσημα στον κατάλογο αδειοδότησης εξοπλισμού αιχμής, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες ότι οι περιοχές αυτές λειτούργησαν ως ενδιάμεσοι σταθμοί μεταφοράς υπερυπολογιστών προς την ασιατική αγορά. Πολλές κινεζικές επιχειρήσεις προχώρησαν στην ίδρυση φαινομενικά ανεξάρτητων θυγατρικών στη Νοτιοανατολική Ασία, προσπαθώντας να αγοράσουν χιλιάδες επεξεργαστές εν αγνοία των αμερικανικών εποπτικών αρχών. Η εξαγωγή τεχνολογίας σε αυτά τα πέντε κράτη απαιτεί στο εξής την πλήρη και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του τελικού παραλήπτη (KYC), γεγονός που επιβαρύνει άμεσα τους μεγάλους κατασκευαστές μικροκυκλωμάτων με τεράστιο νομικό και διοικητικό κόστος.

Το έγγραφο του υπουργείου αποτυπώνει ξεκάθαρα την ευρύτερη γεωπολιτική στρατηγική ελέγχου της ψηφιακής εξέλιξης, ενσωματώνοντας διατάξεις που απορρέουν από το Εκτελεστικό Διάταγμα 14434. Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη η επίσημη χρήση της ορολογίας «Super Intelligence» αντί του παραδοσιακού όρου της τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που υποδεικνύει την αλλαγή προσέγγισης των νομοθετών απέναντι στις δυνατότητες των σύγχρονων δικτύων. Οι συντάκτες του κανονισμού προνόησαν να συμπεριλάβουν εξαίρεση για τα εμπορικά συστήματα συστάσεων (recommender systems), προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τη λειτουργία των τεράστιων πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που βασίζονται στην προσωποποιημένη προβολή περιεχομένου. Ο παλαιότερος κανονισμός AI Diffusion Rule ακυρώνεται και αντικαθίσταται επίσημα από τις νέες, πολύ πιο επιθετικές διατάξεις που ρυθμίζουν την πρόσβαση στην καρδιά των υπολογιστικών δομών.