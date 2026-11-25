Η ιαπωνική ένωση Minimal Fab Promotion Organization ετοιμάζεται να αποκαλύψει για πρώτη φορά το Mobile Fab, ένα πλήρως λειτουργικό φορητό σύστημα κατασκευής ημιαγωγών εγκατεστημένο στο εσωτερικό ενός κοντέινερ φορτηγού. Η επίσημη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην έκθεση SEMICON Japan 2026 στο Τόκιο από τις 9 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας μια πρακτική προσέγγιση στην εκπαίδευση νέων μηχανικών

Η ανάπτυξη της κινητής μονάδας απαντά σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια της παγκόσμιας βιομηχανίας μικροκυκλωμάτων, καθώς η πρόσβαση σε πραγματικό εξοπλισμό παραγωγής παραμένει σχεδόν αδύνατη για πανεπιστήμια και τεχνικές σχολές λόγω του τεράστιου κόστους των συμβατικών εργοστασίων. Μεταφέροντας τη γραμμή παραγωγής απευθείας στις αυλές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εταιρειών, η Ιαπωνία επιδιώκει να καλύψει το κενό πρακτικής κατάρτισης που απειλεί τα φιλόδοξα σχέδια της στον κλάδο των επεξεργαστών.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία Minimal Fab χωρίς καθαρούς θαλάμους

Η συρρίκνωση μιας εγκατάστασης παραγωγής τσιπ στις διαστάσεις ενός φορτηγού βασίζεται στο σύστημα Minimal Fab, το οποίο ανέπτυξε το Εθνικό Ινστιτούτο Προηγμένης Βιομηχανικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας (AIST). Σε αντίθεση με τα τεράστια εργοστάσια που επεξεργάζονται δισκία πυριτίου (wafers) διαμέτρου 300 χιλιοστών, η αρχιτεκτονική Minimal Fab εργάζεται με δισκία 12,5, τα οποία περνούν από τη διαδικασία ένα προς ένα.

Κάθε μηχάνημα έχει πλάτος περίπου 30 εκατοστά και αξιοποιεί ερμητικά σφραγισμένα συστήματα μεταφοράς με τοπικά ελεγχόμενο καθαρό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται η ανάγκη για δαπανηρούς καθαρούς θαλάμους μεγάλης κλίμακας, μειώνοντας δραστικά το κεφάλαιο που απαιτείται για τη δημιουργία πρωτοτύπων και την έρευνα σε μικρές παρτίδες εξειδικευμένων κυκλωμάτων.

Ζωντανές επιδείξεις φωτολιθογραφίας στο εσωτερικό του κοντέινερ

Στο εσωτερικό του Mobile Fab που θα εκτεθεί στο Tokyo Big Sight βρίσκονται εγκατεστημένες τρεις διακριτές συσκευές αφιερωμένες στη φωτολιθογραφία, την κρίσιμη διεργασία μέσω της οποίας αποτυπώνονται τα ηλεκτρονικά κυκλώματα πάνω στο πυρίτιο. Η πρώτη μονάδα επικαλύπτει το δισκίο με φωτοευαίσθητο υλικό, η δεύτερη προβάλλει το σχέδιο του κυκλώματος με φως χωρίς την ανάγκη φυσικής μάσκας και η τρίτη αναλαμβάνει την εμφάνιση, αφαιρώντας επιλεκτικά τα τμήματα του υλικού ώστε να αποκαλυφθεί το τελικό μοτίβο.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στον χώρο του κοντέινερ και να παρακολουθούν από κοντά ζωντανές επιδείξεις της διαδικασίας, κάθε μία από τις οποίες θα διαρκεί από 15 έως 20 λεπτά.

Το έλλειμμα εξειδικευμένου προσωπικού στην ιαπωνική βιομηχανία τσιπ

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η Ιαπωνία επενδύει μαζικά στην αναβίωση της εγχώριας παραγωγής ημιαγωγών, με την ταϊβανέζικη TSMC να επεκτείνει τη βιομηχανική της παρουσία στη χώρα και την ιαπωνική Rapidus να στοχεύει στη μαζική παραγωγή τσιπ στα 2 νανόμετρα μεταξύ τέλους 2027 και αρχών 2028. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Πληροφορικής (JEITA) από το 2024, μόνο εννέα μεγάλοι εγχώριοι κατασκευαστές θα χρειαστούν περίπου 43.000 εξειδικευμένους επαγγελματίες μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Παράλληλα, στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας της Ιαπωνίας επισημαίνουν την έντονη έλλειψη διδακτικού προσωπικού με πρακτική εμπειρία στην κατασκευή τσιπ. Ο καταμερισμός εργασίας στα σύγχρονα εργοστάσια και η ανάθεση της ανάπτυξης σε εξωτερικούς συνεργάτες έχουν περιορίσει τις ευκαιρίες των νέων μηχανικών να χειρίζονται οι ίδιοι τα μηχανήματα, να τροποποιούν παραμέτρους και να αξιολογούν στην πράξη πώς η φυσική διαδικασία παραγωγής επηρεάζει τη συμπεριφορά ενός κυκλώματος.

Από τις σχολές του Σασέμπο και του Κουμαμότο στις διαστημικές εφαρμογές

Το εκπαιδευτικό μοντέλο στο οποίο βασίζεται το Mobile Fab εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε ιαπωνικά ιδρύματα. Το Τεχνικό Κολέγιο του Σασέμπο διαθέτει τέσσερις μονάδες Minimal Fab σε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών διάρκειας ενός έτους και προχωρά στην ίδρυση του κέντρου ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού S-PORT, ενώ στο Κουμαμότο οι φοιτητές σχεδιάζουν δικά τους ολοκληρωμένα κυκλώματα, λαμβάνουν δισκία με έτοιμα τρανζίστορ από τις εγκαταστάσεις του AIST και ολοκληρώνουν οι ίδιοι τις διασυνδέσεις και τις ηλεκτρικές μετρήσεις.

Πέρα από τις πανεπιστημιακές αίθουσες, η τεχνολογία έχει ήδη δοκιμαστεί και σε απαιτητικά έργα έρευνας και ανάπτυξης. Το 2021, η Yokogawa Solution Services αξιοποίησε εξοπλισμό Minimal Fab για να κατασκευάσει ένα πρωτότυπο αριθμητικής και λογικής μονάδας (ALU) για λογαριασμό της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA, διερευνώντας την αξιοπιστία της μεθόδου για την παραγωγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων διαστημοπλοίων σε μικρούς όγκους.

Με αρκετά πανεπιστήμια και επιχειρήσεις να έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον, η Minimal Fab Promotion Organization στοχεύει στην έναρξη των πανεθνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με το Mobile Fab γύρω στον Απρίλιο του 2027.