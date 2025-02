Lies of P: Overture, ανακοινώθηκε το expansion και έρχεται το καλοκαίρι

Το Lies of P, που κυκλοφόρησε το 2023, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους κριτικούς και το κοινό με τις κομψές μάχες και το σκηνικό του, και τελικά, το υποσχόμενο expansion pack έρχεται σύντομα. Το Lies of P: Overture, που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του State of Play της Sony, φέρνει πίσω τη μαριονέτα του Geppetto για μια νέα περιπέτεια γεμάτη τρόμο, αλλά αυτή τη φορά σε ένα χιονισμένο σκηνικό.

Όπως προκύπτει από το όνομα του expansion, το Lies of P: Overture θα προσφέρει μια prequel ιστορία για να την ακολουθήσουν οι παίκτες. Ο πρωταγωνιστής μας μεταφέρεται πίσω στο χρόνο πριν από τα γεγονότα του βασικού παιχνιδιού, βάζοντας τους παίκτες σε μια έκδοση του Krat πριν από τη σφαγή Puppet Frenzy.

Ως μαριονέτα του Geppetto, συναντάτε ένα μυστηριώδες τεχνούργημα που σας μεταφέρει πίσω στο Krat στις τελευταίες μέρες του μεγαλείου του. Στη σκιά μιας επικείμενης τραγωδίας, η αποστολή σας είναι να εξερευνήσετε το παρελθόν και να αποκαλύψετε τα σκοτεινά μυστικά του - στοιχειωμένο από εκπλήξεις, απώλειες και εκδίκηση. Οι επιλογές που κάνετε διαπερνούν το παρελθόν και το παρόν στον κόσμο του Lies of P, αποκαλύπτοντας κρυμμένες αλήθειες και αφήνοντας μόνιμες συνέπειες.

Το στούντιο υπόσχεται ολοκαίνουργιες τοποθεσίες για να εξερευνήσετε και να πολεμήσετε, νέους τύπους εχθρών, τρομερά αφεντικά για να νικήσετε και το πιο σημαντικό, νέα όπλα και Legion Arms για να εξοπλίσετε. Όπως φαίνεται στο trailer, η μαριονέτα εμφανίζεται να χρησιμοποιεί νύχια σαν του Wolverine, ακόμα και ένα τόξο ως όπλο.

Το Lies of P: Overture expansion θα κυκλοφορήσει σε PC (Steam και Microsoft Store), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 και PlayStation 4 κάποια στιγμή αυτό το καλοκαίρι. Το στούντιο επιβεβαίωσε επίσης ότι ετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο sequel στο σύμπαν του Lies of P, αν και αυτό μπορεί να αργήσει αρκετά χρόνια.