MapTap: Παίξε το νέο ημερήσιο παιχνίδι Γεωγραφίας σε στυλ Wordle

Η κατηγορία των daily web games έχει δημιουργήσει μια ισχυρή καθημερινή ψηφιακή ρουτίνα για εκατομμύρια χρήστες. Μετά την επιτυχία των word puzzles, οι προγραμματιστές στράφηκαν σε εξειδικευμένα θεματικά format. Το MapTap έρχεται πλέον να καλύψει το κενό στα παιχνίδια γεωγραφίας, υιοθετώντας μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από εργαλεία όπως το GeoGuessr. Αντί να βασίζεται στο Google Street View και στην παρατήρηση του περιβάλλοντος, απαιτεί απόλυτη γεωγραφική μνήμη και προσφέρει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, συνδέοντας την κάθε τοποθεσία με τα ιστορικά γεγονότα της εκάστοτε ημέρας.

Το MapTap είναι ένα δωρεάν ημερήσιο παιχνίδι γεωγραφίας, προσβάσιμο μέσω browser (maptap.gg) και συσκευών iOS. Οι παίκτες καλούνται να εντοπίσουν 5 τοποθεσίες πάνω σε μια τρισδιάστατη, δορυφορική υδρόγειο η οποία δεν διαθέτει γραμμές συνόρων ή οδικά δίκτυα. Η τελική βαθμολογία φτάνει τους 1000 πόντους και υπολογίζεται αποκλειστικά από την χιλιομετρική εγγύτητα του πατήματος με το πραγματικό γεωγραφικό σημείο.

Κάθε ημέρα, το σύστημα παρουσιάζει πέντε τοποθεσίες και όσο προχωρούν οι γύροι, ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται, όπως ακριβώς αυξάνονται και οι πολλαπλασιαστές της βαθμολογίας, κάνοντας τον 5ο γύρο απολύτως κρίσιμο για το τελικό σκορ. Όταν ο παίκτης ολοκληρώσει κάθε tap, η εφαρμογή εμφανίζει μια κάρτα με ιστορικά στοιχεία, «κρυμμένους» ήρωες, επιστημονικές ανακαλύψεις και εγκυκλοπαιδικά δεδομένα για την τοποθεσία.

Από τεχνικής πλευράς, η ομάδα πίσω από την ανάπτυξη έχει δημιουργήσει μια εξαιρετικά ελαφριά και ομαλή τρισδιάστατη υδρόγειο. Στις πρόσφατες αναβαθμίσεις, ο χάρτης εμπλουτίστηκε με υψηλότερη λεπτομέρεια, περιλαμβάνοντας χιλιάδες ποτάμια, λίμνες και μικρότερα σώματα νερού. Η ρεαλιστική απεικόνιση της Γης απαιτεί ταχύτατο rendering των δορυφορικών λήψεων, χωρίς καθυστερήσεις στο loading.

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική του, το web application βασίζεται στο Firebase Auth για την ταυτοποίηση και την ασφαλή διατήρηση του προφίλ των χρηστών, υποστηρίζοντας απρόσκοπτα το Sign-in with Apple. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι παρά την απαιτητική επεξεργασία δεδομένων χαρτογράφησης, το μηνιαίο λειτουργικό κόστος των servers αναφέρεται πως παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, ενδεικτικό του άριστου optimization του κώδικα. Παράλληλα, οι developers έδωσαν έμφαση στην προσβασιμότητα, προσθέτοντας επιλογή υψηλής αντίθεσης για τους ωκεανούς, βοηθώντας άμεσα τους παίκτες με αχρωματοψία.

Το MapTap είναι άμεσα προσβάσιμο, απολύτως δωρεάν, μέσα από οποιονδήποτε browser (mobile ή desktop). Για τους χρήστες του οικοσυστήματος της Apple, υπάρχει native εφαρμογή στο App Store συμβατή με iOS και iPadOS. Μέχρι τη στιγμή της συγγραφής του παρόντος άρθρου, η απουσία Android έκδοσης αποτελεί εμφανή έλλειψη, όμως το web interface στο Google Chrome καλύπτει τη συσκευή εξίσου αποδοτικά.

Για τους χρήστες που επιθυμούν πλήρη πρόσβαση, η πλατφόρμα προσφέρει το premium πακέτο MapTap+ με κόστος ανέρχεται στα €2.79/μήνα ή €13.99 ετησίως. Η συγκεκριμένη συνδρομή προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

Βαθύτερο Zoom: Οι δωρεάν χρήστες περιορίζονται στο Zoom Level 8, ενώ οι premium φτάνουν στο Zoom Level 10, αποκτώντας το πλεονέκτημα της χειρουργικής ακρίβειας στο πάτημα.

Οι δωρεάν χρήστες περιορίζονται στο Zoom Level 8, ενώ οι premium φτάνουν στο Zoom Level 10, αποκτώντας το πλεονέκτημα της χειρουργικής ακρίβειας στο πάτημα. Ιστορικό προκλήσεων: Πρόσβαση στις ημερήσιες προκλήσεις των προηγούμενων 90 ημερών.

Πρόσβαση στις ημερήσιες προκλήσεις των προηγούμενων 90 ημερών. Κοινότητα: Δυνατότητα δημιουργίας ιδιωτικών γκρουπ και βαθμολογικών πινάκων με φίλους.

Δυνατότητα δημιουργίας ιδιωτικών γκρουπ και βαθμολογικών πινάκων με φίλους. Custom Practice Maps: Το σύστημα αναγνωρίζει τις τοποθεσίες στις οποίες ο χρήστης έχει κάνει μεγάλα λάθη στο παρελθόν και παράγει εξατομικευμένους χάρτες εξάσκησης για στοχευμένη βελτίωση.

Μπορείτε να δοκιμάσετε το MapTap από εδώ.

MapTap - [App Store Link]