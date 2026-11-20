Σύνοψη

Δημοσιεύτηκε το νέο trailer της επερχόμενης ταινίας «Artificial» σε σκηνοθεσία Luca Guadagnino, η οποία πραγματεύεται την άνοδο της OpenAI.

Ο ηθοποιός Ike Barinholtz αναλαμβάνει τον ρόλο του Elon Musk, ενώ ο Andrew Garfield πρωταγωνιστεί υποδυόμενος τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Sam Altman.

Η διανομή της ταινίας πέρασε στην εταιρεία Neon, καθώς η Amazon MGM αποφάσισε να αποσυρθεί μετά την υπογραφή μίας τεράστιας εμπορικής συμφωνίας ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την OpenAI.

Η πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους έχει προγραμματιστεί για τις 25 Δεκεμβρίου 2026, ενώ στην ευρωπαϊκή αγορά η προβολή ξεκινά στα τέλη Ιανουαρίου 2027, με την Ελλάδα να ακολουθεί το ίδιο χρονοδιάγραμμα.

Το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα του βραβευμένου σκηνοθέτη Luca Guadagnino επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τις παρασκηνιακές συγκρούσεις και την αλματώδη ανάπτυξη της OpenAI. Η ταινία με τον τίτλο Artificial λειτουργεί ως ένα σύγχρονο ψυχογράφημα των ανθρώπων που διαχειρίζονται τις πιο προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης σήμερα. Το πρόσφατο trailer που είδε το φως της δημοσιότητας προσφέρει την πρώτη ουσιαστική ματιά στην ερμηνεία του Ike Barinholtz, ο οποίος αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας τον απαιτητικό ρόλο του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Tesla και συνιδρυτή της OpenAI, Elon Musk.

Ακριβώς στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται η θυελλώδης σχέση μεταξύ του Sam Altman, τον οποίο υποδύεται ο Andrew Garfield, και του Elon Musk. Το οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε επιβεβαιώνει τις αρχικές φήμες που ήθελαν τον Barinholtz να έχει μελετήσει εξονυχιστικά τους μανιερισμούς, τις αμήχανες παύσεις και τον ιδιαίτερο τρόπο ομιλίας του μεγιστάνα της τεχνολογίας, αποδίδοντας έναν χαρακτήρα που ακροβατεί μεταξύ της πραγματικότητας και της καυστικής σάτιρας.

Ο σχεδιασμός του casting αποδεικνύεται εξαιρετικά φιλόδοξος, καθώς επιλέχθηκαν ηθοποιοί με ισχυρό υπόβαθρο για να αποδώσουν τις πολυπλοκότητες των στελεχών που διαμορφώνουν το ψηφιακό μας μέλλον. Πέραν του πρωταγωνιστικού διδύμου Garfield και Barinholtz, το επιτελείο συμπληρώνεται από τον υποψήφιο για Όσκαρ Yura Borisov, ο οποίος ενσαρκώνει τον Ilya Sutskever, και την Monica Barbaro στον ρόλο της πρώην Chief Technology Officer, Mira Murati. Οι πρώτες κριτικές από τα φεστιβάλ κινηματογράφου κάνουν λόγο για μία ταινία που πλησιάζει υφολογικά το "The Social Network", προσαρμοσμένη όμως στα δεδομένα των αλγορίθμων και των νευρωνικών δικτύων.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο Sam Altman. Η ταινία δεν διστάζει να υιοθετήσει μία λιγότερο κολακευτική οπτική για τα πεπραγμένα του, φωτίζοντας τα γεγονότα που οδήγησαν στην προσωρινή και επεισοδιακή απομάκρυνσή του από την ηγεσία της εταιρείας στα τέλη του 2023. Ο Andrew Garfield δείχνει να αντιλαμβάνεται πλήρως την ψυχολογία ενός σύγχρονου CEO της Silicon Valley, ο οποίος οφείλει να ισορροπεί ανάμεσα στον ρόλο του οραματιστή και του αδίστακτου επιχειρηματία που διαχειρίζεται δισεκατομμύρια δολάρια επενδυτικών κεφαλαίων.

Η διαδρομή του Artificial μέχρι τις κινηματογραφικές αίθουσες αποδείχθηκε σχεδόν το ίδιο δραματική με το σενάριο που πραγματεύεται. Η αρχική συμφωνία παραγωγής είχε κλειστεί με την Amazon MGM Studios, η οποία επένδυσε σημαντικά ποσά για την υλοποίηση του οράματος του Guadagnino. Τα δεδομένα ωστόσο ανατράπηκαν πλήρως τον Ιούνιο του 2026, όταν η μητρική εταιρεία της Amazon προχώρησε στην υπογραφή μίας κολοσσιαίας συμφωνίας συνεργασίας με την ίδια την OpenAI, συνολικού ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιούργησε ένα τεράστιο ηθικό και εμπορικό ασυμβίβαστο για την πλατφόρμα διανομής. Η Amazon MGM αποφάσισε να αποσύρει άμεσα την υποστήριξή της από την ταινία, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τη δημοσίευση ενός έργου που ασκεί έντονη κριτική στον νέο της στρατηγικό εταίρο. Το κενό ήρθε να καλύψει η εταιρεία διανομής Neon, η οποία εξασφάλισε τα παγκόσμια δικαιώματα προβολής και ανέλαβε να προωθήσει το έργο στις σκοτεινές αίθουσες, προγραμματίζοντας την πρεμιέρα για την περίοδο των εορτών σε περιορισμένη διανομή, ενώ η ευρύτερη θα ξεκινήσει στις 8 Ιανουαρίου 2027.