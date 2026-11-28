Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ντάλας (UT Dallas) και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο (UC San Diego) ανέπτυξαν το σύστημα DNA CODEC, μια νέα μέθοδο που επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων στο γονιδίωμα ζωντανών ανθρώπινων κυττάρων με προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Η μελέτη παρουσιάζει για πρώτη φορά έναν συνδυασμό αποθήκευσης δεδομένων, απόκρυψης και ελεγχόμενης ανάγνωσης μέσα σε ζωντανά κύτταρα θηλαστικών. Στην πρώτη δοκιμή, η ομάδα κωδικοποίησε 272 χαρακτήρες από τους στίχους του τραγουδιού «Let It Be» των Beatles σε ανθρώπινα νεφρικά κύτταρα, τα οποία διαιρέθηκαν επί περίπου έναν μήνα διατηρώντας την πληροφορία ανέπαφη.

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες προσεγγίσεις βιολογικής αποθήκευσης βασίζονταν σε συνθετικό DNA διατηρημένο μέσα σε δοκιμαστικούς σωλήνες, χωρίς τη συμμετοχή ζωντανών οργανισμών. Ενσωματώνοντας τα δεδομένα απευθείας στα χρωμοσώματα ζωντανών κυττάρων, η ερευνητική ομάδα αξιοποιεί τους φυσικούς κυτταρικούς μηχανισμούς αντιγραφής και επιδιόρθωσης, δημιουργώντας ένα αποθηκευτικό μέσο που αναπαράγει μόνο του το περιεχόμενό του καθώς τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, ένας πληθυσμός τέτοιων τροποποιημένων κυττάρων συμπιεσμένος σε όγκο μικρότερο από μια σταγόνα βροχής μπορεί να χωρέσει εκατοντάδες megabytes, ενώ η εισαγωγή δεδομένων σε πολλαπλά σημεία του γονιδιώματος θα μπορούσε να ανεβάσει τη χωρητικότητα στην κλίμακα των gigabytes.

Ο μηχανισμός λειτουργίας και κρυπτογράφησης του DNA CODEC

Το σύστημα DNA CODEC (Compressed Obfuscated DNA Encoding in Cells), για το οποίο έχει ήδη κατατεθεί αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μεταφράζει το ψηφιακό κείμενο από τη δυαδική μορφή των μηδενικών και των μονάδων σε μια συμπιεσμένη αλληλουχία των τεσσάρων χημικών βάσεων του DNA. Στη συνέχεια, η ομάδα χρησιμοποιεί την τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR για να εισαγάγει την πληροφορία στα χρωμοσώματα εργαστηριακών ανθρώπινων κυττάρων νεφρικής προέλευσης.

Η ασφάλεια του συστήματος στηρίζεται σε μια μέθοδο επικάλυψης που θυμίζει τη λογική της κρυπτογραφίας με κλειδί, αλλά υλοποιείται σε βιολογικό επίπεδο. Παράλληλα με την πραγματική αλληλουχία δεδομένων, οι ερευνητές κατασκευάζουν μια ακολουθία κάλυψης του ίδιου ακριβώς μήκους, σχεδιασμένη ώστε να μοιάζει πανομοιότυπη με τα δεδομένα. Οι δύο αλληλουχίες εισάγονται σε ξεχωριστές ομάδες κυττάρων, οι οποίες στη συνέχεια αναμειγνύονται στον ίδιο πληθυσμό.

Όταν κάποιος επιχειρήσει να διαβάσει το μείγμα μέσω αλληλούχισης DNA, το αποτέλεσμα επιστρέφει ασαφείς και διφορούμενες πληροφορίες σε κάθε θέση, καθώς συνυπάρχουν τόσο τα πραγματικά δεδομένα όσο και τα δολώματα. Τα κύτταρα που περιέχουν την ακολουθία κάλυψης φυλάσσονται χωριστά και λειτουργούν ως το κλειδί αποκρυπτογράφησης: ένας εξουσιοδοτημένος αναγνώστης πραγματοποιεί αλληλούχιση και σε εκείνα, αφαιρεί τη μάσκα από το συνολικό αποτέλεσμα και ανακτά το αρχικό μήνυμα. Για οποιονδήποτε δεν διαθέτει το κλειδί, ο αριθμός των πιθανών ανακατασκευών ακόμη και για ένα τόσο σύντομο κείμενο ξεπερνά το 10¹⁷⁹.

Από το συνθετικό DNA στους ζωντανούς οργανισμούς

Η αξιοποίηση του DNA ως μέσου αρχειοθέτησης έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα εδώ και πάνω από μια δεκαετία, καθώς θεωρητικά ένα μόνο γραμμάριο γενετικού υλικού μπορεί να αποθηκεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια gigabytes. Το 2013, ερευνητές είχαν καταφέρει να εγγράψουν και τα 154 σονέτα του Σαίξπηρ μαζί με ένα απόσπασμα από την ομιλία «I Have a Dream» του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ σε συνθετικό DNA, ενώ το 2017 το σύστημα DNA Fountain αποθήκευσε 2,14 megabytes, περιλαμβάνοντας ένα λειτουργικό σύστημα και μια ταινία.

Η μετάβαση από τους δοκιμαστικούς σωλήνες στα ζωντανά κύτταρα, ωστόσο, εισάγει πολύ διαφορετικές τεχνικές δυσκολίες, καθώς ένας ζωντανός πληθυσμός πρέπει να διατηρήσει τα δεδομένα αναλλοίωτα μέσα από διαδοχικές διαιρέσεις χωρίς να αλλοιωθούν κρίσιμες λεπτομέρειες από μεταλλάξεις. Στο πείραμα με τους 272 χαρακτήρες του «Let It Be», τα κύτταρα πέρασαν από 10 γύρους ανάπτυξης σε διάστημα ενός μήνα και η ανάγνωση των δεδομένων ήταν ακριβής κάθε φορά. Σε ένα δεύτερο πείραμα, οι ερευνητές αύξησαν το μέγεθος του αρχείου στους 907 χαρακτήρες και παρακολούθησαν τη σταθερότητα του για περίπου 15 ημέρες, επιβεβαιώνοντας τη βιωσιμότητα της μεθόδου ως απόδειξης της ιδέας.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Taek Kang, ερευνητής βιομηχανικής στο UT Dallas, εξήγησε πως το κεντρικό ερώτημα ήταν αν είναι εφικτή όχι μόνο η αποθήκευση πληροφοριών μέσα σε ζωντανά κύτταρα, αλλά και ο έλεγχος του ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση και να τις διαβάζει. Όπως σημείωσε, τα κύτταρα διαθέτουν εξελιγμένους μηχανισμούς για να αντιγράφουν πιστά το γενετικό τους υλικό, οπότε η ενσωμάτωση δεδομένων στο γονιδίωμά τους εξασφαλίζει ότι αντιγράφονται μαζί με τις δικές τους γενετικές πληροφορίες σε κάθε διαίρεση.

Από αριστερά: ο Δρ. Λεωνίδας Μπλέρης, ο ερευνητής βιομηχανικής Taek Kang (PhD’23) και ο διδακτορικός φοιτητής βιοϊατρικής μηχανικής Zikun Zhou (MS’22).

Η συμβολή των Ελλήνων επιστημόνων και οι πρακτικές εφαρμογές

Η έρευνα αποτελεί καρπό πολυετούς συνεργασίας ανάμεσα στον Δρ. Λεωνίδα Μπλέρη, καθηγητή βιομηχανικής και κάτοχο της έδρας Texas Instruments Bioengineering Chair στο UT Dallas, και τον Δρ. Γιώργο Μακρή, ο οποίος δίδασκε επί 14 χρόνια ηλεκτρολογία και μηχανική υπολογιστών στο UT Dallas προτού ενταχθεί πέρυσι στο διδακτικό προσωπικό του UC San Diego. Στη συγγραφική ομάδα συμμετέχουν επίσης ο υποψήφιος διδάκτορας βιοϊατρικής μηχανικής Zikun Zhou και ο Δρ. Shayan Mohammed, πρώην μεταδιδακτορικός ερευνητής στο εργαστήριο του Δρ. Μακρή, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) και το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF) των ΗΠΑ.

Το 2025, οι ομάδες των Μπλέρη και Μακρή είχαν ήδη παρουσιάσει μια μέθοδο ενσωμάτωσης μοναδικών γενετικών αναγνωριστικών σε τροποποιημένες κυτταρικές σειρές, με στόχο την εξάλειψη σφαλμάτων ταυτοποίησης και την προστασία βιολογικών προϊόντων από παραποίηση. Όπως υπογράμμισε ο Δρ. Μπλέρης, το νέο σύστημα συνιστά ένα ζωντανό αποθηκευτικό μέσο που αντιγράφεται και επιδιορθώνεται μόνο του, ενώ το επόμενο βήμα είναι να καταστεί επεξεργάσιμο ώστε να μπορούν να διορθώνονται ή να αντικαθίστανται τμήματα του αρχείου χωρίς να απαιτείται η επανεγγραφή του συνόλου.

Πέρα από τη μακροχρόνια αρχειοθέτηση σε ακραίες συνθήκες όπου τα συμβατικά αποθηκευτικά μέσα αδυνατούν να επιβιώσουν, η πρώτη άμεση εφαρμογή του DNA CODEC αφορά την ίδια τη βιοτεχνολογία και την ιατρική. Τροποποιημένες κυτταρικές σειρές καλλιεργούνται, καταψύχονται και αποστέλλονται ήδη ως εμπορικά προϊόντα για την παραγωγή πρωτεϊνικών φαρμάκων, ανοσοκυτταρικών θεραπειών και έρευνας βλαστοκυττάρων.

Με την ενσωμάτωση του ιστορικού προέλευσης και των τροποποιήσεων απευθείας στο γονιδίωμα των κυττάρων, κάθε δείγμα θα μεταφέρει μόνιμα τη δική του ταυτότητα και τεκμηρίωση από εργαστήριο σε εργαστήριο, χωρίς την ανάγκη ξεχωριστών ψηφιακών αρχείων.