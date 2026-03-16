Looking Glass Musubi: 3D ολογράμματα στο σαλόνι μας χωρίς γυαλιά!

Σύνοψη

Καινοτομία: Η Looking Glass ανακοίνωσε το Musubi, την πρώτη consumer ψηφιακή κορνίζα 7 ιντσών που προβάλλει τρισδιάστατα ολογράμματα.

Η Looking Glass ανακοίνωσε το Musubi, την πρώτη consumer ψηφιακή κορνίζα 7 ιντσών που προβάλλει τρισδιάστατα ολογράμματα. Τεχνολογία: Χρησιμοποιεί panels Hololuminescent Display (HLD), επιτρέποντας τη θέαση 3D περιεχομένου χωρίς τη χρήση ειδικών γυαλιών.

Χρησιμοποιεί panels Hololuminescent Display (HLD), επιτρέποντας τη θέαση 3D περιεχομένου χωρίς τη χρήση ειδικών γυαλιών. Λογισμικό: Η μετατροπή των απλών 2D φωτογραφιών και βίντεο (έως 30 δευτερόλεπτα) γίνεται μέσω δωρεάν desktop εφαρμογής, αξιοποιώντας τοπική επεξεργασία AI για τον υπολογισμό του βάθους.

Η μετατροπή των απλών 2D φωτογραφιών και βίντεο (έως 30 δευτερόλεπτα) γίνεται μέσω δωρεάν desktop εφαρμογής, αξιοποιώντας τοπική επεξεργασία AI για τον υπολογισμό του βάθους. Ιδιωτικότητα & Αυτονομία: Δεν απαιτεί σύνδεση Wi-Fi ή συνδρομή στο cloud. Συνδέεται μέσω καλωδίου USB-C και διαθέτει 8GB εσωτερικό χώρο (έως 1000 ολογράμματα).

Δεν απαιτεί σύνδεση Wi-Fi ή συνδρομή στο cloud. Συνδέεται μέσω καλωδίου USB-C και διαθέτει 8GB εσωτερικό χώρο (έως 1000 ολογράμματα). Διαθεσιμότητα: Κυκλοφορεί επίσημα τον Ιούνιο του 2026. Η τιμή λιανικής διαμορφώνεται στα $149.

Τι είναι το Looking Glass Musubi και πώς λειτουργεί η ολογραφική οθόνη;

Το Looking Glass Musubi είναι μια ψηφιακή κορνίζα 7 ιντσών με κάθετη αναλογία 9:16, η οποία προβάλλει φωτογραφίες και βίντεο ως τρισδιάστατα ολογράμματα χωρίς τη χρήση ειδικών γυαλιών. Αξιοποιεί την αποκλειστική τεχνολογία Hololuminescent Display (HLD) και ενσωματωμένο AI λογισμικό στον υπολογιστή του χρήστη για να μετατρέψει απλές 2D λήψεις σε 3D σκηνές με ευρεία γωνία θέασης 170 μοιρών.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

Οθόνη: 7 ίντσες, κάθετος προσανατολισμός (9:16), τεχνολογία HLD.

170 μοίρες, ικανότητα απόδοσης έως και 100 διαφορετικών οπτικών γωνιών ταυτόχρονα.

8GB, επαρκής για αποθήκευση περίπου 1000 στατικών ολογραμμάτων.

Ενσωματωμένη μπαταρία για 3 ώρες ασύρματης λειτουργίας, με δυνατότητα μόνιμης ενσύρματης τροφοδοσίας για συνεχή προβολή.

Αποκλειστικά ενσύρματη μεταφορά δεδομένων (USB-C), χωρίς υποστήριξη Wi-Fi, Cloud ή ενσωματωμένη κάμερα.

Η τεχνολογία Hololuminescent Display (HLD)

Η προβολή τρισδιάστατων αντικειμένων χωρίς την ανάγκη χρήσης VR ή AR headsets υπήρξε ένα σύνθετο κατασκευαστικό ζήτημα. Η Looking Glass, έχοντας ήδη πολυετή εμπειρία στη δημιουργία ολογραφικών οθονών για επαγγελματική χρήση (όπως τα μοντέλα των 16, 27 και 86 ιντσών που κοστολογούνται χιλιάδες ευρώ), κατάφερε να σμικρύνει και να μειώσει το κόστος της τεχνολογίας HLD για τον μέσο καταναλωτή.

Η αρχιτεκτονική της οθόνης βασίζεται σε μια στάνταρ 2D βάση, η οποία όμως ενσωματώνει πολλαπλά στρώματα διάθλασης του φωτός. Αυτό το υλικό "ξεγελά" το ανθρώπινο μάτι κατευθύνοντας διαφορετικές πληροφορίες εικόνας στην αριστερή και τη δεξιά κόρη. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία έως και 100 διαφορετικών οπτικών γωνιών για την ίδια εικόνα. Καθώς ο χρήστης κινείται γύρω από την κορνίζα, το αντικείμενο φαίνεται να έχει πραγματικό βάθος και όγκο, προσομοιάζοντας ένα φυσικό αντικείμενο που αιωρείται στον χώρο.

Από το 2D στο 3D: Τοπική επεξεργασία και μηχανική μάθηση

Η πραγματική καινοτομία του Musubi, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο hardware, αλλά επεκτείνεται στο πώς διαχειρίζεται τα δεδομένα. Η μετάβαση από το 2D στο 3D πραγματοποιείται μέσω ενός εντελώς δωρεάν λογισμικού (διαθέσιμο για PC και Mac). Το λογισμικό αυτό τρέχει τοπικά και χρησιμοποιεί μοντέλα μηχανικής μάθησης για να αναλύσει τα επίπεδα (flat) αρχεία.

Κατά τη διαδικασία μετατροπής, η τεχνητή νοημοσύνη διαχωρίζει το κύριο θέμα από το φόντο, υπολογίζει τα επίπεδα βάθους (depth maps) και συνθέτει τη νέα ολογραφική εικόνα. Για τα αρχεία βίντεο —τα οποία μπορούν να έχουν μέγιστη διάρκεια 30 δευτερολέπτων— η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μια συγκεκριμένη "ολογραφική στιγμή" (hologram moment). Κατά την αναπαραγωγή, το βίντεο θα τρέξει κανονικά και όταν φτάσει στο επιλεγμένο καρέ, θα "παγώσει", μετατρεπόμενο σε ένα σταθερό 3D αντικείμενο, πριν συνεχίσει την κανονική του ροή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να διατηρήσει το αρχικό φόντο, δημιουργώντας την αίσθηση του διράματος (diorama), είτε να το αφαιρέσει πλήρως, απομονώνοντας το κεντρικό πρόσωπο ή αντικείμενο.

Ιδιωτικότητα by Design: Καμία εξάρτηση από το Cloud

Η προσέγγιση της Looking Glass στο θέμα της ιδιωτικότητας είναι αξιοσημείωτη. Το Musubi δεν διαθέτει ενσωματωμένο Wi-Fi, ούτε δική του κάμερα, ενώ δεν απαιτείται η αποστολή των φωτογραφιών σε απομακρυσμένους server (Cloud) για την επεξεργασία τους.

Όλες οι μετατροπές γίνονται στο τοπικό μηχάνημα του χρήστη. Τα δεδομένα μεταφέρονται αποκλειστικά ενσύρματα μέσω καλωδίου USB-C στην εσωτερική μνήμη των 8GB της συσκευής. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν υπάρχουν μηνιαίες συνδρομές για τη χρήση της συσκευής ή του λογισμικού, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται ότι οι προσωπικές φωτογραφίες των χρηστών δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ για την εκπαίδευση εξωτερικών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης (AI training).

Σχεδιασμός και εμπειρία χρήσης στο σπίτι

Σχεδιαστικά, το Musubi αποφεύγει την υπερβολή. Μοιάζει με μια εξαιρετικά κομψή, μίνιμαλ παραδοσιακή κορνίζα, διαθέτοντας λευκό ματ φινίρισμα και καθαρές γυάλινες γραμμές. Με την 7 ιντσών οθόνη του, έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται σε ράφια, γραφεία ή κομοδίνα. Η ύπαρξη εσωτερικής μπαταρίας 3 ωρών δίνει την ευελιξία μεταφοράς της κορνίζας κατά τη διάρκεια μιας κοινωνικής εκδήλωσης στο σπίτι, ώστε να παρουσιαστεί σε καλεσμένους. Παρόλα αυτά, η κύρια χρήση της προβλέπει μόνιμη σύνδεση σε πρίζα, όπου η κορνίζα αναπαράγει τακτικά τα 1000 αποθηκευμένα ολογράμματα. Στο πίσω μέρος της συσκευής υπάρχουν φυσικά κουμπιά για τη χειροκίνητη εναλλαγή των εικόνων.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η καμπάνια χρηματοδότησης του Looking Glass Musubi βρίσκεται ήδη στον αέρα μέσω του Kickstarter. Η επίσημη τιμή λιανικής (MSRP) της συσκευής έχει οριστεί στα 149 δολάρια, ενώ οι πρώτοι υποστηρικτές μπορούν να την αποκτήσουν με 99 δολάρια. Οι μαζικές αποστολές αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2026.

Η άποψη του Techgear

Το Looking Glass Musubi αποτελεί μια άκρως ορθολογική και στοχευμένη υλοποίηση. Μετά από χρόνια δοκιμών σε ακριβές, enterprise οθόνες, η τεχνολογία Hololuminescent Display επιτέλους ωρίμασε αρκετά για να μπει στα σπίτια μας. Εκτιμούμε βαθύτατα την απόφαση της κατασκευάστριας εταιρείας να κρατήσει τη συσκευή εντελώς εκτός Cloud. Η απουσία μηνιαίων συνδρομών και η 100% τοπική AI επεξεργασία δείχνουν σεβασμό στον καταναλωτή και την ιδιωτικότητά του.

Οι 7 ίντσες μπορεί να φαίνονται λίγες για όσους έχουν συνηθίσει τα μεγάλα tablets, αλλά η πυκνότητα των pixels και το βάθος της 3D προβολής αναπληρώνουν το μικρό μέγεθος, προσφέροντας ένα οπτικό αποτέλεσμα που μέχρι σήμερα βλέπαμε μόνο σε ταινίες.