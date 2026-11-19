Σύνοψη

Τερματισμός πωλήσεων: Παύση διάθεσης της αρχιτεκτονικής Hopper (H200) στην κινεζική αγορά.

Παύση διάθεσης της αρχιτεκτονικής Hopper (H200) στην κινεζική αγορά. Κλείσιμο loophole: Οι νέοι κανονισμοί των ΗΠΑ απαγορεύουν την απομακρυσμένη εκπαίδευση AI μοντέλων μέσω data centers σε τρίτες χώρες (Μαλαισία,Σιγκαπούρη).

Οι νέοι κανονισμοί των ΗΠΑ απαγορεύουν την απομακρυσμένη εκπαίδευση AI μοντέλων μέσω data centers σε τρίτες χώρες (Μαλαισία,Σιγκαπούρη). Οικονομικός αντίκτυπος: Πιθανή απώλεια έως και 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα έσοδα από data centers για το επόμενο έτος, παρά τα κέρδη τριμήνου ύψους 65,3 δισ. δολαρίων.

Πιθανή απώλεια έως και 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα έσοδα από data centers για το επόμενο έτος, παρά τα κέρδη τριμήνου ύψους 65,3 δισ. δολαρίων. Εσωτερική κρίση: Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αρνείται κατηγορηματικά την επιστροφή του Jensen Huang, ενώ η SEC διερευνά τις πρακτικές της εταιρείας.

Η μεταβατική ηγεσία της Nvidia προχωρά σε ριζική αναδιάρθρωση της παγκόσμιας εμπορικής της στρατηγικής, επιβάλλοντας αυστηρό εμπάργκο στις εξαγωγές των κορυφαίων AI επιταχυντών H200 προς την κινεζική αγορά. Η υπηρεσιακή διευθύνουσα σύμβουλος, Colette Kress, ξεκαθάρισε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ενημέρωσης των μετόχων πως η εταιρεία δεν προτίθεται να εκμεταλλευτεί περαιτέρω τα νομικά κενά που επέτρεπαν σε κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς να αποκτούν πρόσβαση σε υπερυπολογιστική ισχύ μέσω τρίτων χωρών. Αυτή η στροφή σηματοδοτεί το τέλος μιας εξαιρετικά αμφιλεγόμενης πρακτικής που γιγαντώθηκε υπό την ηγεσία του πρόσφατα αποπεμφθέντος Jensen Huang.

Τα δεδομένα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνουν πως τα τμήματα πωλήσεων της Nvidia διαδραμάτισαν από το 2022 ενεργό ρόλο στη δημιουργία ενός σκιώδους δικτύου διανομής. Πιο αναλυτικά, στελέχη της εταιρείας έφεραν σε απευθείας επαφή την Alibaba με την Alice Huang, ιδρύτρια της εταιρείας διαχείρισης data centers Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη. Αυτή η διασύνδεση επέτρεψε στην Alice Huang να εξασφαλίσει κολοσσιαία τραπεζικά δάνεια, βασιζόμενη στις εγγυήσεις της Alibaba, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την αγορά χιλιάδων επεξεργαστών Hopper. Στη συνέχεια, τα συστήματα αυτά εγκαταστάθηκαν σε ογκώδεις εγκαταστάσεις στη Μαλαισία, δίνοντας τη δυνατότητα σε κινεζικές επιχειρήσεις να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους εξ αποστάσεως, παρακάμπτοντας πλήρως τους περιορισμούς του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ που απαγόρευαν αποκλειστικά τις απευθείας φυσικές αποστολές hardware.

Η αποκάλυψη αυτού του εκτενούς δικτύου leasing υπολογιστικής ισχύος προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία έσπευσε να αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο, απαγορεύοντας πλέον ρητά τη χρήση απομακρυσμένων διακομιστών για την εκπαίδευση κινεζικών AI συστημάτων. Παράλληλα, οι αποκαλύψεις για την προσωπική εμπλοκή του Jensen Huang, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Alice Huang —άτομο που ερευνάται για στενούς δεσμούς με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών— οδήγησαν στην οριστική ρήξη με το διοικητικό συμβούλιο. Αν και κορυφαίες προσωπικότητες της τεχνολογικής βιομηχανίας, όπως ο Elon Musk, υπέγραψαν αναφορές ζητώντας την επιστροφή του Huang συγκρίνοντας τον με τον Michael Jordan του επιχειρείν, ο πρόεδρος του συμβουλίου Harvey Jones υπήρξε απόλυτος σχετικά με τη μη αναστρεψιμότητα της αποπομπής του.

Οικονομικά, η Nvidia διανύει μια πρωτοφανή περίοδο κερδοφορίας, ανακοινώνοντας έσοδα ύψους 115,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και καθαρά κέρδη 65,3 δισεκατομμυρίων για το τρίτο τρίμηνο,σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 105% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η πλήρης απώλεια της κινεζικής αγοράς, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στους παρόχους cloud, αναμένεται να κοστίσει στην εταιρεία έως και 62 δισεκατομμύρια δολάρια σε δυνητικά έσοδα κατά τη διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους. Η Colette Kress αντιμετωπίζει αυτές τις προβλέψεις με αισιοδοξία, υποστηρίζοντας πως η επερχόμενη γενιά επεξεργαστών αρχιτεκτονικής Vera Rubin θα απορροφήσει τους κραδασμούς χάρη στην τεράστια παγκόσμια ζήτηση από εταιρείες που επικεντρώνονται στα reasoning workloads και στα αυτόνομα agentic AI συστήματα.

Οι νομικές προκλήσεις παραμένουν εξαιρετικά ασφυκτικές, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) διεξάγει εις βάθος έρευνα για το κατά πόσο οι προηγούμενες ανακοινώσεις της Nvidia παραπλάνησαν σκόπιμα το επενδυτικό κοινό αποκρύπτοντας την έκταση της εξάρτησης από τέτοιου είδους πλαγιοκοπήσεις των εμπορικών κανόνων. Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν πως η αποκοπή ενός τεράστιου τμήματος της ασιατικής αγοράς δημιουργεί αναταράξεις σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφοδοσίας, υποχρεώνοντας τους Κινέζους κατασκευαστές να στραφούν σε εγχώριες λύσεις οι οποίες ενδέχεται μακροπρόθεσμα να απειλήσουν την απόλυτη μονοπωλιακή κυριαρχία της Nvidia στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.