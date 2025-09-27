Let It Die: Inferno, βουτιά στην «κόλαση» στις 3 Δεκεμβρίου για το PS5

Η GungHo Online Entertainment ανακοίνωσε και επίσημα την κυκλοφορία του Let It Die: Inferno, του νέου κεφαλαίου στη γνωστή σειρά επιβίωσης και δράσης με roguelite στοιχεία. Το παιχνίδι θα κάνει το ντεμπούτο του στο PS5 στις 3 Δεκεμβρίου, υποσχόμενο να προσφέρει μια εμπειρία σκοτεινή, γεμάτη ένταση και συνεχείς προκλήσεις. Το franchise που έχει ήδη κερδίσει περισσότερους από εννέα εκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο επιστρέφει ανανεωμένο, με νέες ιστορίες και ακόμη πιο απρόβλεπτη δράση.

Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, όπου οι παίκτες δοκίμαζαν την αντοχή τους ανεβαίνοντας στον αμείλικτο Tower of Barbs, το Inferno επιλέγει μια διαφορετική πορεία: αυτή της καθόδου στα πιο σκοτεινά βάθη της Κόλασης. Η ίδια η δομή του παιχνιδιού βασίζεται στην απόλυτη αρχή της επιβίωσης. Όποιος χάσει, επιστρέφει στην αρχή, έτοιμος να ξαναδοκιμάσει την τύχη του. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που ενισχύει την αγωνία αλλά και την ικανοποίηση της επιτυχίας.

Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός αθάνατου εξερευνητή, γνωστού ως Raider. Η αποστολή τους είναι να ανακαλύψουν την άγνωστη δύναμη που κρύβεται μέσα στο Hell Gate, μια γιγάντια άβυσσο που γεννήθηκε από μια καταστροφική κατακλυσμική έκρηξη. Η αφήγηση εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία και lore, δίνοντας μεγαλύτερο βάθος στον παράξενο και κυνικό κόσμο που έχει καθιερώσει η σειρά. Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Uncle Death, η εμβληματική φιγούρα που συνοδεύει τους παίκτες με το ιδιαίτερο χιούμορ του.

Το Hell Gate είναι ένας τόπος όπου όλα μπορούν να συμβούν. Οι παίκτες πρέπει να αντιμετωπίσουν αποκρουστικά πλάσματα αλλά και ανθρώπινους αντιπάλους, μέσα από μάχες που βασίζονται κυρίως στη melee δράση. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι πως η απειλή δεν περιορίζεται μόνο στο περιβάλλον. Οι Raiders έρχονται αντιμέτωποι και με άλλους παίκτες, σε ένα χαοτικό PvEvP σκηνικό που συνδυάζει εχθρική τεχνητή νοημοσύνη και ανταγωνισμό μεταξύ παικτών.

Η ποικιλία στις μάχες ενισχύεται από τον εξοπλισμό. Κάθε Raider ξεκινά με το δικό του βασικό όπλο, ωστόσο κατά την εξερεύνηση μπορεί να ανακαλύψει νέα όπλα και να τα αντικαταστήσει. Όλοι οι χαρακτήρες είναι εξοπλισμένοι για διπλή χρήση όπλων, ενώ ο συνδυασμός τους ξεκλειδώνει νέες ειδικές επιθέσεις. Έτσι, κάθε προσπάθεια γίνεται μοναδική, αφού οι χάρτες, τα αντικείμενα και οι εχθροί αλλάζουν σε κάθε κάθοδο, αναγκάζοντας τους παίκτες να προσαρμόζουν συνεχώς τη στρατηγική τους.

Πέρα από τη βασική εμπειρία επιβίωσης μέσα στο Hell Gate, το παιχνίδι προσφέρει και ανταγωνιστικούς αγώνες μεταξύ παικτών. Οι πιο τολμηροί μπορούν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε σκληρές αναμετρήσεις, βάζοντας σε δοκιμασία όχι μόνο την ταχύτητα αντίδρασης αλλά και την ευρηματικότητα στην αξιοποίηση των πόρων. Το Let It Die: Inferno φιλοδοξεί να προσφέρει μια εμπειρία που συνδυάζει την αδρεναλίνη της μάχης με τη στρατηγική της επιβίωσης.

Οι προπαραγγελίες για το παιχνίδι έχουν ήδη ξεκινήσει στο PlayStation Store, με bonus για όσους επιλέξουν να δεσμευτούν πριν την κυκλοφορία. Οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους τρεις διαφορετικές εκδόσεις, καθεμία με το δικό της περιεχόμενο. Η Standard Edition περιλαμβάνει το ψηφιακό αντίγραφο του παιχνιδιού. Η Deluxe Edition προσθέτει το Support Pack, το Sasuke Body Bundle καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας game rooms. Τέλος, η Ultimate Edition προσφέρει όλα τα παραπάνω μαζί με το Power-Up Support Pack και ένα ειδικό Ten Body Bundle για όσους θέλουν την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία.