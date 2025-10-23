Marvel Cosmic Invasion: Επιστροφή στη μαγεία των beat-'em-up games

Το 2025 φαίνεται να είναι μια απρόσμενα καλή χρονιά για τους φίλους των κλασικών beat-’em-up παιχνιδιών, εκείνων που κάποτε κυριαρχούσαν στις arcade αίθουσες. Η νέα παραγωγή της Tribute Games είναι το Marvel Cosmic Invasion σε συνεργασία με την Dotemu, το οποίο κυκλοφορεί την 1η Δεκεμβρίου για PC, Switch, Switch 2, PS4, PS5 και Xbox, και υπόσχεται ένα ταξίδι γεμάτο ρετρό ενέργεια, καταιγιστικές μάχες και μερικούς από τους πιο αγαπημένους ήρωες της Marvel.

Το Marvel Cosmic Invasion είναι ένα κλασικό beat-’em-up με σύγχρονη αισθητική, που επιτρέπει στους παίκτες να διαλέξουν μια ομάδα δύο υπερηρώων από μια λίστα 15 διαθέσιμων χαρακτήρων. Κατά τη διάρκεια της μάχης, μπορείς να εναλλάσσεις τους ήρωές σου δυναμικά, δημιουργώντας συνδυασμούς ικανοτήτων και επιθέσεων που θυμίζουν τα καλύτερα co-op brawlers της χρυσής εποχής του είδους.

Το νέο trailer αποκάλυψε και τους δύο τελευταίους χαρακτήρες του roster: τον Invincible Iron Man και τη Phoenix/Jean Grey. Η Jean μάλιστα δανείζει ξανά τη φωνή της από την Jennifer Hale, γνωστή για τον ρόλο της στην πρόσφατη σειρά X-Men ’97, προσθέτοντας μια ευχάριστη δόση αναγνωρίσιμης νοσταλγίας στους fans. Μαζί τους βρίσκονται ήδη ανακοινωμένοι ήρωες όπως ο Spider-Man, ο Wolverine και ο Captain America – όλοι αποδοσμένοι με υπέροχα pixel art γραφικά που αποπνέουν τη χαρακτηριστική αισθητική των Marvel comics της δεκαετίας του ’90.

Η Tribute Games, που έγινε γνωστή για το εξαιρετικό Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, φαίνεται ότι αξιοποιεί στο έπακρο την εμπειρία της στο να αναβιώνει τις ρίζες των arcade παιχνιδιών με μοντέρνο χειρισμό και ρυθμό. Ο publisher Dotemu, από την άλλη, έχει ήδη αποδείξει τη συνέπειά του στην αναβίωση ρετρό ειδών με επιτυχίες όπως τα Absolum και Ninja Gaiden: Ragebound, δύο τίτλους που έλαβαν θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς.

Η δράση του Marvel Cosmic Invasion υποστηρίζει έως και τέσσερις παίκτες, τόσο τοπικά όσο και online, ενώ το παιχνίδι προσφέρει και crossplay μεταξύ πλατφορμών – μια λεπτομέρεια που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα όσοι θέλουν να ενωθούν με φίλους ανεξαρτήτως συσκευής. Κάθε ήρωας έχει το δικό του ξεχωριστό σετ κινήσεων και υπερδυνάμεων, δίνοντας τη δυνατότητα για στρατηγική συνεργασία ή για απόλυτο χάος στην οθόνη, ανάλογα με το στυλ του κάθε παίκτη.

Από τα πρώτα δείγματα που έχουν παρουσιαστεί, το παιχνίδι φαίνεται να τιμά όχι μόνο τη Marvel, αλλά και την ιστορία των arcade brawlers. Το pixel art είναι λεπτομερές, γεμάτο έντονα χρώματα και ρετρό αισθητική, ενώ οι κινήσεις των χαρακτήρων έχουν μια ρευστότητα και ενέργεια που παραπέμπει στα καλύτερα έργα της 16-bit εποχής. Οι μάχες εκτυλίσσονται σε πλανήτες και διαστημικές τοποθεσίες εμπνευσμένες από το ευρύτερο Marvel Universe, με εχθρούς, boss fights και cutscenes που μοιάζουν να ξεπήδησαν κατευθείαν από comic panels.

Η ομάδα ανάπτυξης έχει δώσει έμφαση όχι μόνο στη νοσταλγία, αλλά και στην αίσθηση «ροής» και ικανοποίησης που χαρακτηρίζει τα σύγχρονα action games. Ο ρυθμός είναι γρήγορος, αλλά ποτέ χαοτικός, και η μουσική – γεμάτη synth και ηλεκτρονικά riffs – ενισχύει το αίσθημα της retro περιπέτειας χωρίς να γίνεται υπερβολικά παλιομοδίτικη.

Εκεί όπου άλλοι τίτλοι επιχειρούν απλώς να αναπαράγουν το παρελθόν, το Marvel Cosmic Invasion δείχνει να χτίζει πάνω του. Επαναφέρει τη φόρμουλα των side-scrolling beat-’em-ups, αλλά με τις ανέσεις και την τεχνική αρτιότητα μιας σύγχρονης παραγωγής. Οι λεπτομέρειες, όπως το δυνατό feedback στα χτυπήματα, τα δυναμικά combos και οι εντυπωσιακές team-up επιθέσεις, δίνουν στην εμπειρία μια απτή, κινηματογραφική ένταση.

Με την κυκλοφορία του να πλησιάζει, το Marvel Cosmic Invasion μοιάζει έτοιμο να γίνει η νέα μεγάλη επιτυχία για όσους μεγάλωσαν με τα X-Men vs Street Fighter, Final Fight και Streets of Rage, αλλά και για μια νέα γενιά παικτών που ανακαλύπτουν τώρα τη μαγεία των co-op beat-’em-ups.