Mario Tennis Fever: Η μεγάλη επιστροφή της σειράς το 2026 στο Nintendo Switch 2

Η Nintendo αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του τελευταίου Nintendo Direct το Mario Tennis Fever, την πρώτη νέα κυκλοφορία της δημοφιλούς σειράς από το 2018 και το Mario Tennis Aces. Το παιχνίδι θα είναι αποκλειστικό για το Switch 2 και φέρνει μαζί του πολλές αλλαγές στην καθιερωμένη φόρμουλα, προσφέροντας φρέσκο gameplay και καινοτομίες που ανανεώνουν τη γνωστή εμπειρία των αναμετρήσεων.

Μεταξύ των σημαντικότερων προσθηκών είναι οι νέες αμυντικές κινήσεις, που δίνουν τη δυνατότητα στους παίκτες να εκτελούν slides και dives για να αποτρέψουν τον αντίπαλο από το να σκοράρει. Αυτές οι κινήσεις προσφέρουν μεγαλύτερο βάθος στον έλεγχο του χαρακτήρα και ενισχύουν τη στρατηγική πλευρά του παιχνιδιού, καθιστώντας κάθε αγώνα πιο δυναμικό και συναρπαστικό.

Το όνομα του παιχνιδιού προέρχεται από τα "fever rackets", ειδικές ρακέτες που επιτρέπουν στους παίκτες να κερδίσουν πλεονέκτημα εκτελώντας το λεγόμενο "fever shot". Η επίδραση κάθε ρακέτας ποικίλλει: για παράδειγμα, η ice racket παγώνει τμήμα του γηπέδου, ενώ η mini mushroom racket συρρικνώνει τους αντιπάλους, δυσκολεύοντας την κάλυψη του χώρου τους και δημιουργώντας ευκαιρίες για πόντους. Στο σύνολο, υπάρχουν 30 διαφορετικές fever rackets προς δοκιμή, δίνοντας ποικιλία και στρατηγικό βάθος σε κάθε αγώνα.

Το Mario Tennis Fever υπόσχεται επίσης το μεγαλύτερο roster χαρακτήρων στην ιστορία της σειράς, με συνολικά 38 playable χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αγαπημένων προσώπων όπως η Rosalina και ο Donkey Kong. Η ποικιλία αυτή δίνει στους παίκτες την ευκαιρία να πειραματιστούν με διαφορετικές στρατηγικές και στυλ παιχνιδιού, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.

Εκτός από τα βασικά match modes, το παιχνίδι θα προσφέρει και νέες εμπειρίες για όλους τους τύπους παικτών. Υπάρχει story mode με χιουμοριστικό χαρακτήρα, όπου ο Mario και οι φίλοι του μετατρέπονται σε μωρά και πρέπει να ξαναμάθουν τους κανόνες του τένις. Παράλληλα, υπάρχει swing mode, που αξιοποιεί τους αισθητήρες κίνησης των Joy-Cons, προσφέροντας μια πιο φυσική και αυθεντική εμπειρία τένις για όσους θέλουν να κινηθούν στον ρυθμό του παιχνιδιού.

Οι online επιλογές παιχνιδιού επιτρέπουν στους παίκτες να αντιμετωπίσουν άλλους παίκτες σε πραγματικό χρόνο, φέρνοντας την κοινωνική διάσταση και την ένταση του ανταγωνισμού στο προσκήνιο. Ταυτόχρονα, τα νέα modes και οι καινοτομίες στα gameplay mechanics διασφαλίζουν ότι οι νέοι και οι παλιοί fans θα έχουν λόγους να επιστρέψουν στο παιχνίδι ξανά και ξανά.

Η Nintendo έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία του Mario Tennis Fever για τις 12 Φεβρουαρίου 2026,.