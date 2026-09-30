Logitech Zone Vibe Pro: Επίσημα τα νέα ακουστικά με AI απομόνωση φωνής

Σύνοψη

Η Logitech ανακοίνωσε την παγκόσμια κυκλοφορία των ασύρματων ακουστικών Zone Vibe Pro και Zone Vibe Pro for Business.

Το βασικό μοντέλο κοστολογείται στα 259,99€, ενώ η έκδοση Business με δέκτη Zone USB-C ανέρχεται στα 279,99€.

Ενσωματώνουν ηχεία 40 χιλιοστών, τεχνολογία Active Noise Cancellation (ANC) και σύστημα απομόνωσης φωνής που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη.

Η μπαταρία προσφέρει έως 30 ώρες ακρόασης με ενεργοποιημένο το ANC και υποστηρίζει ταχεία φόρτιση μέσω θύρας USB-C.

Η business έκδοση φέρει επίσημες πιστοποιήσεις για Microsoft Teams, Zoom και Google Meet, επιτρέποντας την κεντρική διαχείριση μέσω του λογισμικού Logitech Sync.

Τα υλικά κατασκευής περιλαμβάνουν τουλάχιστον 29% ανακυκλωμένο πλαστικό και 100% ανακυκλωμένα μέταλλα σπάνιων γαιών στους εσωτερικούς μαγνήτες.

Η Logitech ανακοίνωσε επίσημα τα νέα ασύρματα over-ear ακουστικά Zone Vibe Pro και Zone Vibe Pro for Business, τα οποία κυκλοφορούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 με προτεινόμενη τιμή λιανικής που ξεκινά από τα 259,99 ευρώ.

Σχεδιασμένα για να καλύψουν τις αυξημένες απαιτήσεις των επαγγελματιών που εργάζονται υπό καθεστώς υβριδικής απασχόλησης, τα νέα μοντέλα ενσωματώνουν προηγμένα ηχεία 40 mm ειδικού σχεδιασμού και τεχνολογία Active Noise Cancellation (ANC) για την αποτελεσματική απομόνωση των εξωτερικών θορύβων. Η συσκευή καταργεί τον παραδοσιακό σχεδιασμό του μικροφώνου τύπου boom, υιοθετώντας μια πιο διακριτική αισθητική προσέγγιση που διευκολύνει την απρόσκοπτη μετάβαση από το επαγγελματικό περιβάλλον στις καθημερινές δραστηριότητες αναψυχής. Παράλληλα, το σύστημα επικοινωνίας αξιοποιεί λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για την απομόνωση της φωνής, μειώνοντας δραστικά τον θόρυβο του περιβάλλοντος ώστε να διασφαλίζεται κρυστάλλινη ποιότητα ήχου ακόμα και σε πολυσύχναστους ανοιχτούς χώρους εργασίας.

Η ενεργειακή διαχείριση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου hardware, καθώς η ενσωματωμένη μπαταρία εξασφαλίζει έως και 30 ώρες συνεχούς ακρόασης ή 18 ώρες φωνητικών κλήσεων όταν η λειτουργία Active Noise Cancellation παραμένει ενεργοποιημένη. Εάν ο χρήστης επιλέξει να απενεργοποιήσει το σύστημα ακύρωσης θορύβου, η συνολική αυτονομία της συσκευής μπορεί να αγγίξει τις 66 ώρες λειτουργίας, παρέχοντας τεράστια ευελιξία για πολυήμερη χρήση χωρίς την ανάγκη συνεχούς τροφοδοσίας.

Ακόμη, το σύστημα υποστηρίζει ταχεία φόρτιση μέσω της θύρας USB-C, επιτρέποντας την εξασφάλιση μίας ώρας ομιλίας με μόλις πέντε λεπτά σύνδεσης στην πρίζα, ενώ τα ακουστικά διατηρούν την πλήρη λειτουργικότητά τους κατά τη διάρκεια της ενσύρματης φόρτισης. Η άνεση κατά την πολύωρη χρήση διασφαλίζεται μέσω ενός επανασχεδιασμένου, μαλακού ιμάντα κεφαλής που κατανέμει την πίεση ομοιόμορφα, ενώ η εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα αντικατάστασης των μαξιλαριών, των ιμάντων και των μπαταριών για την επέκταση του συνολικού κύκλου ζωής του προϊόντος.

Εξειδικευμένες λύσεις για περιβάλλοντα Enterprise και πολιτικές βιωσιμότητας

Απευθυνόμενη απευθείας στα τμήματα πληροφορικής των μεγάλων οργανισμών, η έκδοση Zone Vibe Pro for Business έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για μαζική ανάπτυξη και απλοποιημένη διαχείριση στόλου. Το επαγγελματικό μοντέλο φέρει αυστηρές πιστοποιήσεις συμβατότητας για τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Teams (με προδιαγραφή Premium Microphone for Open Office), Zoom και Google Meet.

Οι διαχειριστές των συστημάτων IT έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την κατάσταση των συσκευών, να εγκαθιστούν ενημερώσεις firmware εξ αποστάσεως και να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις σε ολόκληρο τον οργανισμό μέσω της κεντρικής πλατφόρμας Logitech Sync, μειώνοντας δραματικά τον φόρτο εργασίας για την τεχνική υποστήριξη. Η επαγγελματική σειρά προσφέρεται με τον ειδικό δέκτη Zone USB-C Receiver στην τιμή των 279,99 ευρώ, ενώ υπάρχει διαθέσιμη και μια αμιγώς ασύρματη έκδοση Zone Vibe Pro for Business Native Bluetooth με κόστος 259,99 ευρώ.

Ο σχεδιασμός της νέας σειράς υπακούει σε αυστηρά πρότυπα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της ελβετικής εταιρείας για τη σταδιακή μείωση του οικολογικού της αποτυπώματος. Τα πλαστικά τμήματα των ακουστικών κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 29% πιστοποιημένο ανακυκλωμένο πλαστικό που προέρχεται από καταναλωτικά απορρίμματα. Επιπλέον, οι εσωτερικοί μαγνήτες των οδηγών ήχου αποτελούνται αποκλειστικά από 100% ανακυκλωμένα μέταλλα σπάνιων γαιών, ενώ και η συστοιχία της μπαταρίας ενσωματώνει 100% ανακυκλωμένο κοβάλτιο.

Τέλος, η χάρτινη συσκευασία διανομής προέρχεται από δάση που φέρουν την αυστηρή πιστοποίηση FSC (Forest Stewardship Council) και ελέγχονται πλήρως ως προς τις πηγές ξυλείας τους. Σε επίπεδο χρωματικών επιλογών, το καταναλωτικό Zone Vibe Pro διατίθεται σε αποχρώσεις Γραφίτη (Graphite), Μαύρο (Black), Υπόλευκο (Off-White) και Λιλά (Lilac), το επαγγελματικό μοντέλο κυκλοφορεί σε Γραφίτη, Υπόλευκο και Ροζ (Rose), ενώ η έκδοση Native Bluetooth προσφέρεται αποκλειστικά στον χρωματισμό του Γραφίτη.