Lijian: Το anti-drone laser της Κίνας που μεταφέρεται σε σακίδιο πλάτης

Σύνοψη

Η Κίνα παρουσίασε το Lijian, ένα φορητό σύστημα laser σχεδιασμένο για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Τα μοντέλα Lijian II και III ζυγίζουν 30 και 25 κιλά αντίστοιχα, επιτρέποντας τη μεταφορά τους σε σακίδια από έναν ή δύο στρατιώτες.

Προσφέρουν δραστικό βεληνεκές 500 μέτρων και ισχύ 2 kW, χρησιμοποιώντας αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση του στόχου.

Η τιμή της κάθε μονάδας ανέρχεται στα 260.000 ευρώ, προσφέροντας οικονομικές αναχαιτίσεις, αλλά με ευπάθεια στις καιρικές συνθήκες (βροχή, ομίχλη).

Η εξάπλωση των φθηνών, εμπορικών drones και των FPV (First-Person View) συστημάτων στα σύγχρονα πεδία μάχης έχει δημιουργήσει μια τεράστια ασύμμετρη απειλή, καθώς η χρήση πανάκριβων αντιαεροπορικών πυραύλων για την κατάρριψη συστημάτων που κοστίζουν ελάχιστες εκατοντάδες ευρώ έχει καταστήσει επιτακτική την ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Κίνα προχώρησε στην επίδειξη μιας τεχνολογίας που μεταφέρει τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας απευθείας στο επίπεδο του πεζικού.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης στρατιωτικού εξοπλισμού Defence Information Equipment & Technology Exhibition 2026 στο Πεκίνο, η προσοχή στράφηκε στη δημιουργία ενός πλήρως φορητού συστήματος C-UAS (Counter-Unmanned Aerial Systems), το οποίο εγκαταλείπει τα βαρέα οχήματα και περνά στην πλάτη του στρατιώτη.

Τι είναι το φορητό οπλικό σύστημα laser Lijian;

Το Lijian είναι ένα φορητό σύστημα κατευθυνόμενης ενέργειας (laser) της Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology, σχεδιασμένο για την κατάρριψη drones. Αποτελείται από μονάδα εκπομπής και σύστημα ψύξης, μεταφέρεται σε σακίδια από στρατιώτες πεζικού, έχει συνολικό βάρος από 25 κιλά και προσφέρει δραστικό βεληνεκές 500 μέτρων.

Η ονομασία Lijian μεταφράζεται ως "αιχμηρό σπαθί", μια επιλογή που αντικατοπτρίζει τον τακτικό σκοπό του συστήματος. Η κατασκευάστρια εταιρεία επιχείρησε να επιλύσει το πρόβλημα του SWaP (Size, Weight, and Power – Μέγεθος, Βάρος και Ισχύς), το οποίο παραδοσιακά κρατούσε τα όπλα laser καθηλωμένα σε σταθερές εγκαταστάσεις ή ενσωματωμένα σε μεγάλα τεθωρακισμένα οχήματα. Η μετάβαση σε μια λύση που μεταφέρεται από ανθρώπους αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκεντρωμένη άμυνα μικρών μονάδων πεζικού.

Η σειρά κυκλοφορεί σε διάφορες παραλλαγές, με το σταθερό μοντέλο Lijian-10G να φτάνει τα 1.200 μέτρα εμβέλειας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα δύο φορητά μοντέλα που παρουσιάστηκαν:

Lijian II: Βάρος 30 κιλά (μεταφορά από δύο άτομα).

Βάρος 30 κιλά (μεταφορά από δύο άτομα). Lijian III: Βάρος 25 κιλά, διαχωρισμένο σε πομπό (15 κιλά) και αερόψυκτο σύστημα ψύξης (10 κιλά).

Βάρος 25 κιλά, διαχωρισμένο σε πομπό (15 κιλά) και αερόψυκτο σύστημα ψύξης (10 κιλά). Ισχύς εκπομπής: Περίπου 2 kW.

Περίπου 2 kW. Δραστικό βεληνεκές: Έως 500 μέτρα.

Έως 500 μέτρα. Γωνία σκόπευσης: Άνω των 90 μοιρών, επιτρέποντας κατακόρυφη εμπλοκή στόχων που πετούν ακριβώς από πάνω.

Πώς λειτουργεί η θερμική εξουδετέρωση των UAV;

Ο φορητός πομπός εκπέμπει μια συγκεντρωμένη δέσμη φωτός ισχύος 2 kW, απαιτώντας συνεχή στόχευση για μερικά δευτερόλεπτα. Η μεταφερόμενη θερμική ενέργεια καταστρέφει οπτικούς αισθητήρες, λιώνει εξωτερικές καλωδιώσεις ή προκαλεί κρίσιμη υπερθέρμανση στη μπαταρία του drone, οδηγώντας το σε άμεση πτώση.

Αντίθετα με τα κινητικά όπλα (όπως τα βλήματα ή οι σφαίρες), τα οποία μεταφέρουν το σύνολο της ενέργειας τους τη στιγμή της πρόσκρουσης, τα συστήματα laser απαιτούν αυτό που στη στρατιωτική ορολογία ονομάζεται "Dwell Time" (Χρόνος Παραμονής). Το laser πρέπει να παραμείνει "κλειδωμένο" στο ίδιο ακριβώς σημείο της ατράκτου του κινούμενου drone, προκειμένου να αθροιστεί η θερμική ενέργεια στο υλικό.

Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό σε στόχους υψηλής ευκινησίας, η ανθρώπινη αντίδραση δεν επαρκεί. Το σύστημα Lijian ενσωματώνει αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και μηχανικής όρασης για την αυτόματη αναγνώριση, παρακολούθηση και εμπλοκή των απειλών. Μόλις το drone εισέλθει στην εμβέλεια των 500 μέτρων, το λογισμικό αναλαμβάνει τον μικρο-συντονισμό της δέσμης για να διατηρήσει το "κλείδωμα". Η πλατφόρμα μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικά, μικρά φορητά ραντάρ, τα οποία παρέχουν δεδομένα πρόωρης προειδοποίησης, κατευθύνοντας τον πομπό προς τον επερχόμενο στόχο πριν καν αυτός γίνει ορατός με γυμνό μάτι.

Κόστος, περιορισμοί και σύγκριση με τον ανταγωνισμό

Κάθε μονάδα του Lijian κοστίζει περίπου 260.000 ευρώ, προσφέροντας σχεδόν μηδενικό κόστος ανά βολή. Το σύστημα μειονεκτεί έναντι όπλων μεγαλύτερης κλίμακας (όπως το ισραηλινό Iron Beam), καθώς η ισχύς των 2 kW περιορίζεται δραστικά από την ατμοσφαιρική εξασθένηση και απαιτεί απολύτως καθαρή οπτική επαφή με τον στόχο.

Σε επίπεδο ισχύος, τα 2 kW του κινεζικού συστήματος θεωρούνται "χαμηλά" για τα δεδομένα των κατευθυνόμενων όπλων. Συγκριτικά, τα αμερικανικά συστήματα που τοποθετούνται σε τεθωρακισμένα Stryker λειτουργούν στα 20 kW έως 50 kW, ενώ το σταθερό ισραηλινό Iron Beam αγγίζει τα 100 kW. Ωστόσο, η σύγκριση αυτή αδικεί το Lijian, καθώς η αρχιτεκτονική του εστιάζει στην απόλυτη ευελιξία του πεζικού και όχι στην κάλυψη στρατηγικών υποδομών.

Οικονομικά, τα περίπου 260.000 ευρώ αποτελούν μια υψηλή αρχική επένδυση για ένα σακίδιο, παρ’ όλα αυτά, το λειτουργικό κόστος είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε σχέση με έναν πύραυλο Stinger που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ ανά εκτόξευση, το laser αποσβένει την αξία του μετά από την κατάρριψη μόλις ενός μικρού σμήνους drones.

Βέβαια, οι φυσικοί περιορισμοί παραμένουν το μεγαλύτερο εμπόδιο. Το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής εξασθένησης σημαίνει ότι ο καπνός στο πεδίο της μάχης, η πυκνή σκόνη, η ομίχλη και η βροχή διασκορπίζουν τη δέσμη του laser, μειώνοντας κατακόρυφα τη δραστικότητα του. Επιπλέον, το σύστημα απαιτεί ευθεία γραμμή ορατότητας. Εάν το drone πετάει χαμηλά και κρύβεται πίσω από δέντρα ή κτίρια, το σύστημα είναι άχρηστο.