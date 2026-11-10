Κβαντικός υπολογιστής καταρρίπτει την κρυπτογράφηση RSA-2048 των τραπεζών σε 3 ημέρες

Σύνοψη

Η γαλλική εταιρεία κβαντικής υπολογιστικής Alice & Bob σε συνεργασία με το ινστιτούτο Inria δημοσίευσε μια θεωρητική αρχιτεκτονική που αποδεικνύει την ικανότητα παραβίασης της κρυπτογράφησης RSA-2048 σε διάστημα μόλις τριών ημερών.

Η παραδοσιακή επιστημονική προσέγγιση απαιτούσε περίπου 20 εκατομμύρια κλασικά qubits για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, όμως η νέα μεθοδολογία αξιοποιεί 350.000 "cat qubits" τα οποία διαθέτουν εγγενή ικανότητα διόρθωσης σφαλμάτων.

Η υποκλοπή και αποθήκευση κρυπτογραφημένων δεδομένων σήμερα με σκοπό τη μελλοντική αποκρυπτογράφηση (Store Now, Decrypt Later) καθιστά την άμεση μετάβαση σε μετα-κβαντική κρυπτογραφία (PQC) επιτακτική ανάγκη για κράτη και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Η εγχώρια ψηφιακή υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συστημάτων και των κυβερνητικών πυλών, βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον αλγόριθμο RSA, γεγονός που απαιτεί άμεσο επανασχεδιασμό των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Η ασφάλεια των παγκόσμιων ψηφιακών επικοινωνιών στηρίζεται επί δεκαετίες σε μαθηματικά προβλήματα τα οποία οι παραδοσιακοί υπολογιστές αδυνατούν να επιλύσουν σε ρεαλιστικούς χρόνους, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την παραγοντοποίηση τεράστιων πρώτων αριθμών που αποτελεί τον πυρήνα του αλγορίθμου RSA-2048.

Η γαλλική Alice & Bob παρουσίασε ένα πλήρως τεκμηριωμένο μοντέλο που επιταχύνει δραματικά την κατάρρευση αυτής της κρυπτογραφικής ασπίδας. Η επιστημονική κοινότητα αρχίζει να ξεπερνά το εμπόδιο της διόρθωσης σφαλμάτων που κρατούσε τους κβαντικούς υπολογιστές σε πειραματικό στάδιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρακτική εφαρμογή του αλγορίθμου του Shor με κλάσμα των απαιτούμενων πόρων.

Πώς η αρχιτεκτονική της Alice & Bob σπάει την κρυπτογράφηση RSA-2048;

Η Alice & Bob, σε συνεργασία με ερευνητές του ινστιτούτου Inria, απέδειξε θεωρητικά ότι ένας κβαντικός υπολογιστής εξοπλισμένος με 350.000 cat qubits μπορεί να παραβιάσει πλήρως το πρότυπο κρυπτογράφησης RSA-2048 μέσα σε 3 ημέρες. Αυτή η νέα αρχιτεκτονική μειώνει τις απαιτήσεις σε hardware κατά 60 φορές, καταρρίπτοντας την προηγούμενη εκτίμηση που απαιτούσε πάνω από 20 εκατομμύρια συμβατικά qubits για το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα.

Η καινοτομία των Cat Qubits

Η ριζική μείωση του αριθμού των απαιτούμενων qubits δεν προέρχεται από κάποια μαγική λύση, αλλά από έναν θεμελιωδώς διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της κβαντικής φυσικής στο επίπεδο του hardware. Οι περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας κατασκευάζουν qubits τα οποία είναι εξαιρετικά ευάλωτα στον περιβαλλοντικό θόρυβο, με αποτέλεσμα να απαιτούνται χιλιάδες φυσικά qubits μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν ένα σταθερό λογικό qubit μέσω περίπλοκων κωδίκων διόρθωσης σφαλμάτων. Η προσέγγιση των cat qubits (μια αναφορά στην περίφημη γάτα του Σρέντινγκερ) βασίζεται σε υπεραγώγιμα κυκλώματα που διατηρούν την πληροφορία σε κβαντικές καταστάσεις ταλαντωτών, παρέχοντας εγγενή προστασία απέναντι στα σφάλματα αναστροφής bit.

Απομονώνοντας τον έναν από τους δύο βασικούς τύπους κβαντικών σφαλμάτων απευθείας στο επίπεδο του hardware, οι μηχανικοί χρειάζεται να διαχειριστούν μόνο τα σφάλματα φάσης μέσω λογισμικού, οδηγώντας σε μια εξαιρετικά πιο αποδοτική αναλογία φυσικών προς λογικά qubits. Το μαθηματικό μοντέλο που κατέθεσαν οι ερευνητές αποδεικνύει ότι η διατήρηση της συνοχής για ικανό χρονικό διάστημα επιτρέπει την εκτέλεση του τεράστιου αριθμού λογικών πυλών που απαιτεί η παραγοντοποίηση ενός αριθμού 617 ψηφίων, συρρικνώνοντας ταυτόχρονα το φυσικό μέγεθος του ψυκτικού συστήματος που θα στεγάζει τον κβαντικό επεξεργαστή.

Ο κίνδυνος "Store Now, Decrypt Later"

Η συνειδητοποίηση ότι η κρυπτογραφία RSA έχει πλέον ημερομηνία λήξης δημιουργεί έντονο προβληματισμό για τις υποδομές πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ολόκληρο το οικοσύστημα των ψηφιακών συναλλαγών βασίζεται σε αυτήν ακριβώς τη μαθηματική αρχιτεκτονική. Από τη διασύνδεση των τραπεζικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ και τις συναλλαγές στα καταστήματα λιανικής, μέχρι την ανταλλαγή ευαίσθητων δεδομένων εκατομμυρίων πολιτών στην πύλη gov.gr και την ΑΑΔΕ, τα πιστοποιητικά SSL/TLS χρησιμοποιούν πρωτίστως κλειδιά μεγέθους 2048-bit. Ο άμεσος κίνδυνος δεν έγκειται στο γεγονός ότι κάποιος οργανισμός διαθέτει σήμερα αυτόν τον υπερυπολογιστή στη διάθεση του, αλλά στην τακτική συλλογής κρυπτογραφημένων δεδομένων.

Κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών και εξειδικευμένες ομάδες κυβερνοεπιθέσεων υποκλέπτουν και αποθηκεύουν τεράστιους όγκους κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, αναμένοντας την ημέρα που το hardware της Alice & Bob ή κάποιας αντίστοιχης ερευνητικής ομάδας θα τεθεί σε λειτουργία. Η αποκρυπτογράφηση των κρατικών μυστικών, των βιομετρικών δεδομένων ή των εμπορικών συμφωνιών έπειτα από δέκα χρόνια μπορεί να αποβεί εξίσου καταστροφική, επιβάλλοντας στους διαχειριστές των δικτύων την άμεση έναρξη μετάβασης στα νέα πρότυπα Post-Quantum Cryptography (PQC) που πρόσφατα οριστικοποίησε το NIST. Η καθυστέρηση υιοθέτησης των νέων αλγορίθμων λόγω κόστους ή έλλειψης τεχνογνωσίας αφήνει την πόρτα ανοιχτή σε δεδομένα που μεταδίδονται αυτή ακριβώς τη στιγμή.