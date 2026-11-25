Το μοντέλο GPT-6.2 Astra της OpenAI κατάφερε να επιλύσει ένα ιστορικό μυστήριο άνω των δύο αιώνων μέσα σε μόλις 22 λεπτά, εντοπίζοντας τον δημιουργό ενός ανώνυμου λευκώματος σχεδίων του 1808 που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη Beinecke του Πανεπιστημίου Yale. Την ανακάλυψη ανακοίνωσε ο καθηγητής ιστορίας Mark Humphries από το Πανεπιστήμιο Wilfrid Laurier του Καναδά, επισημαίνοντας πως το σύστημα της OpenAI αξιοποίησε αποκλειστικά δημόσια διαθέσιμες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές στο διαδίκτυο.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι η ικανότητα των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) για αυτόνομη έρευνα και εξαγωγή συμπερασμάτων αρχίζει να επεκτείνεται από αυστηρά επαληθεύσιμα πεδία, όπως τα μαθηματικά, σε μη ντετερμινιστικούς κλάδους όπως η ιστοριογραφία. Παράλληλα,φέρνει στο φως έναν άγνωστο μέχρι σήμερα αρχειακό θησαυρό για την ιστορία του εμπορίου γούνας στον Καναδά, καθώς το μοντέλο δεν περιορίστηκε στην ταυτοποίηση του καλλιτέχνη, αλλά υπέδειξε και ένα ξεχασμένο ημερολόγιο σε μικροφίλμ που επιβεβαίωσε πλήρως την υπόθεσή του.

Πώς το GPT-6.2 Astra συνέδεσε τα στοιχεία για το λεύκωμα του Yale

Το ανώνυμο λεύκωμα της Βιβλιοθήκης Beinecke απεικονίζει ένα ταξίδι από το Μόντρεαλ προς το Fort William στη λίμνη Superior και πίσω, περιλαμβάνοντας τοποθεσίες που έχουν πλέον καταστραφεί. Όπως εξήγησε ο Humphries σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X και στο Substack,είχε αφιερώσει αμέτρητες ώρες στο παρελθόν προσπαθώντας να βρει τον δημιουργό χωρίς αποτέλεσμα, καθώς το τεκμήριο περιείχε ελάχιστα στοιχεία (μόλις τέσσερα χρονολογημένα σχέδια με λεζάντες), ενώ η διαδρομή ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένη το 1808, πράγμα που σήμαινε ότι ο καλλιτέχνης θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε ανάμεσα σε χιλιάδες ταξιδιώτες.

Παρότι ο ιστορικός έδωσε στο ChatGPT ελάχιστες οδηγίες και ορισμένες αρχικές υποθέσεις που αποδείχθηκαν λανθασμένες, το GPT-6.2 Astra ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη διερεύνηση και κατέληξε στον Γάλλο αριστοκράτη Louis-Guy-Charles-Guillaume de Rohan-Chabot (1780–1875), γνωστό ως υποκόμη de Chabot, ο οποίος υπηρέτησε το μεγαλύτερο μέρος του 1808 στον Καναδά ως αξιωματικός του Βρετανικού Στρατού. Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι το μοντέλο πρότεινε στον καθηγητή να επαληθεύσει το συμπέρασμα παραγγέλνοντας αντίγραφα ενός ελάχιστα γνωστού ημερολογίου του Chabot, το οποίο φυλασσόταν σε μικροφίλμ στις Ειδικές Συλλογές του Πανεπιστημίου Cleveland State.

Η επιβεβαίωση μέσα από το ξεχασμένο ημερολόγιο των 162 σελίδων

Όταν ο Humphries παρέλαβε τις σαρώσεις του μικροφίλμ από το Cleveland State, τα ευρήματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Ο γραφικός χαρακτήρας στο ημερολόγιο ταίριαζε απόλυτα με τις λεζάντες του λευκώματος στο Yale, ενώ το δρομολόγιο συνέπιπτε πλήρως με τις ημερομηνίες των σχεδίων. Η οριστική απόδειξη βρέθηκε σε μια καταχώριση της 18ης Ιουνίου 1808, όταν το κανό του Chabot έφτασε στο Fort St. Joseph και ο ίδιος σημείωσε πως «έκανε ένα σκίτσο», περιγράφοντας με ακρίβεια την οπτική γωνία του οχυρού που αποτυπώνεται σε αντίστοιχη σελίδα του λευκώματος.

Το ίδιο το ημερολόγιο αποτελεί μια σπάνια πρωτογενή πηγή 162 σελίδων, η οποία είχε αναφερθεί μόνο μία φορά σε υποσημείωση μιας διδακτορικής διατριβής από εντελώς διαφορετικό ερευνητικό πεδίο και παρέμενε άγνωστη στους μελετητές της καναδικής ιστορίας. Μαζί με το ημερολόγιο εντοπίστηκαν επίσης αποσπάσματα από έγγραφα, επιστολές και σημειώσεις της North West Company που θεωρούνταν χαμένα εδώ και δεκαετίες, προκαλώντας έκπληξη στους κορυφαίους ειδικούς με τους οποίους επικοινώνησε ο Humphries.

Η αμφίδρομη ανάλυση δεδομένων και το μέλλον της ιστορικής έρευνας

Ο καθηγητής του Wilfrid Laurier υπογράμμισε ότι, παρόλο που η διαδρομή της σκέψης του μοντέλου παραμένει εν μέρει αδιαφανής λόγω της φύσης του «μαύρου κουτιού» της τεχνητής νοημοσύνης, η μεθοδολογία του θα ήταν σχεδόν αδύνατο να αναπαραχθεί από έναν άνθρωπο. Σε αντίθεση με έναν ερευνητή που περιορίζεται από τη μνήμη και τον χρόνο αναζήτησης, το GPT-6.2 Astra προσέγγισε το πρόβλημα αμφίδρομα, συνδυάζοντας ταυτόχρονα τα ελάχιστα δεδομένα του λευκώματος με τον τεράστιο όγκο διασωθέντων πληροφοριών για τη Βρετανική Βόρεια Αμερική του 1808.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Humphries, η κοινότητα των ιστορικών βρίσκεται πλέον σε ένα σημείο ανάλογο με εκείνο των μαθηματικών πριν από περίπου έντεκα μήνες, όταν τα γλωσσικά μοντέλα άρχισαν να επιλύουν τα πρώτα προβλήματα του Erdős. Μέσα σε έναν χρόνο, τα συστήματα αυτά εξελίχθηκαν από την απλή ανάγνωση χειρογράφων και τη συγγραφή δοκιμίων σε εργαλεία ικανά να διεξάγουν μια έρευνα από την αρχή ως το τέλος, προσφέροντας απτές και πρωτότυπες συνεισφορές στην ανθρώπινη γνώση.