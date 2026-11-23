Η Κίνα θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει την πρώτη της δοκιμή παραγωγής νερού ή οξυγόνου στην επιφάνεια της Σελήνης το αργότερο έως το 2030, σύμφωνα με τον νέο οδικό χάρτη που παρουσίασε ο επικεφαλής σχεδιαστής του κινεζικού σεληνιακού προγράμματος, Wu Weiren.

Η πρόταση θέτει ως άμεσο στόχο την επίδειξη τουλάχιστον μίας κρίσιμης τεχνολογίας εκμετάλλευσης εξωγήινων πόρων κατά τη διάρκεια της επόμενης ρομποτικής αποστολής Chang'e ή της προγραμματισμένης επανδρωμένης προσελήνωσης.

Η αξιοποίηση των σεληνιακών πόρων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διατήρηση μόνιμων βάσεων μακριά από τη Γη, καθώς μειώνει δραστικά το βάρος και το κόστος των προμηθειών που απαιτείται να εκτοξευθούν με πυραύλους. Το χρονοδιάγραμμα της ερευνητικής ομάδας προβλέπει τη λειτουργία μιας μικρής πιλοτικής μονάδας παραγωγής νερού, οξυγόνου και δομικών υλικών έως το 2040, με απώτερο ορίζοντα τη μετάβαση στη βιομηχανική εξόρυξη πλήρους κλίμακας έως το 2050.

Πώς θα εξάγονται νερό, οξυγόνο και δομικά υλικά από τη Σελήνη

Οι επιστήμονες εστιάζουν σε δύο βασικές πηγές πρώτων υλών που εντοπίζονται στο σεληνιακό περιβάλλον. Η πρώτη αφορά τα αποθέματα υδάτινου πάγου που εκτιμάται ότι διατηρούνται σε μόνιμα σκιασμένους κρατήρες κοντά στους πόλους της Σελήνης. Μετά την ανάκτηση του, μέρος του νερού θα καλύπτει άμεσα τις ανάγκες των αστροναυτών, ενώ το υπόλοιπο θα διασπάται μέσω ηλεκτρόλυσης σε υδρογόνο και οξυγόνο, προσφέροντας τόσο αναπνεύσιμο αέρα για τα συστήματα υποστήριξης ζωής όσο και τα απαραίτητα συστατικά για την επιτόπια παραγωγή πυραυλικών καυσίμων.

Η δεύτερη μέθοδος στρέφεται στον σεληνιακό ρεγόλιθο, το στρώμα θρυμματισμένου πετρώματος και σκόνης που καλύπτει την επιφάνεια του δορυφόρου μας. Το οξυγόνο βρίσκεται ήδη δεσμευμένο στα πετρώματα σε μορφή ορυκτών και μεταλλικών οξειδίων. Μία από τις τεχνικές που μελετώνται προβλέπει την τήξη του ρεγόλιθου και τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για τον διαχωρισμό των συστατικών του, ενώ το επεξεργασμένο έδαφος μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιηθεί για την κατασκευή δομικών στοιχείων και τούβλων απευθείας επί τόπου.

Στρατηγικές τροχιές και ο ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ

Παρά τις φιλόδοξες προβλέψεις τους, ο Wu Weiren και οι συνεργάτες του αναγνωρίζουν ανοιχτά ότι η Κίνα υστερεί σε επίπεδο μακροπρόθεσμου θεσμικού σχεδιασμού, επισημαίνοντας πως η χώρα δεν διαθέτει ακόμη μια επίσημη εθνική στρατηγική αφιερωμένη στην ανάπτυξη και αξιοποίηση εξωγήινων πόρων. Αντιθέτως, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τους σεληνιακούς πόρους ως κεντρικό πυλώνα των διαστημικών τους σχεδίων εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, ξεκινώντας από την εντολή του George W. Bush προς τη NASA το 2004 και τη νομοθεσία του 2015 που επιτρέπει σε Αμερικανούς πολίτες να κατέχουν και να εμπορεύονται υλικά που εξορύσσουν στο Διάστημα.

Ακολούθησε το εκτελεστικό διάταγμα του 2020, με το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί το Διάστημα παγκόσμιο κοινό αγαθό, ενθαρρύνοντας την εμπορική εκμετάλλευση πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis της NASA. Ωστόσο, η διεκδίκηση δεν περιορίζεται στο υπέδαφος της Σελήνης, καθώς οι Κινέζοι ερευνητές υπογραμμίζουν τη στρατηγική αξία συγκεκριμένων περιοχών του Διαστήματος για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων:

Σημεία Lagrange: Περιοχές όπου η βαρυτική έλξη της Γης και της Σελήνης εξισορροπείται, επιτρέποντας σε διαστημικά σκάφη να παραμένουν σταθερά με ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου, λειτουργώντας ως κόμβοι επιτήρησης και επικοινωνιών. Η Κίνα αξιοποίησε ήδη το σημείο L2 το 2018 με τον δορυφόρο αναμετάδοσης Queqiao για την υποστήριξη της αποστολής Chang'e-4 στην αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Περιοχές όπου η βαρυτική έλξη της Γης και της Σελήνης εξισορροπείται, επιτρέποντας σε διαστημικά σκάφη να παραμένουν σταθερά με ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου, λειτουργώντας ως κόμβοι επιτήρησης και επικοινωνιών. Η Κίνα αξιοποίησε ήδη το σημείο L2 το 2018 με τον δορυφόρο αναμετάδοσης Queqiao για την υποστήριξη της αποστολής Chang'e-4 στην αθέατη πλευρά της Σελήνης. Απομακρυσμένες ανάδρομες τροχιές: Ευρείες και εξαιρετικά σταθερές τροχιές γύρω από τη Σελήνη, στις οποίες ένα διαστημικό σκάφος μπορεί να παραμείνει για χρόνια με αμελητέα κατανάλωση προωθητικού, όπως δοκίμασε η NASA με την μη επανδρωμένη κάψουλα Orion κατά την αποστολή Artemis I το 2022.

Η ανάγκη εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα

Για να επιταχυνθεί η υλοποίηση του οδικού χάρτη, οι συντάκτες της μελέτης καλούν το Πεκίνο να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στις αποστολές βαθέος Διαστήματος, σημειώνοντας ότι σήμερα δεν υπάρχουν σαφείς δίαυλοι ένταξής τους στα μεγάλα κρατικά προγράμματα. Στις ΗΠΑ, οι εμπορικοί εταίροι διαδραματίζουν ήδη πρωταγωνιστικό ρόλο στα σεληνιακά σχέδια της NASA, με ενδεικτικό παράδειγμα την επιτυχημένη προσελήνωση σκάφους της Firefly Aerospace το προηγούμενο έτος.

Η πρόταση του Wu Weiren περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εθνικού ταμείου χρηματοδότησης, στο οποίο οι κρατικές αποστολές θα ανοίγουν τον δρόμο, τα ιδιωτικά κεφάλαια θα ακολουθούν και η ζήτηση της αγοράς θα τροφοδοτεί την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας. Όπως εκτιμούν οι ερευνητές, τα επόμενα είκοσι χρόνια θα αποτελέσουν το κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο οι εξωγήινοι πόροι θα περάσουν από το στάδιο της επιστημονικής εξερεύνησης στη βιομηχανική εφαρμογή.