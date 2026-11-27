Ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Microsoft, Brad Smith, προειδοποίησε ότι οι χρήστες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν για περαιτέρω διακοπές λειτουργίας ψηφιακών υπηρεσιών τους επόμενους μήνες, ως έμμεση συνέπεια της ενσωμάτωσης της AI στην κυβερνοασφάλεια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS News με τη Margaret Brennan στις 22 Νοεμβρίου 2026, το ανώτατο στέλεχος της εταιρείας εξήγησε ότι τα εργαλεία ανάλυσης κώδικα με τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζουν κενά ασφαλείας με πρωτοφανή ταχύτητα, ωθώντας τους οργανισμούς σε διαρκείς και επείγουσες ενημερώσεις που αυξάνουν την πιθανότητα τεχνικών αστοχιών.

Η διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των καθημερινών ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί διαρκή ισορροπία ανάμεσα στην προστασία από κυβερνοεπιθέσεις και στη διασφάλιση ότι οι παρεμβάσεις ασφαλείας δεν θα προκαλέσουν κατάρρευση των ίδιων των συστημάτων. Καθώς η τεχνολογία επιταχύνει δραματικά την ανακάλυψη σφαλμάτων, το περιθώριο δοκιμών πριν από τη διάθεση των διορθώσεων συρρικνώνεται, εκθέτοντας ιδίως τις παλαιωμένες υποδομές σε αυξημένο κίνδυνο διακοπής λειτουργίας.

Ο αγώνας δρόμου για τις ευπάθειες και τα δεδομένα των Anthropic και Google

Μια ευπάθεια αποτελεί ουσιαστικά μια αδυναμία στον κώδικα ενός λογισμικού, την οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν είτε οι ερευνητές ασφαλείας για να θωρακίσουν ένα σύστημα είτε κακόβουλοι παράγοντες για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Όπως περιέγραψε ο Brad Smith, η ευκολία με την οποία τα σύγχρονα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν κώδικα έχει πυροδοτήσει έναν παγκόσμιο αγώνα δρόμου, όπου οι διαχειριστές συστημάτων προσπαθούν να κλείσουν τα κενά ασφαλείας με ρυθμούς που δεν έχουν προηγούμενο, προκειμένου να προλάβουν τους επιτιθέμενους.

Το μέγεθος του φαινομένου αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσίευσε τον Οκτώβριο το Project Glasswing, μια πρωτοβουλία της Anthropic στην οποία συμμετέχουν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως. Με τη βοήθεια των μοντέλων Claude Mythos, οι συνεργάτες του προγράμματος εντόπισαν και επιβεβαίωσαν τουλάχιστον 129.000 ευπάθειες μέσα στο τετράμηνο από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο. Παράλληλα, στοιχεία της Google κατέγραψαν υπερδιπλασιασμό των μηνιαίων γνωστοποιήσεων ευπαθειών στο διεθνές σύστημα καταγραφής CVE, από 5.045 τον Ιανουάριο σε 10.740 τον Αύγουστο του 2026, αν και η άνοδος δεν αποδίδεται αποκλειστικά στη χρήση εργαλείων AI.

Η πίεση στη διαδικασία επιδιόρθωσης και το περιστατικό στην NSA

Το βασικό σημείο συμφόρησης μετατοπίζεται πλέον από τον εντοπισμό των σφαλμάτων στην ασφαλή επίλυση τους, αφού η ανακάλυψη ενός κενού ασφαλείας αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. Κάθε ελάττωμα απαιτεί επιβεβαίωση της έκτασης του, τροποποίηση του πηγαίου κώδικα, εκτεταμένους ελέγχους συμβατότητας και ασφαλή διανομή της ενημέρωσης στους τελικούς χρήστες. Ήδη από τον Μάιο, η Anthropic είχε αποκαλύψει ότι διαχειριστές open source projects της ζήτησαν να επιβραδύνει την κοινοποίηση νέων ευρημάτων, ώστε να εξασφαλίσουν τον αναγκαίο χρόνο για την προετοιμασία αξιόπιστων διορθώσεων.

Όταν οι ομάδες πληροφορικής αναγκάζονται να διαθέτουν ενημερώσεις ασφαλείας υπό ασφυκτική πίεση χρόνου, ο κίνδυνος απρόβλεπτων παρενεργειών μεγαλώνει αισθητά, ιδιαίτερα σε παλαιότερα δίκτυα. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η διακοπή λειτουργίας που υπέστη στις 17 Νοεμβρίου ένα εσωτερικό δίκτυο της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA), την οποία ο Διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών Jay Clayton απέδωσε στην κατεπείγουσα εφαρμογή διορθώσεων για ευπάθειες στη γλώσσα προγραμματισμού PHP, οι οποίες είχαν εντοπιστεί με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης.

Τι προκάλεσε την 24ωρη διακοπή του Microsoft 365

Παρότι ο Brad Smith συνέδεσε μεγάλο μέρος των πρόσφατων τεχνολογικών διακοπών με τις έμμεσες επιπτώσεις του AI, ξεκαθάρισε ότι η παγκόσμια 24ωρη διακοπή του Microsoft 365 στις 12 και 13 Νοεμβρίου δεν οφειλόταν ούτε σε τεχνητή νοημοσύνη ούτε σε κυβερνοεπίθεση. Αφού ζήτησε εκ νέου συγγνώμη από τους πελάτες που επηρεάστηκαν, εξήγησε ότι το πρόβλημα προέκυψε από τη σπάνια σύμπτωση μιας ενημέρωσης λογισμικού που είχε εγκατασταθεί τέσσερις μήνες νωρίτερα, η οποία αλληλεπίδρασε απρόβλεπτα με μια νεότερη αναβάθμιση και μια ταυτόχρονη μετατόπιση της δικτυακής κίνησης.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Microsoft, η εταιρεία δημοσίευσε δύο αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του συμβάντος. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη υλοποιηθεί εννέα διορθωτικά μέτρα για την αποτροπή ανάλογων αστοχιών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη δεκατρία ακόμη, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών της.

Η αναβάθμιση των παγκόσμιων υποδομών και οι συστάσεις για τους χρήστες

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Brad Smith, η μεταβατική φάση δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται σε εξέλιξη η συνολική αναβάθμιση της παγκόσμιας πληροφοριακής υποδομής. Η ίδια η Microsoft είχε προετοιμάσει το έδαφος ήδη από τον Μάιο, όταν στο πλαίσιο του μηνιαίου κύκλου ενημερώσεων «Patch Tuesday» ενημέρωσε ότι τα πακέτα διορθώσεων αναμένεται να αυξηθούν σε όγκο, καλώντας τους εταιρικούς πελάτες της να είναι έτοιμοι για συχνότερες έκτακτες ενημερώσεις εκτός του καθιερωμένου χρονοδιαγράμματος.

Απέναντι στο εύλογο ερώτημα για το αν οι απλοί καταναλωτές θα πρέπει να καθυστερούν τις ενημερώσεις στις συσκευές τους υπό τον φόβο δυσλειτουργιών, η σύσταση του Smith είναι κατηγορηματικά αντίθετη. Οι χρήστες καλούνται να εγκαθιστούν κανονικά κάθε ενημέρωση ασφαλείας που φτάνει σε smartphones και υπολογιστές, καθώς αποτελεί την αποτελεσματικότερη άμυνα απέναντι σε επιθέσεις. Για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, ωστόσο, απαιτείται βαθύτερη προσαρμογή που περιλαμβάνει την αναθεώρηση των διαδικασιών διάθεσης ενημερώσεων, τον καλύτερο συντονισμό των ομάδων IT, τον εκσυγχρονισμό των παλαιωμένων συστημάτων και τη στενότερη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και τεχνολογικού κλάδου για την ανταλλαγή πληροφοριών απειλών.